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СБУ ликвидировала "пророссийскую секту", признанную в России нежелательной - РИА Новости, 02.11.2023
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14:03 02.11.2023 (обновлено: 14:17 02.11.2023)
https://ria.ru/20231102/allatra-1906941238.html
СБУ ликвидировала "пророссийскую секту", признанную в России нежелательной
СБУ ликвидировала "пророссийскую секту", признанную в России нежелательной - РИА Новости, 02.11.2023
СБУ ликвидировала "пророссийскую секту", признанную в России нежелательной
СБУ в Telegram-канале заявила о ликвидации в стране "пророссийской секты" "Аллатра"*, которая признана нежелательной в самой России. РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T14:03
2023-11-02T14:17
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. СБУ в Telegram-канале заявила о ликвидации в стране "пророссийской секты" "Аллатра"*, которая признана нежелательной в самой России. "Служба безопасности совместно с Национальной полицией нейтрализовала международную преступную организацию Аллатра*. В результате многоэтапной спецоперации в Киеве и других регионах Украины заблокирована подрывная деятельность более 20 ячеек этой группировки, действовавших в интересах спецслужб РФ", - говорится в сообщении. Отмечается, что члены секты под видом миссионерской деятельности продвигали "прокремлевские нарративы" о единстве славянских народов. Как отмечают в СБУ, руководству и участникам "Аллатра"* будут выдвинуты обвинения в государственной измене, а также в создании, руководстве преступным сообществом или преступной организацией, а также участии в ней, и пропаганда коммунистического режима. Ранее Генпрокуратура России признала нежелательной деятельность в РФ украинского движения "Аллатра"*, чьи идеологи принуждают граждан РФ к экстремизму. По данным надзорного ведомства, "Аллатра"*, директором которого является гражданка Украины, представляет собой основанное на Украине псевдорелигиозное движение, которое действует в России и ряде других стран. В нарушение требований законодательства движение занимается якобы миссионерской деятельностью в отсутствие статуса религиозной организации. Для прикрытия политического характера деятельности мероприятия проводятся под эгидой организации "Созидательное общество", являющейся его проектом (управленческий центр находится в США), поясняют в надзорном ведомстве. Кроме того, сообщается в релизе, активисты организации в России получают указания от украинских кураторов о необходимости налаживания контактов с представителями оппозиционных сил и проведении единых скоординированных акций по дискредитации политики федеральных и региональных органов власти.* Организация признана нежелательной в России
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россия, украина, киев, служба безопасности украины, генеральная прокуратура рф, в мире
Россия, Украина, Киев, Служба безопасности Украины, Генеральная прокуратура РФ, В мире
СБУ ликвидировала "пророссийскую секту", признанную в России нежелательной

СБУ закрыла "пророссийскую секту" "Аллатра", признанную в России нежелательной

© Фото : Служба безпеки України/TelegramЧлен секты "Аллатра" во время задержания сотрудниками СБУ
Член секты Аллатра во время задержания сотрудниками СБУ - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
© Фото : Служба безпеки України/Telegram
Член секты "Аллатра" во время задержания сотрудниками СБУ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. СБУ в Telegram-канале заявила о ликвидации в стране "пророссийской секты" "Аллатра"*, которая признана нежелательной в самой России.
"Служба безопасности совместно с Национальной полицией нейтрализовала международную преступную организацию Аллатра*. В результате многоэтапной спецоперации в Киеве и других регионах Украины заблокирована подрывная деятельность более 20 ячеек этой группировки, действовавших в интересах спецслужб РФ", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что члены секты под видом миссионерской деятельности продвигали "прокремлевские нарративы" о единстве славянских народов. Как отмечают в СБУ, руководству и участникам "Аллатра"* будут выдвинуты обвинения в государственной измене, а также в создании, руководстве преступным сообществом или преступной организацией, а также участии в ней, и пропаганда коммунистического режима.
Ранее Генпрокуратура России признала нежелательной деятельность в РФ украинского движения "Аллатра"*, чьи идеологи принуждают граждан РФ к экстремизму. По данным надзорного ведомства, "Аллатра"*, директором которого является гражданка Украины, представляет собой основанное на Украине псевдорелигиозное движение, которое действует в России и ряде других стран. В нарушение требований законодательства движение занимается якобы миссионерской деятельностью в отсутствие статуса религиозной организации.
Для прикрытия политического характера деятельности мероприятия проводятся под эгидой организации "Созидательное общество", являющейся его проектом (управленческий центр находится в США), поясняют в надзорном ведомстве. Кроме того, сообщается в релизе, активисты организации в России получают указания от украинских кураторов о необходимости налаживания контактов с представителями оппозиционных сил и проведении единых скоординированных акций по дискредитации политики федеральных и региональных органов власти.
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