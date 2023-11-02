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Путин заявил об интересе российских компаний к работе в Африке - РИА Новости, 02.11.2023
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17:31 02.11.2023 (обновлено: 17:36 02.11.2023)
https://ria.ru/20231102/afrika-1907010634.html
Путин заявил об интересе российских компаний к работе в Африке
Путин заявил об интересе российских компаний к работе в Африке - РИА Новости, 02.11.2023
Путин заявил об интересе российских компаний к работе в Африке
Интерес российских компаний к работе в Африке, в том числе в Экваториальной Гвинее серьезный, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T17:31
2023-11-02T17:36
африка
экваториальная гвинея
в мире
экономика
россия
теодоро обианг нгема мбасого
владимир путин
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Интерес российских компаний к работе в Африке, в том числе в Экваториальной Гвинее серьезный, заявил президент России Владимир Путин."Интерес российских компаний к работе в Африке в целом и в вашей стране серьезный. Потенциальные инвестиционные возможности большие", - сказал Путин на переговорах с президентом Республики Экваториальная Гвинея Теодоро Обиангом Нгемой Мбасого.Он отметил, что возможности Экваториальной Гвинеи в развитии таких отношений хорошие, есть потенциал, прежде всего, связанный с добычей полезных ископаемых.
африка
экваториальная гвинея
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Переговоры Путина и Обианга. Расширенный состав
Переговоры Путина и Обианга. Расширенный состав
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африка, экваториальная гвинея, в мире, экономика, россия, теодоро обианг нгема мбасого, владимир путин, видео
Африка, Экваториальная Гвинея, В мире, Экономика, Россия, Теодоро Обианг Нгема Мбасого, Владимир Путин
Путин заявил об интересе российских компаний к работе в Африке
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Интерес российских компаний к работе в Африке, в том числе в Экваториальной Гвинее серьезный, заявил президент России Владимир Путин.
2023-11-02T17:31
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Путин заявил об интересе российских компаний к работе в Африке

Путин заявил об интересе российских компаний к работе в Экваториальной Гвинее

© РИА Новости / Михаил Метцель | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
© РИА Новости / Михаил Метцель
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Интерес российских компаний к работе в Африке, в том числе в Экваториальной Гвинее серьезный, заявил президент России Владимир Путин.
"Интерес российских компаний к работе в Африке в целом и в вашей стране серьезный. Потенциальные инвестиционные возможности большие", - сказал Путин на переговорах с президентом Республики Экваториальная Гвинея Теодоро Обиангом Нгемой Мбасого.
Он отметил, что возможности Экваториальной Гвинеи в развитии таких отношений хорошие, есть потенциал, прежде всего, связанный с добычей полезных ископаемых.
 
АфрикаЭкваториальная ГвинеяВ миреЭкономикаРоссияТеодоро Обианг Нгема МбасогоВладимир Путин
 
 
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