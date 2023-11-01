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Синоптик предсказал приход метеозимы в Москву во второй половине ноября
Синоптик предсказал приход метеозимы в Москву во второй половине ноября - РИА Новости, 01.11.2023
Синоптик предсказал приход метеозимы в Москву во второй половине ноября
Метеозима придет в Москву с задержкой на 1-2 недели - во второй половине ноября, устойчивый снежный покров сформируется лишь в конце месяца, в целом ноябрь... РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T10:47
2023-11-01T10:47
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Метеозима придет в Москву с задержкой на 1-2 недели - во второй половине ноября, устойчивый снежный покров сформируется лишь в конце месяца, в целом ноябрь ожидается на 1,5-2 градуса теплее нормы, выпадет до 130% осадков, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "На мой взгляд, метеорологическая зима, которая обычно наступает у нас с 10 ноября, то есть, устойчивый переход среднесуточных температур через ноль в сторону отрицательных значений, произойдет с задержкой на неделю-другую, и метеозима наступит только во второй половине ноября. Снежный покров, я думаю, что устойчиво ляжет лишь в конце ноября в самом оптимистичном случае, и будет не более 2-5 сантиметров", - рассказал Тишковец. Синоптик напомнил, что норма ноября по ночной температуре составляет минус 3,3 градуса, по дневной - плюс 1,1 градуса, по осадкам - 52 миллиметра. "Ноябрь, по моим оценкам, будет на 1,5-2 градуса теплее нормы и выпадет 130% осадков, то есть, превышение над нормой составит от 10 до 30%. Первая неделя будет аномально теплая, превышение над нормой 4-5 градусов, на второй неделе аномалия сократится, но все равно будет теплее нормы на 2 градуса. На третьей неделе температура начнет возвращаться в норму, а неделя с 22 ноября по конец месяца окажется на пару градусов холоднее положенных климатических показателей", - добавил метеоролог.
https://ria.ru/20231031/pogoda-1906333832.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, москва, евгений тишковец, отопительный сезон 2023-2024 в россии
Общество, Москва, Евгений Тишковец, Отопительный сезон 2023-2024 в России
Синоптик предсказал приход метеозимы в Москву во второй половине ноября
Тишковец: метеозима придет в Москву с задержкой, во второй половине ноября
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Метеозима придет в Москву с задержкой на 1-2 недели - во второй половине ноября, устойчивый снежный покров сформируется лишь в конце месяца, в целом ноябрь ожидается на 1,5-2 градуса теплее нормы, выпадет до 130% осадков, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"На мой взгляд, метеорологическая зима, которая обычно наступает у нас с 10 ноября, то есть, устойчивый переход среднесуточных температур через ноль в сторону отрицательных значений, произойдет с задержкой на неделю-другую, и метеозима наступит только во второй половине ноября. Снежный покров, я думаю, что устойчиво ляжет лишь в конце ноября в самом оптимистичном случае, и будет не более 2-5 сантиметров", - рассказал Тишковец.
Синоптик напомнил, что норма ноября по ночной температуре составляет минус 3,3 градуса, по дневной - плюс 1,1 градуса, по осадкам - 52 миллиметра.
"Ноябрь, по моим оценкам, будет на 1,5-2 градуса теплее нормы и выпадет 130% осадков, то есть, превышение над нормой составит от 10 до 30%. Первая неделя будет аномально теплая, превышение над нормой 4-5 градусов, на второй неделе аномалия сократится, но все равно будет теплее нормы на 2 градуса. На третьей неделе температура начнет возвращаться в норму, а неделя с 22 ноября по конец месяца окажется на пару градусов холоднее положенных климатических показателей", - добавил метеоролог.
Температура воздуха в Москве ночью соответствовала майскому климату