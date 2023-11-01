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Украинские СМИ сообщают о взрыве в Днепропетровске
Украинские СМИ сообщают о взрыве в Днепропетровске - РИА Новости, 01.11.2023
Украинские СМИ сообщают о взрыве в Днепропетровске
Взрыв прогремел в Днепропетровске на Украине, сообщает телеканал "Общественное" в Telegram-канале. РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T13:02
2023-11-01T13:02
2023-11-01T13:02
специальная военная операция на украине
украина
днепропетровск
днепр (город)
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Взрыв прогремел в Днепропетровске на Украине, сообщает телеканал "Общественное" в Telegram-канале."В Днепре слышен взрыв", - говорится в сообщении телеканала. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Днепропетровской и Харьковской областях Украины объявлена воздушная тревога.
https://ria.ru/20230416/ukraina-1865571849.html
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украина, днепропетровск, днепр (город)
Специальная военная операция на Украине, Украина, Днепропетровск, Днепр (город)
Украинские СМИ сообщают о взрыве в Днепропетровске
"Общественное": в Днепропетровске прогремел взрыв