https://ria.ru/20231102/armeniya-1906929557.html

В Армении заявили о задержании террористов, планировавших захват зданий

В Армении заявили о задержании террористов, планировавших захват зданий - РИА Новости, 02.11.2023

В Армении заявили о задержании террористов, планировавших захват зданий

Силовики обезвредили группу людей, планировавших теракты на территории Армении, заявили в пресс-центре Службы национальной безопасности (СНБ). РИА Новости, 02.11.2023

2023-11-02T13:32

2023-11-02T13:32

2023-11-02T15:34

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ЕРЕВАН, 2 ноя — РИА Новости. Силовики обезвредили группу людей, планировавших теракты на территории Армении, заявили в пресс-центре Службы национальной безопасности (СНБ)."В ходе предварительного следствия установлено, что пять человек по предварительному сговору с пока не установленными следствием лицами <…> планировали в 2023 году совершить взрывы, иные общественно опасные деяния, захватить и удерживать государственные и иные здания, лишить жизни гражданское лицо", — говорится в сообщении на сайте ведомства.Целью преступников была дезорганизация органов власти, уточнили в СНБ.По информации пресс-центра, всего задержали пять человек. При обысках у них нашли огнестрельное оружие, боеприпасы, сигнальные устройства и ракеты. Помимо этого, силовики обнаружили беспилотники, способные нести газовые баллоны, бронежилет, военную одежду, оптический прицел, наручники и телекоммуникационные устройства. Кроме того, у подозреваемых изъяли компьютеры, телефоны, электронные накопители, сим-карты армянских и российских мобильных операторов, а также записи о планируемых терактах.Как уточнили в Службе национальной безопасности, готовившаяся террористическая операция называлась "Северный листопад". Для ее проведения и вовлечения большего числа людей планировалось создать украинские и молдавские Telegram-каналы под названием "Восстание национального спасения". Кроме того, злоумышленники намеревались закупить средства первой помощи и перевезти в Грузию семьи членов группировки. Преступники тщательно планировали нападение, пути отступления и засады с целью захвата зданий, резюмировали в ведомстве.

https://ria.ru/20231028/rf-1905795279.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, армения