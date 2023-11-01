https://ria.ru/20231101/zapad-1906538916.html

Запад возмущен предательским ростом мощи России

Запад возмущен предательским ростом мощи России - РИА Новости, 01.11.2023

Запад возмущен предательским ростом мощи России

Признаем очевидное: Россия совершила очередное предательство и цинично нанесла коллективному Западу удар в спину, чем подтвердила свою непредсказуемую... РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T08:00

2023-11-01T08:00

2023-11-01T08:07

аналитика

россия

запад

экономика

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Признаем очевидное: Россия совершила очередное предательство и цинично нанесла коллективному Западу удар в спину, чем подтвердила свою непредсказуемую варварскую сущность.По расчетам МФВ, рост ВВП России за этот год никак не должен был превысить 0,7 процента, а основной статьей экспорта нашей страны должны были стать клочья экономики, упакованные в бэушные бочки из-под нефти. Мало того, эта цифра называлась даже "слишком оптимистичной".Не оправдав доверия наших заклятых друзей, экономика России тем не менее не захотела порваться на клочки: по заявлению, которое вчера на совещании по экономическим вопросам сделал премьер-министр Михаил Мишустин, по результатам девяти месяцев 2023 года увеличение ВВП составило 2,8 процента.Список безобразий России на фоне заботливо продлеваемых Западом к нашей пользе санкций велик и непригляден:Темным пятном на международной репутации России лежат успешная перестройка транспортно-логистических связей, резкое повышение инвестиционной активности, развитие внутреннего производства, абсолютное лидерство в производстве и экспорте пшеницы и других продуктов питания, а также двузначные цифры роста по многим критическим направлениям.Понятное возмущение наших преданных западных партнеров подогревает тот факт, что ВВП всей единой мощной демократичной и цивилизованной еврозоны за первый квартал 2023 года вырос всего на 0,1 процента, а последние три квартала не рос вовсе. Кроме того, согласно недавнему отчету Кильского института мировой экономики(ФРГ), Россия предательски "возвращается в мировую торговлю", а торговая активность оказалась "на удивление высокой". Глава института — целый доктор Винсент Стамер — пожаловался: "Это происходит, несмотря на санкции, введенные западными странами. И падение курса рубля, что разочаровывает".По мнению аналитиков Reuters, Россия в своих экономических махинациях поступает коварно и нечестно: "Хорошие показатели российской экономики стали следствием постепенной адаптации к западным санкциям. Москва нашла обходные пути и новые торговые пути, чтобы импортировать запрещенные компоненты. Одновременно с этим правительству России помогают растущие цены на нефть".Но, как бы нам ни было стыдно перед западными партнерами, это еще не все.По свежим данным, обнародованным американским аналитическим ресурсом US News and World Report, Россия переместилась на первое место в рейтинге сильнейших армий мира, а США впервые за долгое время оказались на втором месте. Третье место — у Китая. Россия также вышла на третье место по совокупному показателю "мощи страны", который учитывает пять факторов: лидерство, экономическое влияние, масштаб и номенклатуру экспорта, политическое влияние, а также участие и вес в международных альянсах.По идее, мы сейчас должны были бы активно каяться, но по своему жестокосердию делать этого не будем.Есть ли у нас трудности? Да, есть.Есть ли проблемы с инфляцией, ценами, импортозамещением и прочим? Да, есть — и много где.Но мы идем вперед и делаем свое дело, несмотря ни на что и ни на кого.А извиняться, если кому наступили на ногу, будем потом.Если не забудем.

https://ria.ru/20231028/rossiya-1905855496.html

https://ria.ru/20231030/krizis-1906206484.html

https://radiosputnik.ria.ru/20231028/sanktsii-1905869834.html

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аналитика, россия, запад, экономика