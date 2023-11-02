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Беременная актриса умерла в 35 лет

Беременная актриса умерла в 35 лет - РИА Новости, 02.11.2023

Беременная актриса умерла в 35 лет

Индийская актриса, известная как доктор Прия, умерла в возрасте 35 лет на восьмом месяце беременности от сердечного приступа, об этом сообщает India Today. РИА Новости, 02.11.2023

2023-11-02T00:50

2023-11-02T00:50

2023-11-02T11:01

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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Индийская актриса, известная как доктор Прия, умерла в возрасте 35 лет на восьмом месяце беременности от сердечного приступа, об этом сообщает India Today."Актриса Прия умерла в возрасте 34 лет от сердечного приступа. Она была на восьмом месяце беременности", — говорится в сообщении.Врачам удалось спасти новорожденного ребенка, который на данный момент находится в отделении интенсивной терапии.

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