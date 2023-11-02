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В Армении заявили о задержании террористов, планировавших захват зданий - РИА Новости, 02.11.2023
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13:32 02.11.2023 (обновлено: 15:34 02.11.2023)
https://ria.ru/20231102/armeniya-1906929557.html
В Армении заявили о задержании террористов, планировавших захват зданий
В Армении заявили о задержании террористов, планировавших захват зданий - РИА Новости, 02.11.2023
В Армении заявили о задержании террористов, планировавших захват зданий
Силовики обезвредили группу людей, планировавших теракты на территории Армении, заявили в пресс-центре Службы национальной безопасности (СНБ). РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T13:32
2023-11-02T15:34
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ЕРЕВАН, 2 ноя — РИА Новости. Силовики обезвредили группу людей, планировавших теракты на территории Армении, заявили в пресс-центре Службы национальной безопасности (СНБ).&quot;В ходе предварительного следствия установлено, что пять человек по предварительному сговору с пока не установленными следствием лицами &lt;…&gt; планировали в 2023 году совершить взрывы, иные общественно опасные деяния, захватить и удерживать государственные и иные здания, лишить жизни гражданское лицо&quot;, — говорится в сообщении на сайте ведомства.Целью преступников была дезорганизация органов власти, уточнили в СНБ.По информации пресс-центра, всего задержали пять человек. При обысках у них нашли огнестрельное оружие, боеприпасы, сигнальные устройства и ракеты. Помимо этого, силовики обнаружили беспилотники, способные нести газовые баллоны, бронежилет, военную одежду, оптический прицел, наручники и телекоммуникационные устройства. Кроме того, у подозреваемых изъяли компьютеры, телефоны, электронные накопители, сим-карты армянских и российских мобильных операторов, а также записи о планируемых терактах.Как уточнили в Службе национальной безопасности, готовившаяся террористическая операция называлась "Северный листопад". Для ее проведения и вовлечения большего числа людей планировалось создать украинские и молдавские Telegram-каналы под названием "Восстание национального спасения". Кроме того, злоумышленники намеревались закупить средства первой помощи и перевезти в Грузию семьи членов группировки. Преступники тщательно планировали нападение, пути отступления и засады с целью захвата зданий, резюмировали в ведомстве.
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в мире, армения
В мире, Армения
В Армении заявили о задержании террористов, планировавших захват зданий

В Армении обезвредили террористов, планировавших захват правительственных зданий

© Служба Национальной безопасности Армении Один из членов террористической группы во время задержания сотрудниками СНБ Армении. 2 ноября 2023
Один из членов террористической группы во время задержания сотрудниками СНБ Армении. 2 ноября 2023
© Служба Национальной безопасности Армении
Один из членов террористической группы во время задержания сотрудниками СНБ Армении. 2 ноября 2023
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ЕРЕВАН, 2 ноя — РИА Новости. Силовики обезвредили группу людей, планировавших теракты на территории Армении, заявили в пресс-центре Службы национальной безопасности (СНБ).
«

"В ходе предварительного следствия установлено, что пять человек по предварительному сговору с пока не установленными следствием лицами <…> планировали в 2023 году совершить взрывы, иные общественно опасные деяния, захватить и удерживать государственные и иные здания, лишить жизни гражданское лицо", — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Целью преступников была дезорганизация органов власти, уточнили в СНБ.
По информации пресс-центра, всего задержали пять человек. При обысках у них нашли огнестрельное оружие, боеприпасы, сигнальные устройства и ракеты. Помимо этого, силовики обнаружили беспилотники, способные нести газовые баллоны, бронежилет, военную одежду, оптический прицел, наручники и телекоммуникационные устройства. Кроме того, у подозреваемых изъяли компьютеры, телефоны, электронные накопители, сим-карты армянских и российских мобильных операторов, а также записи о планируемых терактах.
Как уточнили в Службе национальной безопасности, готовившаяся террористическая операция называлась "Северный листопад". Для ее проведения и вовлечения большего числа людей планировалось создать украинские и молдавские Telegram-каналы под названием "Восстание национального спасения". Кроме того, злоумышленники намеревались закупить средства первой помощи и перевезти в Грузию семьи членов группировки. Преступники тщательно планировали нападение, пути отступления и засады с целью захвата зданий, резюмировали в ведомстве.
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