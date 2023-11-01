https://ria.ru/20231101/zarplaty-1906808629.html

Росстат сообщил о росте реальных зарплат в августе в годовом выражении

Росстат сообщил о росте реальных зарплат в августе в годовом выражении - РИА Новости, 01.11.2023

Росстат сообщил о росте реальных зарплат в августе в годовом выражении

Реальные зарплаты в России в августе 2023 года ускорили рост до 9,5% в годовом выражении с июльских 9,2%, свидетельствуют данные Росстата. РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T21:17

2023-11-01T21:17

2023-11-01T21:17

россия

экономика

федеральная служба государственной статистики (росстат)

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Реальные зарплаты в России в августе 2023 года ускорили рост до 9,5% в годовом выражении с июльских 9,2%, свидетельствуют данные Росстата. Реальная заработная плата - средняя начисленная заработная плата, скорректированная на уровень инфляции. По сравнению с предыдущим месяцем в августе реальные зарплаты в России снизились на 3,2%. Рост показателя по итогам января-августа составил 7,5% в годовом выражении. При этом среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в августе составила 69 439 рублей и по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года увеличилась на 15,1%; по сравнению с июлем - снижение на 2,9%. В январе-августе зарплаты в номинальном выражении выросли на 13,2% в годовом выражении. По прогнозу Минэкономразвития, зарплаты в реальном выражении в РФ в 2023 году вырастут на 6,2%.

https://ria.ru/20231101/putin-1906804084.html

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россия, экономика, федеральная служба государственной статистики (росстат), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)