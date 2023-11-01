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Сотрудники Wildberries украли со склада в Коледино товары на крупную сумму - РИА Новости, 01.11.2023
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11:09 01.11.2023 (обновлено: 11:10 01.11.2023)
https://ria.ru/20231101/wildberries-1906624134.html
Сотрудники Wildberries украли со склада в Коледино товары на крупную сумму
Сотрудники Wildberries украли со склада в Коледино товары на крупную сумму - РИА Новости, 01.11.2023
Сотрудники Wildberries украли со склада в Коледино товары на крупную сумму
Троих мужчин, которые похитили товары на 5 миллионов рублей со склада в Коледино, задержали полицейские в Подольске, сообщила начальник пресс-службы... РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T11:09
2023-11-01T11:10
происшествия
татьяна петрова
wildberries
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Троих мужчин, которые похитили товары на 5 миллионов рублей со склада в Коледино, задержали полицейские в Подольске, сообщила начальник пресс-службы подмосковного главка МВД РФ Татьяна Петрова. По ее словам, в полицию обратился представитель интернет-магазина, который сообщил, что неизвестные со склада в деревне Коледино похитили более 1,5 тысяч сменных кассет для бритья, 28 пачек с подгузниками, а также пытались украсть около 4 тысяч единиц туши для ресниц разных фирм. "Полицейские установили подозреваемых в совершении преступления. Ими оказались трое сотрудников организации – уроженец ближнего зарубежья и ранее судимые жители Подмосковья и Ставропольского края, в возрасте от 24 до 43 лет. Двое злоумышленников были задержаны по месту проживания, третий – при выезде с территории склада с очередной партией краденого имущества. В ходе обыска квартиры одного из задержанных оперативниками обнаружена и изъята часть похищенного товара", - сказала Петрова. "В Подольске полицейские задержали троих мужчин, которые похитили со склада товары на общую сумму более 5 миллионов рублей", - отмечается в релизе. Источник в правоохранительных органах уточнил РИА Новости, что склад принадлежит Wildberries. Петрова также сообщила, что злоумышленники складывали товар внутрь гофрированных труб и загружали их в автомобиль, следовавший в пункты выдачи, а когда машина выезжала с территории склада, перегружали похищенное к себе в авто. Затем они продавали товары в городских скупках, полученные деньги тратили на личные нужды. Возбуждены уголовные дела о краже и приготовлении к краже.
https://ria.ru/20231030/proisshestvie-1906160800.html
https://ria.ru/20230118/krazha-1845745682.html
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происшествия, татьяна петрова, wildberries
Происшествия, Татьяна Петрова, Wildberries
Сотрудники Wildberries украли со склада в Коледино товары на крупную сумму

Трое сотрудников Wildberries похитили со склада товаров на пять миллионов рублей

© РИА Новости / Ирина Алтухова | Перейти в медиабанкWildberries
Wildberries - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
© РИА Новости / Ирина Алтухова
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Wildberries. Архивное фото
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Троих мужчин, которые похитили товары на 5 миллионов рублей со склада в Коледино, задержали полицейские в Подольске, сообщила начальник пресс-службы подмосковного главка МВД РФ Татьяна Петрова.
По ее словам, в полицию обратился представитель интернет-магазина, который сообщил, что неизвестные со склада в деревне Коледино похитили более 1,5 тысяч сменных кассет для бритья, 28 пачек с подгузниками, а также пытались украсть около 4 тысяч единиц туши для ресниц разных фирм.
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"Полицейские установили подозреваемых в совершении преступления. Ими оказались трое сотрудников организации – уроженец ближнего зарубежья и ранее судимые жители Подмосковья и Ставропольского края, в возрасте от 24 до 43 лет. Двое злоумышленников были задержаны по месту проживания, третий – при выезде с территории склада с очередной партией краденого имущества. В ходе обыска квартиры одного из задержанных оперативниками обнаружена и изъята часть похищенного товара", - сказала Петрова.
"В Подольске полицейские задержали троих мужчин, которые похитили со склада товары на общую сумму более 5 миллионов рублей", - отмечается в релизе. Источник в правоохранительных органах уточнил РИА Новости, что склад принадлежит Wildberries.
Петрова также сообщила, что злоумышленники складывали товар внутрь гофрированных труб и загружали их в автомобиль, следовавший в пункты выдачи, а когда машина выезжала с территории склада, перегружали похищенное к себе в авто. Затем они продавали товары в городских скупках, полученные деньги тратили на личные нужды.
Возбуждены уголовные дела о краже и приготовлении к краже.
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