https://ria.ru/20231101/zapad-1906538916.html
Запад возмущен предательским ростом мощи России
Запад возмущен предательским ростом мощи России - РИА Новости, 01.11.2023
Запад возмущен предательским ростом мощи России
Признаем очевидное: Россия совершила очередное предательство и цинично нанесла коллективному Западу удар в спину, чем подтвердила свою непредсказуемую... РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T08:00
2023-11-01T08:00
2023-11-01T08:07
аналитика
россия
запад
экономика
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Признаем очевидное: Россия совершила очередное предательство и цинично нанесла коллективному Западу удар в спину, чем подтвердила свою непредсказуемую варварскую сущность.По расчетам МФВ, рост ВВП России за этот год никак не должен был превысить 0,7 процента, а основной статьей экспорта нашей страны должны были стать клочья экономики, упакованные в бэушные бочки из-под нефти. Мало того, эта цифра называлась даже "слишком оптимистичной".Не оправдав доверия наших заклятых друзей, экономика России тем не менее не захотела порваться на клочки: по заявлению, которое вчера на совещании по экономическим вопросам сделал премьер-министр Михаил Мишустин, по результатам девяти месяцев 2023 года увеличение ВВП составило 2,8 процента.Список безобразий России на фоне заботливо продлеваемых Западом к нашей пользе санкций велик и непригляден:Темным пятном на международной репутации России лежат успешная перестройка транспортно-логистических связей, резкое повышение инвестиционной активности, развитие внутреннего производства, абсолютное лидерство в производстве и экспорте пшеницы и других продуктов питания, а также двузначные цифры роста по многим критическим направлениям.Понятное возмущение наших преданных западных партнеров подогревает тот факт, что ВВП всей единой мощной демократичной и цивилизованной еврозоны за первый квартал 2023 года вырос всего на 0,1 процента, а последние три квартала не рос вовсе. Кроме того, согласно недавнему отчету Кильского института мировой экономики(ФРГ), Россия предательски "возвращается в мировую торговлю", а торговая активность оказалась "на удивление высокой". Глава института — целый доктор Винсент Стамер — пожаловался: "Это происходит, несмотря на санкции, введенные западными странами. И падение курса рубля, что разочаровывает".По мнению аналитиков Reuters, Россия в своих экономических махинациях поступает коварно и нечестно: "Хорошие показатели российской экономики стали следствием постепенной адаптации к западным санкциям. Москва нашла обходные пути и новые торговые пути, чтобы импортировать запрещенные компоненты. Одновременно с этим правительству России помогают растущие цены на нефть".Но, как бы нам ни было стыдно перед западными партнерами, это еще не все.По свежим данным, обнародованным американским аналитическим ресурсом US News and World Report, Россия переместилась на первое место в рейтинге сильнейших армий мира, а США впервые за долгое время оказались на втором месте. Третье место — у Китая. Россия также вышла на третье место по совокупному показателю "мощи страны", который учитывает пять факторов: лидерство, экономическое влияние, масштаб и номенклатуру экспорта, политическое влияние, а также участие и вес в международных альянсах.По идее, мы сейчас должны были бы активно каяться, но по своему жестокосердию делать этого не будем.Есть ли у нас трудности? Да, есть.Есть ли проблемы с инфляцией, ценами, импортозамещением и прочим? Да, есть — и много где.Но мы идем вперед и делаем свое дело, несмотря ни на что и ни на кого.А извиняться, если кому наступили на ногу, будем потом.Если не забудем.
https://ria.ru/20231028/rossiya-1905855496.html
https://ria.ru/20231030/krizis-1906206484.html
https://radiosputnik.ria.ru/20231028/sanktsii-1905869834.html
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Кирилл Стрельников
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156336/89/1563368996_0:0:250:251_100x100_80_0_0_244f311ad9381fbb18863629c51be35c.jpg
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Кирилл Стрельников
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156336/89/1563368996_0:0:250:251_100x100_80_0_0_244f311ad9381fbb18863629c51be35c.jpg
аналитика, россия, запад, экономика
Аналитика, Россия, Запад, Экономика
Признаем очевидное: Россия совершила очередное предательство и цинично нанесла коллективному Западу удар в спину, чем подтвердила свою непредсказуемую варварскую сущность.
По расчетам МФВ, рост ВВП России за этот год никак не должен был превысить 0,7 процента, а основной статьей экспорта нашей страны должны были стать клочья экономики, упакованные в бэушные бочки из-под нефти. Мало того, эта цифра называлась даже "слишком оптимистичной".
Не оправдав доверия наших заклятых друзей, экономика России тем не менее не захотела порваться на клочки: по заявлению, которое вчера на совещании по экономическим вопросам сделал премьер-министр Михаил Мишустин
, по результатам девяти месяцев 2023 года увеличение ВВП составило 2,8 процента.
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Список безобразий России на фоне заботливо продлеваемых Западом к нашей пользе санкций велик и непригляден:
- промышленность восстанавливается — по итогам восьми месяцев 2023 года рост обрабатывающего производства составил 6,5 процента, а загрузка мощностей предприятий держится на неприлично рекордном уровне;
- на реализацию комплекса мер для привлечения инвестиций в проекты по производству приоритетной промышленной продукции в этом году будет выделено не менее двух триллионов рублей, а через шесть лет эта сумма превысит десять триллионов рублей;
- на проведение НИОКР предприятиям, выпускающим инновационную продукцию, выделены дополнительные пять миллиардов рублей, а выручка от этих проектов, предварительно, превысит 300 миллиардов рублей в ближайшие четыре года;
- на достижение технологического суверенитета в станкоинструментальной области в проекте трехлетнего бюджета предусмотрено около 130 миллиардов рублей;
- федеральный бюджет на 2024 год гарантирует выполнение всех социальных обязательств перед гражданами, включая поддержку медицины и пациентов, продолжение субсидирования ипотеки и выплат пособий различным категориям, создание новых мест в общеобразовательных учреждениях, капремонт школ, обеспечение горячим питанием учеников младших классов и так далее;
- в 2024 году поступление доходов ожидается в объеме 35 триллионов рублей, при этом ненефтегазовые поступления должны вдвое превысить нефтегазовые;
- на выполнение инициатив социально-экономического развития в течение трех лет запланировано выделить 760 миллиардов рублей.
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Темным пятном на международной репутации России лежат успешная перестройка транспортно-логистических связей, резкое повышение инвестиционной активности, развитие внутреннего производства, абсолютное лидерство в производстве и экспорте пшеницы и других продуктов питания, а также двузначные цифры роста по многим критическим направлениям.
Понятное возмущение наших преданных западных партнеров подогревает тот факт, что ВВП всей единой мощной демократичной и цивилизованной еврозоны за первый квартал 2023 года вырос всего на 0,1 процента, а последние три квартала не рос вовсе. Кроме того, согласно недавнему отчету Кильского института мировой экономики(ФРГ
), Россия предательски "возвращается в мировую торговлю", а торговая активность оказалась "на удивление высокой". Глава института — целый доктор Винсент Стамер — пожаловался: "Это происходит, несмотря на санкции, введенные западными странами. И падение курса рубля, что разочаровывает".
По мнению аналитиков Reuters, Россия в своих экономических махинациях поступает коварно и нечестно: "Хорошие показатели российской экономики стали следствием постепенной адаптации к западным санкциям. Москва
нашла обходные пути и новые торговые пути, чтобы импортировать запрещенные компоненты. Одновременно с этим правительству России помогают растущие цены на нефть".
Но, как бы нам ни было стыдно перед западными партнерами, это еще не все.
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По свежим данным, обнародованным американским аналитическим ресурсом US News and World Report, Россия переместилась на первое место в рейтинге сильнейших армий мира, а США
впервые за долгое время оказались на втором месте. Третье место — у Китая
. Россия также вышла на третье место по совокупному показателю "мощи страны"
, который учитывает пять факторов: лидерство, экономическое влияние, масштаб и номенклатуру экспорта, политическое влияние, а также участие и вес в международных альянсах.
По идее, мы сейчас должны были бы активно каяться, но по своему жестокосердию делать этого не будем.
Есть ли у нас трудности? Да, есть.
Есть ли проблемы с инфляцией, ценами, импортозамещением и прочим? Да, есть — и много где.
Но мы идем вперед и делаем свое дело, несмотря ни на что и ни на кого.
А извиняться, если кому наступили на ногу, будем потом.