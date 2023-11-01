https://ria.ru/20231101/vzryv-1906656838.html

Украинские СМИ сообщают о взрыве в Днепропетровске

Украинские СМИ сообщают о взрыве в Днепропетровске - РИА Новости, 01.11.2023

Украинские СМИ сообщают о взрыве в Днепропетровске

Взрыв прогремел в Днепропетровске на Украине, сообщает телеканал "Общественное" в Telegram-канале. РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T13:02

2023-11-01T13:02

2023-11-01T13:02

специальная военная операция на украине

украина

днепропетровск

днепр (город)

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Взрыв прогремел в Днепропетровске на Украине, сообщает телеканал "Общественное" в Telegram-канале."В Днепре слышен взрыв", - говорится в сообщении телеканала. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Днепропетровской и Харьковской областях Украины объявлена воздушная тревога.

https://ria.ru/20230416/ukraina-1865571849.html

украина

днепропетровск

днепр (город)

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украина, днепропетровск, днепр (город)