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МИД России прокомментировал украинскую атаку на Энергодар - РИА Новости, 02.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:36 02.11.2023
https://ria.ru/20231102/ataka-1907035635.html
МИД России прокомментировал украинскую атаку на Энергодар
МИД России прокомментировал украинскую атаку на Энергодар - РИА Новости, 02.11.2023
МИД России прокомментировал украинскую атаку на Энергодар
Киев продолжает "играть с огнем", устраивая провокации с атакой беспилотников на Энергодар во время ротации экспертов МАГАТЭ на Запорожской АЭС, заявила... РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T18:36
2023-11-02T18:36
специальная военная операция на украине
киев
россия
энергодар
магатэ
запорожская аэс
мария захарова
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Киев продолжает "играть с огнем", устраивая провокации с атакой беспилотников на Энергодар во время ротации экспертов МАГАТЭ на Запорожской АЭС, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ранее в четверг российское Минобороны информировало, что Киев совершил провокацию с атакой дронами по Энергодару, чтобы создать угрозу техногенной катастрофы на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) и сорвать ротацию сотрудников МАГАТЭ. "Киев продолжает "играть с огнём", осуществляет преступные и безответственные провокации, грубо нарушает провозглашенные гендиректором МАГАТЭ Р. Гросси т.н. пять принципов по обеспечению ядерной и физической ядерной безопасности ЗАЭС", - приводятся слова Захаровой на сайте российского МИД. Она подчеркнула, что Москва в создавшихся условиях призывает руководство агентства воспользоваться предложением РФ ротировать экспертов на станции только через российскую территорию, не ставя под угрозу россиян, обеспечивающих безопасность специалистов МАГАТЭ.
https://ria.ru/20231102/zaes-1906975228.html
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киев, россия, энергодар, магатэ, запорожская аэс, мария захарова
Специальная военная операция на Украине, Киев, Россия, Энергодар, МАГАТЭ, Запорожская АЭС, Мария Захарова
МИД России прокомментировал украинскую атаку на Энергодар

Захарова назвала атаку украинских БПЛА на Энергодар продолжением игры с огнем

© РИА Новости | Перейти в медиабанкЗапорожская АЭС в Энергодаре
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
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Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Киев продолжает "играть с огнем", устраивая провокации с атакой беспилотников на Энергодар во время ротации экспертов МАГАТЭ на Запорожской АЭС, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее в четверг российское Минобороны информировало, что Киев совершил провокацию с атакой дронами по Энергодару, чтобы создать угрозу техногенной катастрофы на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) и сорвать ротацию сотрудников МАГАТЭ.
"Киев продолжает "играть с огнём", осуществляет преступные и безответственные провокации, грубо нарушает провозглашенные гендиректором МАГАТЭ Р. Гросси т.н. пять принципов по обеспечению ядерной и физической ядерной безопасности ЗАЭС", - приводятся слова Захаровой на сайте российского МИД.
Она подчеркнула, что Москва в создавшихся условиях призывает руководство агентства воспользоваться предложением РФ ротировать экспертов на станции только через российскую территорию, не ставя под угрозу россиян, обеспечивающих безопасность специалистов МАГАТЭ.
Энергоблок Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
В Минобороны назвали цели провокации киевского режима в Энергодаре
Вчера, 15:46
 
Специальная военная операция на УкраинеКиевРоссияЭнергодарМАГАТЭЗапорожская АЭСМария Захарова
 
 
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