https://ria.ru/20231102/aferisty-1906868541.html
В Москве задержали аферистов, выпрашивавших деньги в метро
В Москве задержали аферистов, выпрашивавших деньги в метро - РИА Новости, 02.11.2023
В Москве задержали аферистов, выпрашивавших деньги в метро
В Москве задержали группу аферистов, которые с крокодиловыми слезами на глазах выпрашивали у пассажиров метро деньги на "проезд до дома", сообщила представитель РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T10:49
2023-11-02T10:49
2023-11-02T11:00
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. В Москве задержали группу аферистов, которые с крокодиловыми слезами на глазах выпрашивали у пассажиров метро деньги на "проезд до дома", сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк. "Предварительно установлено, что злоумышленники действовали на нескольких станциях Кольцевой линии. Женщины подходили к пассажирам с просьбой одолжить деньги на железнодорожный билет, обещая по прибытии домой вернуть сумму долга переводом на банковскую карту. При этом при себе обманщицы держали багажные сумки, а для убедительности натирали глаза мазью, которая вызывала слезоотделение", - рассказала Волк. Исполнительницами выступали пять женщин, а двое мужчин их курировали. Последние выбирали места в метро, чтобы не привлекать внимание сотрудников метрополитена. В течение дня соучастники могли совершить до 20 мошенничеств. Обманутые пассажиры переводили по указанным реквизитам карты стоимость билета – от 3 тысяч до 6 тысяч рублей. После перевода мошенники не выходили на связь и не возвращали деньги. "Оперативникам удалось установить личности и задержать подозреваемых. В ходе обысков по местам их проживания полицейские обнаружили и изъяли мобильные телефоны, документы, банковские карты. <..> Ведется работа по установлению всех потерпевших и возможных соучастников криминальной схемы", - сказала Волк. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в значительном размере (часть 2 статьи 159 УК РФ). Четверо фигурантов заключены под стражу, остальные отпущены под подписки о невыезде.
https://ria.ru/20230712/moshennichestvo-1883653968.html
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происшествия, москва, россия, ирина волк
Происшествия, Москва, Россия, Ирина Волк
В Москве задержали аферистов, выпрашивавших деньги в метро
В Москве задержали группу аферистов, выпрашивавших деньги в метро
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости.
В Москве задержали группу аферистов, которые с крокодиловыми слезами на глазах выпрашивали у пассажиров метро деньги на "проезд до дома", сообщила представитель
МВД РФ Ирина Волк.
«
"Предварительно установлено, что злоумышленники действовали на нескольких станциях Кольцевой линии. Женщины подходили к пассажирам с просьбой одолжить деньги на железнодорожный билет, обещая по прибытии домой вернуть сумму долга переводом на банковскую карту. При этом при себе обманщицы держали багажные сумки, а для убедительности натирали глаза мазью, которая вызывала слезоотделение", - рассказала Волк.
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Исполнительницами выступали пять женщин, а двое мужчин их курировали. Последние выбирали места в метро, чтобы не привлекать внимание сотрудников метрополитена.
В течение дня соучастники могли совершить до 20 мошенничеств. Обманутые пассажиры переводили по указанным реквизитам карты стоимость билета – от 3 тысяч до 6 тысяч рублей. После перевода мошенники не выходили на связь и не возвращали деньги.
"Оперативникам удалось установить личности и задержать подозреваемых. В ходе обысков по местам их проживания полицейские обнаружили и изъяли мобильные телефоны, документы, банковские карты. <..> Ведется работа по установлению всех потерпевших и возможных соучастников криминальной схемы", - сказала Волк.
Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в значительном размере (часть 2 статьи 159 УК РФ). Четверо фигурантов заключены под стражу, остальные отпущены под подписки о невыезде.
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