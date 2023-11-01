https://ria.ru/20231101/zapret-1906805166.html

Путин прокомментировал запрет ввоза товаров в Россию

Путин прокомментировал запрет ввоза товаров в Россию - РИА Новости, 02.11.2023

Путин прокомментировал запрет ввоза товаров в Россию

Президент Владимир Путин, говоря о запретах ввоза в Россию товаров с Запада, заявил, что чем меньше в РФ будут ввозить барахла, тем меньше сюда будет попадать... РИА Новости, 02.11.2023

2023-11-01T20:59

2023-11-01T20:59

2023-11-02T05:34

россия

экономика

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/01/1906812169_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_eb6c7656fa8e5699ceff64d4950c5439.jpg

НОВО-ОГАРЕВО, 1 ноя - РИА Новости. Президент Владимир Путин, говоря о запретах ввоза в Россию товаров с Запада, заявил, что чем меньше в РФ будут ввозить барахла, тем меньше сюда будет попадать постельных клопов."Чем меньше барахла, тем, может, даже и лучше. Меньше шансов, что из крупных европейских мегаполисов нам будут экспортировать постельных клопов", - сказал Путин на совещании по экономическим вопросам.Он добавил, что в условиях, когда потенциал санкционной агрессии практически исчерпан, власти России обеспокоены диверсиями и саботажами на важнейших объектах глобальной инфраструктуры.

https://ria.ru/20231101/sanktsii-1906804832.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин: "Чем меньше барахла, тем меньше будут экспортировать постельных клопов" Путин: "Чем меньше барахла, тем меньше будут экспортировать постельных клопов" 2023-11-01T20:59 true PT0M39S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, экономика, владимир путин