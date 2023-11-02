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В США заверили в ответственном подходе к организации саммита АТЭС
В США заверили в ответственном подходе к организации саммита АТЭС - РИА Новости, 02.11.2023
В США заверили в ответственном подходе к организации саммита АТЭС
США ответственно подходят к своим обязательствам принимающей стороны на предстоящем саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в... РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T04:21
2023-11-02T04:21
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ВАШИНГТОН, 2 ноя - РИА Новости. США ответственно подходят к своим обязательствам принимающей стороны на предстоящем саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско и ждут продолжения работы с членами объединения по вопросам развития торговли и инвестиций, заявили РИА Новости в американском госдепартаменте. "Соединенные Штаты серьезно относятся к своей ответственности за проведение (саммита - ред.) АТЭС в 2023 году", - сообщили в ведомстве. В госдепартаменте добавили, что с нетерпением ждут продолжения работы с государствами-членами АТЭС над "продвижением свободной, справедливой и открытой торговли и инвестиций, а также над содействием инклюзивному и устойчивому росту". Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - торгово-экономический форум 21 страны Азиатско-Тихоокеанского региона. В этом году саммит пройдет с 11 по 17 ноября в Сан-Франциско, штат Калифорния.
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сан-франциско, сша, калифорния
Сан-Франциско, США, Калифорния
В США заверили в ответственном подходе к организации саммита АТЭС
В Госдепе заявили об ответственном подходе США к организации саммита АТЭС
ВАШИНГТОН, 2 ноя - РИА Новости. США ответственно подходят к своим обязательствам принимающей стороны на предстоящем саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско и ждут продолжения работы с членами объединения по вопросам развития торговли и инвестиций, заявили РИА Новости в американском госдепартаменте.
«
"Соединенные Штаты серьезно относятся к своей ответственности за проведение (саммита - ред.) АТЭС в 2023 году", - сообщили в ведомстве.
В госдепартаменте добавили, что с нетерпением ждут продолжения работы с государствами-членами АТЭС над "продвижением свободной, справедливой и открытой торговли и инвестиций, а также над содействием инклюзивному и устойчивому росту".
Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - торгово-экономический форум 21 страны Азиатско-Тихоокеанского региона. В этом году саммит пройдет с 11 по 17 ноября в Сан-Франциско, штат Калифорния.
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