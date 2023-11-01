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В Хмельницком прогремели взрывы
В Хмельницком прогремели взрывы - РИА Новости, 01.11.2023
В Хмельницком прогремели взрывы
В районе города Хмельницкий прогремели взрывы, сообщается в Telegram-канале издания "Суспильне" со ссылкой на областную военную администрацию. РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T01:27
2023-11-01T01:27
2023-11-01T01:31
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. В районе города Хмельницкий прогремели взрывы, сообщается в Telegram-канале издания "Суспильне" со ссылкой на областную военную администрацию."В Хмельницком районе слышны взрывы", — приводится заявление первого заместителя начальника Хмельницкой областной военной администрации Сергея Тюрина.Уточняется, что в этом населенном пункте задействовали ПВО.Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября прошлого года. Как указывал Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
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в мире, хмельницкий (город), вооруженные силы рф, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Хмельницкий (город), Вооруженные силы РФ, Украина
В Хмельницком прогремели взрывы
"Общественное": в Хмельницком произошли взрывы, объявлена воздушная тревога