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Экспорт продукции АПК Ставропольского края вырос на 53% - РИА Новости, 02.11.2023
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Ставропольский край
 
15:19 02.11.2023
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Экспорт продукции АПК Ставропольского края вырос на 53%
Экспорт продукции АПК Ставропольского края вырос на 53% - РИА Новости, 02.11.2023
Экспорт продукции АПК Ставропольского края вырос на 53%
Экспорт продукции агропромышленного сектора Ставропольского края в текущем году вырос на 53%, на конец октября объемы достигли 1,2 миллиона тонн против 798... РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T15:19
2023-11-02T15:19
ставропольский край
экспорт
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Экспорт продукции агропромышленного сектора Ставропольского края в текущем году вырос на 53%, на конец октября объемы достигли 1,2 миллиона тонн против 798 тысяч тонн на аналогичную дату прошлого года, сообщает пресс-служба министерства экономического развития региона. Рост экспортных объемов в равной степени обеспечила продажа за рубеж зерновой продукции и продукции переработки (54% и 51%). Так, экспортировано 757 тысяч тонн против 492 тысяч тонн зерна, а также 493 тысячи тонн продовольственных товаров с высокой добавленной стоимостью против 306 тысяч тонн в аналогичный период 2022 года. При этом готовая продукция такая, как кондитерские изделия, мука, крупа, крахмал, минеральная вода, сахар показала рост на 40%, до 211 тысяч тонн. Макарон, кормов для животных ставропольские производители продали в дружественные страны в 2,2 раза больше – более 115 тысяч тонн, говорится в сообщении. В категории мясной и молочной продукции рост на 35%, до 90,3 тысячи тонн, в основном за счет экспорта мяса птицы. Масложировой продукции продано 46,2 тысячи тонн, на 22% больше. "Пищевая и перерабатывающая промышленность Ставропольского края имеет большой потенциал, позволяющий даже в условиях введенных ограничений обеспечивать продовольственную безопасность нашей страны и еще более 100 государств мира, с которыми мы ведем эффективную торговлю. Несмотря на сложности, с которыми столкнулись предприятия, и прекращение сотрудничества с 18 странами, в текущем году наши производители и страны-импортеры ближнего и дальнего зарубежья заключили более 40 новых договоров поставок. При этом наша главная задача – наращивать экспорт продукции высокомаржинальной, обеспечивающей загрузку производственных мощностей края", - сказал министр экономического развития Ставропольского края Денис Полюбин, его слова приводит пресс-служба. На данный момент крупнейшими импортерами товаров пищевой и перерабатывающей промышленности остаются Азербайджан, Саудовская Аравия, Китай, Иран, Сирия, Куба. Внешнеэкономическая деятельность ведется в том числе в рамках госпрограммы края "Экономическое развитие и инновационная экономика".
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экспорт, россия
Ставропольский край, Экспорт, Россия

Экспорт продукции АПК Ставропольского края вырос на 53%

© РИА Новости / Михаил Мокрушин | Перейти в медиабанкЗерно
Зерно - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
© РИА Новости / Михаил Мокрушин
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Зерно
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Экспорт продукции агропромышленного сектора Ставропольского края в текущем году вырос на 53%, на конец октября объемы достигли 1,2 миллиона тонн против 798 тысяч тонн на аналогичную дату прошлого года, сообщает пресс-служба министерства экономического развития региона.
Рост экспортных объемов в равной степени обеспечила продажа за рубеж зерновой продукции и продукции переработки (54% и 51%). Так, экспортировано 757 тысяч тонн против 492 тысяч тонн зерна, а также 493 тысячи тонн продовольственных товаров с высокой добавленной стоимостью против 306 тысяч тонн в аналогичный период 2022 года.
Молочная продукция - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
Инвестпроект позволит нарастить производство молока в Ставропольском крае
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При этом готовая продукция такая, как кондитерские изделия, мука, крупа, крахмал, минеральная вода, сахар показала рост на 40%, до 211 тысяч тонн. Макарон, кормов для животных ставропольские производители продали в дружественные страны в 2,2 раза больше – более 115 тысяч тонн, говорится в сообщении.
В категории мясной и молочной продукции рост на 35%, до 90,3 тысячи тонн, в основном за счет экспорта мяса птицы. Масложировой продукции продано 46,2 тысячи тонн, на 22% больше.
"Пищевая и перерабатывающая промышленность Ставропольского края имеет большой потенциал, позволяющий даже в условиях введенных ограничений обеспечивать продовольственную безопасность нашей страны и еще более 100 государств мира, с которыми мы ведем эффективную торговлю. Несмотря на сложности, с которыми столкнулись предприятия, и прекращение сотрудничества с 18 странами, в текущем году наши производители и страны-импортеры ближнего и дальнего зарубежья заключили более 40 новых договоров поставок. При этом наша главная задача – наращивать экспорт продукции высокомаржинальной, обеспечивающей загрузку производственных мощностей края", - сказал министр экономического развития Ставропольского края Денис Полюбин, его слова приводит пресс-служба.
На данный момент крупнейшими импортерами товаров пищевой и перерабатывающей промышленности остаются Азербайджан, Саудовская Аравия, Китай, Иран, Сирия, Куба.
Внешнеэкономическая деятельность ведется в том числе в рамках госпрограммы края "Экономическое развитие и инновационная экономика".
 
Ставропольский крайЭкспортРоссия
 
 
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