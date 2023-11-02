https://ria.ru/20231102/afrika-1907010634.html

Путин заявил об интересе российских компаний к работе в Африке

Путин заявил об интересе российских компаний к работе в Африке - РИА Новости, 02.11.2023

Путин заявил об интересе российских компаний к работе в Африке

Интерес российских компаний к работе в Африке, в том числе в Экваториальной Гвинее серьезный, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 02.11.2023

2023-11-02T17:31

2023-11-02T17:31

2023-11-02T17:36

африка

экваториальная гвинея

в мире

экономика

россия

теодоро обианг нгема мбасого

владимир путин

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Интерес российских компаний к работе в Африке, в том числе в Экваториальной Гвинее серьезный, заявил президент России Владимир Путин."Интерес российских компаний к работе в Африке в целом и в вашей стране серьезный. Потенциальные инвестиционные возможности большие", - сказал Путин на переговорах с президентом Республики Экваториальная Гвинея Теодоро Обиангом Нгемой Мбасого.Он отметил, что возможности Экваториальной Гвинеи в развитии таких отношений хорошие, есть потенциал, прежде всего, связанный с добычей полезных ископаемых.

африка

экваториальная гвинея

россия

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Переговоры Путина и Обианга. Расширенный состав Переговоры Путина и Обианга. Расширенный состав 2023-11-02T17:31 true PT16M21S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

африка, экваториальная гвинея, в мире, экономика, россия, теодоро обианг нгема мбасого, владимир путин, видео