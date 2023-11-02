https://ria.ru/20231102/allatra-1906941238.html

СБУ ликвидировала "пророссийскую секту", признанную в России нежелательной

СБУ ликвидировала "пророссийскую секту", признанную в России нежелательной - РИА Новости, 02.11.2023

СБУ ликвидировала "пророссийскую секту", признанную в России нежелательной

СБУ в Telegram-канале заявила о ликвидации в стране "пророссийской секты" "Аллатра"*, которая признана нежелательной в самой России. РИА Новости, 02.11.2023

2023-11-02T14:03

2023-11-02T14:03

2023-11-02T14:17

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. СБУ в Telegram-канале заявила о ликвидации в стране "пророссийской секты" "Аллатра"*, которая признана нежелательной в самой России. "Служба безопасности совместно с Национальной полицией нейтрализовала международную преступную организацию Аллатра*. В результате многоэтапной спецоперации в Киеве и других регионах Украины заблокирована подрывная деятельность более 20 ячеек этой группировки, действовавших в интересах спецслужб РФ", - говорится в сообщении. Отмечается, что члены секты под видом миссионерской деятельности продвигали "прокремлевские нарративы" о единстве славянских народов. Как отмечают в СБУ, руководству и участникам "Аллатра"* будут выдвинуты обвинения в государственной измене, а также в создании, руководстве преступным сообществом или преступной организацией, а также участии в ней, и пропаганда коммунистического режима. Ранее Генпрокуратура России признала нежелательной деятельность в РФ украинского движения "Аллатра"*, чьи идеологи принуждают граждан РФ к экстремизму. По данным надзорного ведомства, "Аллатра"*, директором которого является гражданка Украины, представляет собой основанное на Украине псевдорелигиозное движение, которое действует в России и ряде других стран. В нарушение требований законодательства движение занимается якобы миссионерской деятельностью в отсутствие статуса религиозной организации. Для прикрытия политического характера деятельности мероприятия проводятся под эгидой организации "Созидательное общество", являющейся его проектом (управленческий центр находится в США), поясняют в надзорном ведомстве. Кроме того, сообщается в релизе, активисты организации в России получают указания от украинских кураторов о необходимости налаживания контактов с представителями оппозиционных сил и проведении единых скоординированных акций по дискредитации политики федеральных и региональных органов власти.* Организация признана нежелательной в России

https://ria.ru/20231031/tsarev-1906317145.html

https://ria.ru/20231101/uzhgorod-1906767675.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, украина, киев, служба безопасности украины, генеральная прокуратура рф, в мире