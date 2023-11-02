https://ria.ru/20231102/ates-1906835545.html

В США заверили в ответственном подходе к организации саммита АТЭС

В США заверили в ответственном подходе к организации саммита АТЭС - РИА Новости, 02.11.2023

В США заверили в ответственном подходе к организации саммита АТЭС

США ответственно подходят к своим обязательствам принимающей стороны на предстоящем саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в... РИА Новости, 02.11.2023

2023-11-02T04:21

2023-11-02T04:21

2023-11-02T04:21

сан-франциско

сша

калифорния

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ВАШИНГТОН, 2 ноя - РИА Новости. США ответственно подходят к своим обязательствам принимающей стороны на предстоящем саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско и ждут продолжения работы с членами объединения по вопросам развития торговли и инвестиций, заявили РИА Новости в американском госдепартаменте. "Соединенные Штаты серьезно относятся к своей ответственности за проведение (саммита - ред.) АТЭС в 2023 году", - сообщили в ведомстве. В госдепартаменте добавили, что с нетерпением ждут продолжения работы с государствами-членами АТЭС над "продвижением свободной, справедливой и открытой торговли и инвестиций, а также над содействием инклюзивному и устойчивому росту". Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - торгово-экономический форум 21 страны Азиатско-Тихоокеанского региона. В этом году саммит пройдет с 11 по 17 ноября в Сан-Франциско, штат Калифорния.

https://ria.ru/20231028/bayden-1905761463.html

сан-франциско

сша

калифорния

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сан-франциско, сша, калифорния