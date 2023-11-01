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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кременчуге

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кременчуге - РИА Новости, 01.11.2023

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кременчуге

В городе Кременчуг Полтавской области прогремели взрывы, передает Telegram-канал издания "Страна.ua". РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T00:16

2023-11-01T00:16

2023-11-01T00:31

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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. В городе Кременчуг Полтавской области прогремели взрывы, передает Telegram-канал издания "Страна.ua"."Сообщают о взрывах в Кременчуге Полтавской области", — говорится в сообщении.Уточняется, что в городе прозвучала воздушная тревога.Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября прошлого года. Как указывал Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.

кременчуг

полтавская область

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, кременчуг, полтавская область, вооруженные силы рф, украина