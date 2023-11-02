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"Как русская рулетка". Врачи предостерегли общество от опасной тенденции - РИА Новости, 02.11.2023
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Наука
 
08:00 02.11.2023 (обновлено: 14:59 02.11.2023)
https://ria.ru/20231102/abort-1906628409.html
"Как русская рулетка". Врачи предостерегли общество от опасной тенденции
"Как русская рулетка". Врачи предостерегли общество от опасной тенденции - РИА Новости, 02.11.2023
"Как русская рулетка". Врачи предостерегли общество от опасной тенденции
В России число абортов ежегодно снижается. В то же время растет доля медикаментозного прерывания беременности, которое считается менее травмирующим. Однако... РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T08:00
2023-11-02T14:59
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости, Татьяна Пичугина. В России число абортов ежегодно снижается. В то же время растет доля медикаментозного прерывания беременности, которое считается менее травмирующим. Однако данные о долгосрочных последствиях этого вида вмешательства очень скудны, медики все чаще говорят о значительных рисках для здоровья. А недавно Минздрав ужесточил контроль за такими препаратами.История пилюль от зачатияВ 1970-е изобрели эффективные гормональные средства контрацепции, и общество получило мощный инструмент контроля деторождения. Однако проблема нежелательных беременностей осталась, и ученые мечтали создать волшебную таблетку, избавляющую от зачатия на самых ранних сроках, "как только сперматозоид и яйцеклетка сольются". Ее достаточно было бы принимать раз месяц.К тому времени прояснилась роль рецепторов гормона прогестерона, который активизируется в первой фазе цикла, готовя женский организм к беременности. Особенно много их в эндометрии матки. Идея состояла с том, чтобы блокировать рецепторы и помешать зачатию.Исследования продвигались медленно, пишет в монографии один из пионеров гормональной контрацепции биохимик Этьен-Эмиль Болье, недавно отметивший 96-летие. В успех стероидов не верили даже в фармкомпании Roussel Uclaf, которую он консультировал. "К тому же многие коллеги возражали против них из-за религиозных и общественных убеждений", — отмечает ученый.Болье с коллегами методично перебирал кандидатов для гормональной терапии, надеясь, что рано или поздно что-то найдется. В 1980-х им наконец попалось соединение (получившее обозначение RU 486, позднее — мифепристон), которое связывалось с рецепторами прогестерона так же, как и сам гормон.После испытаний на животных приступили к клиническим исследованиям. Однако эффективность оказалась невелика: беременность прекращалась в 65 процентов случаев. Если же сочетать с простагландинами (эти липидные соединения активны почти во всех тканях человека), показатель повышался до 95. Для этого особенно подходил мизопростол, применяемый для лечения язвы желудка.В 1986-м RU 486 одобрили в Китае. Спустя два года, преодолев серьезное противодействие противников абортов, — во Франции. Ватикан сразу объявил это новой серьезной угрозой человеческой жизни. Президент США Рональд Рейган запретил ввоз препарата. Разрешили его там только в 2000-м. В том же году мифепристон вышел на рынок России и ряда других стран.Что говорит статистикаВ ВОЗ считают, что "медикаментозный аборт произвел революцию в доступе к качественным услугам по прерыванию беременности в мире". Хирургических абортов делают все меньше. Если в 1990-м в РСФСР — более четырех миллионов, то в 2022-м, по данным Росстата, — полмиллиона. Хотя и это много.Как отмечают специалисты Ростовского государственного медицинского университета, искусственное прерывание беременности в 33 процентах случаев ведет к осложнениям, а 18 процентов — летальный исход. Аборт наносит психологическую травму, повышает риски проблем со здоровьем у будущего потомства.У медикаментозных абортов высокие эффективность, переносимость, не нужны стационар, анестезия, меньше осложнений."Принимают два препарата: мифепристон и мизопростол. Первый отслаивает содержимое полости матки, а именно плодное яйцо. Второй сокращает матку и расширяет цервикальный канал ее шейки. Осложнения — неполный аборт (когда часть плодного яйца сохранилась), кровотечение, резкая болезненность, инфекции. Это, конечно, бывает редко, но самостоятельно проводить медикаментозный аборт строго запрещено", — поясняет акушер-гинеколог Эмма Шустикова.К тому же есть строгие ограничения. Во-первых, необходимо исключить внематочную беременность, во-вторых, — установить сроки беременности (не более 63 дней задержки менструации). Да и определить дозировку, сроки приема препаратов самой невозможно.Обманчивая безопасностьВ свободной продаже этих препаратов нет. Тем не менее их можно найти в интернете, в том числе нередко поддельные, что приводит к трагедиям. На это обращала внимание депутат Госдумы Елена Мизулина еще несколько лет назад."Не представляю, как можно делать такую процедуру самостоятельно. Это очень опасно, так как пациентка не знает о состоянии своего здоровья, не учитывает факторы риска и осложнения, не способна за собой наблюдать и контролировать процесс. Рассчитывать точный срок беременности умеет только доктор. Последствия — от бесплодия до летального исхода", — говорит Екатерина Варламова, акушер-гинеколог АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга)."Любое прерывание беременности вредно для здоровья. Медикаментозная процедура сопровождается обильным кровотечением и выраженными спастическими болями внизу живота. Кроме того, она хуже переносится психологически. Порой после этих препаратов все равно приходится проводить хирургическое вмешательство", — добавляет врач — акушер-гинеколог Елена Младова."Безопасного аборта не существует, этот термин вводит в заблуждение в том числе и гинекологов", — считает врач-гинеколог Мария Меньшикова из "Теледоктор24". По ее словам, утверждение, что медикаментозный аборт менее вреден, чем хирургический или вакуумный, недостаточно обосновано."Никто не знает, чем это закончится для пациентки, в какую графу статистики она попадет. Статистика нужна для планирования, понимания перспектив, но никак не для рекламы опасной процедуры", — уточняет медик. Меньшикова сравнивает медикаментозный аборт с русской рулеткой: "либо есть осложнение, либо нет".Обобщающих долгосрочных научных наблюдений за последствиями практически нет. Два года назад специалисты Института Шарлотты Лозье проанализировали статистику клиник за период с 1999-го по 2015-й по прерыванию беременности. Выяснилось, что после химического аборта скорую вызывали чаще, чем после хирургического. Сейчас, ссылаясь на эти результаты, правозащитники пытаются в суде оспорить одобрение RU 486 в США.Как пишет "Медвестник" со ссылкой на председателя Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерея Федора Лукьянова, статистика абортов в России может быть сильно занижена — из-за неучтенных медикаментозных случаев. Порядка 72 процентов этих процедур выполняют в частных клиниках, отчетность которых непрозрачна. По данным компании RNC Pharma, в прошлом году закупили 1,4 миллиона препаратов для химического аборта — на 60 процентов больше, чем в 2021-м. Это дает примерное представление об объеме серых услуг.Недавно Минздрав обновил приказ № 459н "Об утверждении перечня лекарственных средств для медицинского применения, подлежащих предметно-количественному учету", куда попали и препараты для прерывания беременности. По словам министра Михаила Мурашко, это позволит сократить число абортов. Главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью женщин Минздрава Наталия Долгушина также считает ужесточение контроля оправданным.
https://ria.ru/20220620/abort-1796170153.html
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Татьяна Пичугина
Татьяна Пичугина
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РИА Новости
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96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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биология, медицина, здоровье
Наука, биология, Медицина, Здоровье
"Как русская рулетка". Врачи предостерегли общество от опасной тенденции

Врач-гинеколог Меньшикова сравнила медикаментозный аборт с русской рулеткой

© iStock.com / Sofiia PetrovaСнимок УЗИ и таблетки
Снимок УЗИ и таблетки - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
© iStock.com / Sofiia Petrova
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости, Татьяна Пичугина. В России число абортов ежегодно снижается. В то же время растет доля медикаментозного прерывания беременности, которое считается менее травмирующим. Однако данные о долгосрочных последствиях этого вида вмешательства очень скудны, медики все чаще говорят о значительных рисках для здоровья. А недавно Минздрав ужесточил контроль за такими препаратами.

История пилюль от зачатия

В 1970-е изобрели эффективные гормональные средства контрацепции, и общество получило мощный инструмент контроля деторождения. Однако проблема нежелательных беременностей осталась, и ученые мечтали создать волшебную таблетку, избавляющую от зачатия на самых ранних сроках, "как только сперматозоид и яйцеклетка сольются". Ее достаточно было бы принимать раз месяц.
К тому времени прояснилась роль рецепторов гормона прогестерона, который активизируется в первой фазе цикла, готовя женский организм к беременности. Особенно много их в эндометрии матки. Идея состояла с том, чтобы блокировать рецепторы и помешать зачатию.
Исследования продвигались медленно, пишет в монографии один из пионеров гормональной контрацепции биохимик Этьен-Эмиль Болье, недавно отметивший 96-летие. В успех стероидов не верили даже в фармкомпании Roussel Uclaf, которую он консультировал. "К тому же многие коллеги возражали против них из-за религиозных и общественных убеждений", — отмечает ученый.
Болье с коллегами методично перебирал кандидатов для гормональной терапии, надеясь, что рано или поздно что-то найдется. В 1980-х им наконец попалось соединение (получившее обозначение RU 486, позднее — мифепристон), которое связывалось с рецепторами прогестерона так же, как и сам гормон.
После испытаний на животных приступили к клиническим исследованиям. Однако эффективность оказалась невелика: беременность прекращалась в 65 процентов случаев. Если же сочетать с простагландинами (эти липидные соединения активны почти во всех тканях человека), показатель повышался до 95. Для этого особенно подходил мизопростол, применяемый для лечения язвы желудка.
В 1986-м RU 486 одобрили в Китае. Спустя два года, преодолев серьезное противодействие противников абортов, — во Франции. Ватикан сразу объявил это новой серьезной угрозой человеческой жизни. Президент США Рональд Рейган запретил ввоз препарата. Разрешили его там только в 2000-м. В том же году мифепристон вышел на рынок России и ряда других стран.
© AP Photo / Alex BrandonАкция против абортов у Верховного суда США
Акция против абортов у Верховного суда США - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
© AP Photo / Alex Brandon
Акция против абортов у Верховного суда США

Что говорит статистика

В ВОЗ считают, что "медикаментозный аборт произвел революцию в доступе к качественным услугам по прерыванию беременности в мире". Хирургических абортов делают все меньше. Если в 1990-м в РСФСР — более четырех миллионов, то в 2022-м, по данным Росстата, — полмиллиона. Хотя и это много.
Как отмечают специалисты Ростовского государственного медицинского университета, искусственное прерывание беременности в 33 процентах случаев ведет к осложнениям, а 18 процентов — летальный исход. Аборт наносит психологическую травму, повышает риски проблем со здоровьем у будущего потомства.
Динамика числа прерываний беременности в РоссииДинамика числа прерываний беременности в России
У медикаментозных абортов высокие эффективность, переносимость, не нужны стационар, анестезия, меньше осложнений.
"Принимают два препарата: мифепристон и мизопростол. Первый отслаивает содержимое полости матки, а именно плодное яйцо. Второй сокращает матку и расширяет цервикальный канал ее шейки. Осложнения — неполный аборт (когда часть плодного яйца сохранилась), кровотечение, резкая болезненность, инфекции. Это, конечно, бывает редко, но самостоятельно проводить медикаментозный аборт строго запрещено", — поясняет акушер-гинеколог Эмма Шустикова.
К тому же есть строгие ограничения. Во-первых, необходимо исключить внематочную беременность, во-вторых, — установить сроки беременности (не более 63 дней задержки менструации). Да и определить дозировку, сроки приема препаратов самой невозможно.
Количество легальных абортовКоличество легальных абортов

Обманчивая безопасность

В свободной продаже этих препаратов нет. Тем не менее их можно найти в интернете, в том числе нередко поддельные, что приводит к трагедиям. На это обращала внимание депутат Госдумы Елена Мизулина еще несколько лет назад.
"Не представляю, как можно делать такую процедуру самостоятельно. Это очень опасно, так как пациентка не знает о состоянии своего здоровья, не учитывает факторы риска и осложнения, не способна за собой наблюдать и контролировать процесс. Рассчитывать точный срок беременности умеет только доктор. Последствия — от бесплодия до летального исхода", — говорит Екатерина Варламова, акушер-гинеколог АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга).
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"Любое прерывание беременности вредно для здоровья. Медикаментозная процедура сопровождается обильным кровотечением и выраженными спастическими болями внизу живота. Кроме того, она хуже переносится психологически. Порой после этих препаратов все равно приходится проводить хирургическое вмешательство", — добавляет врач — акушер-гинеколог Елена Младова.
"Безопасного аборта не существует, этот термин вводит в заблуждение в том числе и гинекологов", — считает врач-гинеколог Мария Меньшикова из "Теледоктор24". По ее словам, утверждение, что медикаментозный аборт менее вреден, чем хирургический или вакуумный, недостаточно обосновано.
"Никто не знает, чем это закончится для пациентки, в какую графу статистики она попадет. Статистика нужна для планирования, понимания перспектив, но никак не для рекламы опасной процедуры", — уточняет медик.
Меньшикова сравнивает медикаментозный аборт с русской рулеткой: "либо есть осложнение, либо нет".
Обобщающих долгосрочных научных наблюдений за последствиями практически нет. Два года назад специалисты Института Шарлотты Лозье проанализировали статистику клиник за период с 1999-го по 2015-й по прерыванию беременности. Выяснилось, что после химического аборта скорую вызывали чаще, чем после хирургического. Сейчас, ссылаясь на эти результаты, правозащитники пытаются в суде оспорить одобрение RU 486 в США.
Как пишет "Медвестник" со ссылкой на председателя Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерея Федора Лукьянова, статистика абортов в России может быть сильно занижена — из-за неучтенных медикаментозных случаев. Порядка 72 процентов этих процедур выполняют в частных клиниках, отчетность которых непрозрачна. По данным компании RNC Pharma, в прошлом году закупили 1,4 миллиона препаратов для химического аборта — на 60 процентов больше, чем в 2021-м. Это дает примерное представление об объеме серых услуг.
Недавно Минздрав обновил приказ № 459н "Об утверждении перечня лекарственных средств для медицинского применения, подлежащих предметно-количественному учету", куда попали и препараты для прерывания беременности. По словам министра Михаила Мурашко, это позволит сократить число абортов. Главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью женщин Минздрава Наталия Долгушина также считает ужесточение контроля оправданным.
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