https://ria.ru/20231101/wildberries-1906624134.html
Сотрудники Wildberries украли со склада в Коледино товары на крупную сумму
Сотрудники Wildberries украли со склада в Коледино товары на крупную сумму - РИА Новости, 01.11.2023
Сотрудники Wildberries украли со склада в Коледино товары на крупную сумму
Троих мужчин, которые похитили товары на 5 миллионов рублей со склада в Коледино, задержали полицейские в Подольске, сообщила начальник пресс-службы... РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T11:09
2023-11-01T11:09
2023-11-01T11:10
происшествия
татьяна петрова
wildberries
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/07/1882744299_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_953cac12933727b42d624fcf8e691672.jpg
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Троих мужчин, которые похитили товары на 5 миллионов рублей со склада в Коледино, задержали полицейские в Подольске, сообщила начальник пресс-службы подмосковного главка МВД РФ Татьяна Петрова. По ее словам, в полицию обратился представитель интернет-магазина, который сообщил, что неизвестные со склада в деревне Коледино похитили более 1,5 тысяч сменных кассет для бритья, 28 пачек с подгузниками, а также пытались украсть около 4 тысяч единиц туши для ресниц разных фирм. "Полицейские установили подозреваемых в совершении преступления. Ими оказались трое сотрудников организации – уроженец ближнего зарубежья и ранее судимые жители Подмосковья и Ставропольского края, в возрасте от 24 до 43 лет. Двое злоумышленников были задержаны по месту проживания, третий – при выезде с территории склада с очередной партией краденого имущества. В ходе обыска квартиры одного из задержанных оперативниками обнаружена и изъята часть похищенного товара", - сказала Петрова. "В Подольске полицейские задержали троих мужчин, которые похитили со склада товары на общую сумму более 5 миллионов рублей", - отмечается в релизе. Источник в правоохранительных органах уточнил РИА Новости, что склад принадлежит Wildberries. Петрова также сообщила, что злоумышленники складывали товар внутрь гофрированных труб и загружали их в автомобиль, следовавший в пункты выдачи, а когда машина выезжала с территории склада, перегружали похищенное к себе в авто. Затем они продавали товары в городских скупках, полученные деньги тратили на личные нужды. Возбуждены уголовные дела о краже и приготовлении к краже.
https://ria.ru/20231030/proisshestvie-1906160800.html
https://ria.ru/20230118/krazha-1845745682.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/07/1882744299_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d3839e3b3757ae8b465f42346220e1d2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, татьяна петрова, wildberries
Происшествия, Татьяна Петрова, Wildberries
Сотрудники Wildberries украли со склада в Коледино товары на крупную сумму
Трое сотрудников Wildberries похитили со склада товаров на пять миллионов рублей
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Троих мужчин, которые похитили товары на 5 миллионов рублей со склада в Коледино, задержали полицейские в Подольске, сообщила начальник пресс-службы подмосковного главка МВД РФ Татьяна Петрова.
По ее словам, в полицию обратился представитель интернет-магазина, который сообщил, что неизвестные со склада в деревне Коледино похитили более 1,5 тысяч сменных кассет для бритья, 28 пачек с подгузниками, а также пытались украсть около 4 тысяч единиц туши для ресниц разных фирм.
В Подмосковье полиция проводит проверку на складе Wildberries
"Полицейские установили подозреваемых в совершении преступления. Ими оказались трое сотрудников организации – уроженец ближнего зарубежья и ранее судимые жители Подмосковья и Ставропольского края, в возрасте от 24 до 43 лет. Двое злоумышленников были задержаны по месту проживания, третий – при выезде с территории склада с очередной партией краденого имущества. В ходе обыска квартиры одного из задержанных оперативниками обнаружена и изъята часть похищенного товара", - сказала Петрова.
"В Подольске полицейские задержали троих мужчин, которые похитили со склада товары на общую сумму более 5 миллионов рублей", - отмечается в релизе. Источник в правоохранительных органах уточнил РИА Новости, что склад принадлежит Wildberries.
Петрова также сообщила, что злоумышленники складывали товар внутрь гофрированных труб и загружали их в автомобиль, следовавший в пункты выдачи, а когда машина выезжала с территории склада, перегружали похищенное к себе в авто. Затем они продавали товары в городских скупках, полученные деньги тратили на личные нужды.
Возбуждены уголовные дела о краже и приготовлении к краже.
Омича арестовали за кражу шоколадок и конфет