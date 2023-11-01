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Путин прокомментировал запрет ввоза товаров в Россию - РИА Новости, 02.11.2023
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20:59 01.11.2023 (обновлено: 05:34 02.11.2023)
https://ria.ru/20231101/zapret-1906805166.html
Путин прокомментировал запрет ввоза товаров в Россию
Путин прокомментировал запрет ввоза товаров в Россию - РИА Новости, 02.11.2023
Путин прокомментировал запрет ввоза товаров в Россию
Президент Владимир Путин, говоря о запретах ввоза в Россию товаров с Запада, заявил, что чем меньше в РФ будут ввозить барахла, тем меньше сюда будет попадать... РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-01T20:59
2023-11-02T05:34
россия
экономика
владимир путин
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НОВО-ОГАРЕВО, 1 ноя - РИА Новости. Президент Владимир Путин, говоря о запретах ввоза в Россию товаров с Запада, заявил, что чем меньше в РФ будут ввозить барахла, тем меньше сюда будет попадать постельных клопов."Чем меньше барахла, тем, может, даже и лучше. Меньше шансов, что из крупных европейских мегаполисов нам будут экспортировать постельных клопов", - сказал Путин на совещании по экономическим вопросам.Он добавил, что в условиях, когда потенциал санкционной агрессии практически исчерпан, власти России обеспокоены диверсиями и саботажами на важнейших объектах глобальной инфраструктуры.
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Путин: "Чем меньше барахла, тем меньше будут экспортировать постельных клопов"
Путин: "Чем меньше барахла, тем меньше будут экспортировать постельных клопов"
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россия, экономика, владимир путин
Россия, Экономика, Владимир Путин
Путин прокомментировал запрет ввоза товаров в Россию

Путин пошутил, что санкции сокращают шансы завоза в Россию постельных клопов

Читать ria.ru в
НОВО-ОГАРЕВО, 1 ноя - РИА Новости. Президент Владимир Путин, говоря о запретах ввоза в Россию товаров с Запада, заявил, что чем меньше в РФ будут ввозить барахла, тем меньше сюда будет попадать постельных клопов.
«
"Чем меньше барахла, тем, может, даже и лучше. Меньше шансов, что из крупных европейских мегаполисов нам будут экспортировать постельных клопов", - сказал Путин на совещании по экономическим вопросам.
Он добавил, что в условиях, когда потенциал санкционной агрессии практически исчерпан, власти России обеспокоены диверсиями и саботажами на важнейших объектах глобальной инфраструктуры.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
Путин заявил, что иностранцы сами запутались в антироссийских санкциях
Вчера, 20:57
 
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