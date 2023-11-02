https://ria.ru/20231102/ataka-1907035635.html

МИД России прокомментировал украинскую атаку на Энергодар

МИД России прокомментировал украинскую атаку на Энергодар - РИА Новости, 02.11.2023

МИД России прокомментировал украинскую атаку на Энергодар

Киев продолжает "играть с огнем", устраивая провокации с атакой беспилотников на Энергодар во время ротации экспертов МАГАТЭ на Запорожской АЭС, заявила... РИА Новости, 02.11.2023

2023-11-02T18:36

2023-11-02T18:36

2023-11-02T18:36

специальная военная операция на украине

киев

россия

энергодар

магатэ

запорожская аэс

мария захарова

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Киев продолжает "играть с огнем", устраивая провокации с атакой беспилотников на Энергодар во время ротации экспертов МАГАТЭ на Запорожской АЭС, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ранее в четверг российское Минобороны информировало, что Киев совершил провокацию с атакой дронами по Энергодару, чтобы создать угрозу техногенной катастрофы на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) и сорвать ротацию сотрудников МАГАТЭ. "Киев продолжает "играть с огнём", осуществляет преступные и безответственные провокации, грубо нарушает провозглашенные гендиректором МАГАТЭ Р. Гросси т.н. пять принципов по обеспечению ядерной и физической ядерной безопасности ЗАЭС", - приводятся слова Захаровой на сайте российского МИД. Она подчеркнула, что Москва в создавшихся условиях призывает руководство агентства воспользоваться предложением РФ ротировать экспертов на станции только через российскую территорию, не ставя под угрозу россиян, обеспечивающих безопасность специалистов МАГАТЭ.

https://ria.ru/20231102/zaes-1906975228.html

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киев, россия, энергодар, магатэ, запорожская аэс, мария захарова