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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кременчуге
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кременчуге - РИА Новости, 01.11.2023
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кременчуге
В городе Кременчуг Полтавской области прогремели взрывы, передает Telegram-канал издания "Страна.ua". РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T00:16
2023-11-01T00:16
2023-11-01T00:31
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. В городе Кременчуг Полтавской области прогремели взрывы, передает Telegram-канал издания "Страна.ua"."Сообщают о взрывах в Кременчуге Полтавской области", — говорится в сообщении.Уточняется, что в городе прозвучала воздушная тревога.Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября прошлого года. Как указывал Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, кременчуг, полтавская область, вооруженные силы рф, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Кременчуг, Полтавская область, Вооруженные силы РФ, Украина
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кременчуге
"Страна.ua": в Кременчуге произошли взрывы, объявлена воздушная тревога