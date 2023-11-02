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Экспорт продукции АПК Ставропольского края вырос на 53%

Экспорт продукции АПК Ставропольского края вырос на 53% - РИА Новости, 02.11.2023

Экспорт продукции АПК Ставропольского края вырос на 53%

Экспорт продукции агропромышленного сектора Ставропольского края в текущем году вырос на 53%, на конец октября объемы достигли 1,2 миллиона тонн против 798... РИА Новости, 02.11.2023

2023-11-02T15:19

2023-11-02T15:19

2023-11-02T15:19

ставропольский край

экспорт

россия

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Экспорт продукции агропромышленного сектора Ставропольского края в текущем году вырос на 53%, на конец октября объемы достигли 1,2 миллиона тонн против 798 тысяч тонн на аналогичную дату прошлого года, сообщает пресс-служба министерства экономического развития региона. Рост экспортных объемов в равной степени обеспечила продажа за рубеж зерновой продукции и продукции переработки (54% и 51%). Так, экспортировано 757 тысяч тонн против 492 тысяч тонн зерна, а также 493 тысячи тонн продовольственных товаров с высокой добавленной стоимостью против 306 тысяч тонн в аналогичный период 2022 года. При этом готовая продукция такая, как кондитерские изделия, мука, крупа, крахмал, минеральная вода, сахар показала рост на 40%, до 211 тысяч тонн. Макарон, кормов для животных ставропольские производители продали в дружественные страны в 2,2 раза больше – более 115 тысяч тонн, говорится в сообщении. В категории мясной и молочной продукции рост на 35%, до 90,3 тысячи тонн, в основном за счет экспорта мяса птицы. Масложировой продукции продано 46,2 тысячи тонн, на 22% больше. "Пищевая и перерабатывающая промышленность Ставропольского края имеет большой потенциал, позволяющий даже в условиях введенных ограничений обеспечивать продовольственную безопасность нашей страны и еще более 100 государств мира, с которыми мы ведем эффективную торговлю. Несмотря на сложности, с которыми столкнулись предприятия, и прекращение сотрудничества с 18 странами, в текущем году наши производители и страны-импортеры ближнего и дальнего зарубежья заключили более 40 новых договоров поставок. При этом наша главная задача – наращивать экспорт продукции высокомаржинальной, обеспечивающей загрузку производственных мощностей края", - сказал министр экономического развития Ставропольского края Денис Полюбин, его слова приводит пресс-служба. На данный момент крупнейшими импортерами товаров пищевой и перерабатывающей промышленности остаются Азербайджан, Саудовская Аравия, Китай, Иран, Сирия, Куба. Внешнеэкономическая деятельность ведется в том числе в рамках госпрограммы края "Экономическое развитие и инновационная экономика".

https://ria.ru/20231102/investproekt-1906953521.html

россия

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экспорт, россия