https://ria.ru/20231101/zhivotnye-1906699473.html

Некачественные продукты с осени 2024 года смогут направить на корм животным

Некачественные продукты с осени 2024 года смогут направить на корм животным - РИА Новости, 01.11.2023

Некачественные продукты с осени 2024 года смогут направить на корм животным

Правила проведения ветеринарно-санитарной экспертизы некачественных пищевых продуктов могут начать действовать с 1 сентября 2024 года, это позволит использовать РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T14:41

2023-11-01T14:41

2023-11-01T14:41

дмитрий завьялов

рэу имени г. в. плеханова

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/05/1882409256_0:155:3092:1894_1920x0_80_0_0_0dcd11191270995a5320b6ebda167fde.jpg

МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Правила проведения ветеринарно-санитарной экспертизы некачественных пищевых продуктов могут начать действовать с 1 сентября 2024 года, это позволит использовать такие продукты в качестве корма для животных, следует из проекта приказа Минсельхоза РФ. "Утвердить прилагаемые ветеринарные правила назначения и проведения ветеринарно-санитарной экспертизы некачественных пищевых продуктов в целях их утилизации для последующего использования в качестве корма для сельскохозяйственных животных. Настоящий приказ вступает в силу с 1 сентября 2024 года и действует до 1 сентября 2026 года", - говорится в проекте. В пресс-службе министерства пояснили РИА Новости, что по закону некачественными признаются продукты, в отношении которых установлен факт фальсификации, либо не может быть подтверждена прослеживаемость, либо отсутствуют маркировка или товаросопроводительные документы. Кроме того, для определения возможности изъятия из обращения и утилизации некачественных или опасных продуктов проводится их санитарно-эпидемиологическая экспертиза - за исключением отдельных случаев, когда их направление в корм сельхозживотным не предусмотрено. "Санитарно-эпидемиологическая экспертиза некачественных пищевых продуктов определяет, что эти продукты не должны быть уничтожены и направляются на утилизацию. Ветеринарно-санитарная экспертиза некачественных пищевых продуктов определяет, что они могут быть использованы в качестве корма для сельскохозяйственных животных", - пояснили в пресс-службе. "Вопрос о передаче некачественной, контрафактной и прочей условно годной к употреблению пищевой продукции на корм животным обсуждается не первый год. Основная проблема всегда заключалась именно в облегчении бюрократической стороны процесса", - прокомментировал завкафедрой​ предпринимательства и логистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Дмитрий Завьялов. Ведь просто так отвезти на ферму условный пищевой контрафакт нельзя, заметил он, кроме того, есть разные виды таких продуктов - с истекшим сроком годности, некачественные, с нарушением внешнего вида и так далее. "В этой связи четко прописанные регламенты, облегчающие процедуру передачи некачественной или контрафактной пищевой продукции в экономический оборот, могут только приветствоваться", - сказал Завьялов.

https://ria.ru/20230201/vozvrat-1848985373.html

https://ria.ru/20210903/tovary-1748492140.html

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дмитрий завьялов, рэу имени г. в. плеханова