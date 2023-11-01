https://ria.ru/20231101/zarplaty-1906808629.html
Росстат сообщил о росте реальных зарплат в августе в годовом выражении
Росстат сообщил о росте реальных зарплат в августе в годовом выражении - РИА Новости, 01.11.2023
Росстат сообщил о росте реальных зарплат в августе в годовом выражении
Реальные зарплаты в России в августе 2023 года ускорили рост до 9,5% в годовом выражении с июльских 9,2%, свидетельствуют данные Росстата. РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T21:17
2023-11-01T21:17
2023-11-01T21:17
россия
экономика
федеральная служба государственной статистики (росстат)
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/12/1884947256_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_d32b88ca383c2cadceabb26defee293c.jpg
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Реальные зарплаты в России в августе 2023 года ускорили рост до 9,5% в годовом выражении с июльских 9,2%, свидетельствуют данные Росстата. Реальная заработная плата - средняя начисленная заработная плата, скорректированная на уровень инфляции. По сравнению с предыдущим месяцем в августе реальные зарплаты в России снизились на 3,2%. Рост показателя по итогам января-августа составил 7,5% в годовом выражении. При этом среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в августе составила 69 439 рублей и по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года увеличилась на 15,1%; по сравнению с июлем - снижение на 2,9%. В январе-августе зарплаты в номинальном выражении выросли на 13,2% в годовом выражении. По прогнозу Минэкономразвития, зарплаты в реальном выражении в РФ в 2023 году вырастут на 6,2%.
https://ria.ru/20231101/putin-1906804084.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/12/1884947256_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_4873bd53c3483f9ae15f3be50f6458a6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, экономика, федеральная служба государственной статистики (росстат), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Россия, Экономика, Федеральная служба государственной статистики (Росстат), Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
Росстат сообщил о росте реальных зарплат в августе в годовом выражении
Росстат: рост реальных зарплат в августе ускорился до 9,5% в годовом выражении