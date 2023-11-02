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В Кремле ответили на вопрос о возможном визите Аббаса в Россию - РИА Новости, 02.11.2023
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12:07 02.11.2023 (обновлено: 12:23 02.11.2023)
https://ria.ru/20231102/abbas-1906888413.html
В Кремле ответили на вопрос о возможном визите Аббаса в Россию
В Кремле ответили на вопрос о возможном визите Аббаса в Россию - РИА Новости, 02.11.2023
В Кремле ответили на вопрос о возможном визите Аббаса в Россию
Визит президента Палестины Махмуда Аббаса в Россию остается на повестке дня, но в связи с ситуацией на Ближнем Востоке пока трудно говорить о точных датах,... РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T12:07
2023-11-02T12:23
россия
политика
махмуд аббас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
ближний восток
палестина
хамас
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Визит президента Палестины Махмуда Аббаса в Россию остается на повестке дня, но в связи с ситуацией на Ближнем Востоке пока трудно говорить о точных датах, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Мы говорили, что на повестке дня такой визит есть. Но сейчас трудно говорить о точной дате, по понятным соображениям. Она будет дальше согласовываться", - сообщил Песков журналистам в ответ на вопрос о том, остается ли в силе визит лидера Палестины в Россию.Неделей ранее замглавы МИД РФ Михаил Богданов сообщил, что Аббас "уже скоро совершит официальный визит в Москву", ожидаются переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Песков тогда отмечал, что на встрече прежде всего будет обсуждаться палестино-израильский конфликт.Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля.В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число жертв в секторе Газа превысило 8,8 тысячи, свыше 22 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231018/zaschita-1903487983.html
https://ria.ru/20231102/izrail-1906799908.html
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ближний восток
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россия, политика, махмуд аббас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ближний восток, палестина, хамас, оон
Россия, Политика, Махмуд Аббас, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Ближний Восток, Палестина, ХАМАС, ООН
В Кремле ответили на вопрос о возможном визите Аббаса в Россию

Песков: говорить о точных датах визита Аббаса в Россию пока трудно

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкМахмуд Аббас
Махмуд Аббас - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Махмуд Аббас . Архивное фото
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Визит президента Палестины Махмуда Аббаса в Россию остается на повестке дня, но в связи с ситуацией на Ближнем Востоке пока трудно говорить о точных датах, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы говорили, что на повестке дня такой визит есть. Но сейчас трудно говорить о точной дате, по понятным соображениям. Она будет дальше согласовываться", - сообщил Песков журналистам в ответ на вопрос о том, остается ли в силе визит лидера Палестины в Россию.
Неделей ранее замглавы МИД РФ Михаил Богданов сообщил, что Аббас "уже скоро совершит официальный визит в Москву", ожидаются переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Песков тогда отмечал, что на встрече прежде всего будет обсуждаться палестино-израильский конфликт.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Президент Палестины Махмуд Аббас - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
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Число жертв в секторе Газа превысило 8,8 тысячи, свыше 22 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
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РоссияПолитикаМахмуд АббасОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуБлижний ВостокПалестинаХАМАСООН
 
 
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