https://ria.ru/20231101/vulkan-1906589029.html
Дорогу на Камчатке перекрыли из-за извержения вулкана Ключевской
Дорогу на Камчатке перекрыли из-за извержения вулкана Ключевской - РИА Новости, 01.11.2023
Дорогу на Камчатке перекрыли из-за извержения вулкана Ключевской
Из-за схода грязекаменных потоков от извержения вулкана Ключевской перекрыто движение по дороге Мильково - Ключи - Усть-Камчатск на Камчатке, сообщила... РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T08:05
2023-11-01T08:05
2023-11-01T10:07
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общество
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 1 ноя – РИА Новости. Из-за схода грязекаменных потоков от извержения вулкана Ключевской перекрыто движение по дороге Мильково - Ключи - Усть-Камчатск на Камчатке, сообщила пресс-служба правительства региона. "Из-за схода селевых потоков с вулкана Ключевская сопка закрыто движение для всех видов транспорта на участке с 153 по 187 километр трассы Мильково – Ключи – Усть-Камчатск. Ограничение будет действовать до 16.30 местного времени (07.30 мск) 2 ноября", - говорится в сообщении. Предприятию "Тепловодхоз" предписано ограничить движение дорожными знаками, а также обеспечить работы по восстановлению дорожного полотна. Лавовые потоки сходят с Ключевского вулкана по Крестовскому и Козыревскому желобам. При соприкосновении с расположенными ниже ледниками Эрмана и Богдановича образуются грязекаменные потоки - лахары. Они спускаются по руслам сухих рек, которые пересекают трассу Мильково - Ключи - Усть-Камчатск. Извержение Ключевского вулкана началось 23 июня 2023 г. Сегодня, 1 ноября, столб пепла поднялся на высоту до 14 километров над уровнем моря. Ближайший к вулкану населенный пункт - поселок Ключи, расположен в 30 километрах от исполина. Население Ключей, а также соседних поселков Козыревск и Усть-Камчатск, предупреждено о возможности выпадания пепла.
https://ria.ru/20231101/vulkan-1906574761.html
https://ria.ru/20231027/lava-1905537406.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
камчатка, общество
Дорогу на Камчатке перекрыли из-за извержения вулкана Ключевской
Дорогу Мильково — Ключи — Усть-Камчатск закрыли из-за вулкана Ключевской
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 1 ноя – РИА Новости.
Из-за схода грязекаменных потоков от извержения вулкана Ключевской перекрыто движение по дороге Мильково - Ключи - Усть-Камчатск на Камчатке, сообщила пресс-служба
правительства региона.
"Из-за схода селевых потоков с вулкана Ключевская сопка закрыто движение для всех видов транспорта на участке с 153 по 187 километр трассы Мильково – Ключи – Усть-Камчатск. Ограничение будет действовать до 16.30 местного времени (07.30 мск) 2 ноября", - говорится в сообщении.
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Предприятию "Тепловодхоз" предписано ограничить движение дорожными знаками, а также обеспечить работы по восстановлению дорожного полотна.
Лавовые потоки сходят с Ключевского вулкана по Крестовскому и Козыревскому желобам. При соприкосновении с расположенными ниже ледниками Эрмана и Богдановича образуются грязекаменные потоки - лахары. Они спускаются по руслам сухих рек, которые пересекают трассу Мильково - Ключи - Усть-Камчатск.
Извержение Ключевского вулкана началось 23 июня 2023 г. Сегодня, 1 ноября, столб пепла поднялся на высоту до 14 километров над уровнем моря. Ближайший к вулкану населенный пункт - поселок Ключи, расположен в 30 километрах от исполина. Население Ключей, а также соседних поселков Козыревск и Усть-Камчатск, предупреждено о возможности выпадания пепла.
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