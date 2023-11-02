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Беременная актриса умерла в 35 лет - РИА Новости, 02.11.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
00:50 02.11.2023 (обновлено: 11:01 02.11.2023)
https://ria.ru/20231102/aktrisa-1906825998.html
Беременная актриса умерла в 35 лет
Беременная актриса умерла в 35 лет - РИА Новости, 02.11.2023
Беременная актриса умерла в 35 лет
Индийская актриса, известная как доктор Прия, умерла в возрасте 35 лет на восьмом месяце беременности от сердечного приступа, об этом сообщает India Today. РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T00:50
2023-11-02T11:01
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Индийская актриса, известная как доктор Прия, умерла в возрасте 35 лет на восьмом месяце беременности от сердечного приступа, об этом сообщает India Today.&quot;Актриса Прия умерла в возрасте 34 лет от сердечного приступа. Она была на восьмом месяце беременности&quot;, — говорится в сообщении.Врачам удалось спасти новорожденного ребенка, который на данный момент находится в отделении интенсивной терапии.
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в мире, индия
Культура, В мире, Индия
Беременная актриса умерла в 35 лет

Индийская актриса доктор Прия умерла в 35 лет на восьмом месяце беременности

Индийская актриса, известная как доктор Прия
Индийская актриса, известная как доктор Прия
Индийская актриса, известная как доктор Прия. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Индийская актриса, известная как доктор Прия, умерла в возрасте 35 лет на восьмом месяце беременности от сердечного приступа, об этом сообщает India Today.
«

"Актриса Прия умерла в возрасте 34 лет от сердечного приступа. Она была на восьмом месяце беременности", — говорится в сообщении.

Врачам удалось спасти новорожденного ребенка, который на данный момент находится в отделении интенсивной терапии.
 
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