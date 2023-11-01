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Росстат сообщил о росте реальных зарплат в августе в годовом выражении - РИА Новости, 01.11.2023
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21:17 01.11.2023
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Росстат сообщил о росте реальных зарплат в августе в годовом выражении
Росстат сообщил о росте реальных зарплат в августе в годовом выражении - РИА Новости, 01.11.2023
Росстат сообщил о росте реальных зарплат в августе в годовом выражении
Реальные зарплаты в России в августе 2023 года ускорили рост до 9,5% в годовом выражении с июльских 9,2%, свидетельствуют данные Росстата. РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T21:17
2023-11-01T21:17
россия
экономика
федеральная служба государственной статистики (росстат)
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Реальные зарплаты в России в августе 2023 года ускорили рост до 9,5% в годовом выражении с июльских 9,2%, свидетельствуют данные Росстата. Реальная заработная плата - средняя начисленная заработная плата, скорректированная на уровень инфляции. По сравнению с предыдущим месяцем в августе реальные зарплаты в России снизились на 3,2%. Рост показателя по итогам января-августа составил 7,5% в годовом выражении. При этом среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в августе составила 69 439 рублей и по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года увеличилась на 15,1%; по сравнению с июлем - снижение на 2,9%. В январе-августе зарплаты в номинальном выражении выросли на 13,2% в годовом выражении. По прогнозу Минэкономразвития, зарплаты в реальном выражении в РФ в 2023 году вырастут на 6,2%.
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россия, экономика, федеральная служба государственной статистики (росстат), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Россия, Экономика, Федеральная служба государственной статистики (Росстат), Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
Росстат сообщил о росте реальных зарплат в августе в годовом выражении

Росстат: рост реальных зарплат в августе ускорился до 9,5% в годовом выражении

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкДеньги
Деньги - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Реальные зарплаты в России в августе 2023 года ускорили рост до 9,5% в годовом выражении с июльских 9,2%, свидетельствуют данные Росстата.
Реальная заработная плата - средняя начисленная заработная плата, скорректированная на уровень инфляции.
По сравнению с предыдущим месяцем в августе реальные зарплаты в России снизились на 3,2%. Рост показателя по итогам января-августа составил 7,5% в годовом выражении.
При этом среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в августе составила 69 439 рублей и по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года увеличилась на 15,1%; по сравнению с июлем - снижение на 2,9%. В январе-августе зарплаты в номинальном выражении выросли на 13,2% в годовом выражении.
По прогнозу Минэкономразвития, зарплаты в реальном выражении в РФ в 2023 году вырастут на 6,2%.
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РоссияЭкономикаФедеральная служба государственной статистики (Росстат)Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
 
 
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