https://ria.ru/20231101/vulkan-1906589029.html

Дорогу на Камчатке перекрыли из-за извержения вулкана Ключевской

Дорогу на Камчатке перекрыли из-за извержения вулкана Ключевской - РИА Новости, 01.11.2023

Дорогу на Камчатке перекрыли из-за извержения вулкана Ключевской

Из-за схода грязекаменных потоков от извержения вулкана Ключевской перекрыто движение по дороге Мильково - Ключи - Усть-Камчатск на Камчатке, сообщила... РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T08:05

2023-11-01T08:05

2023-11-01T10:07

камчатка

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/01/1906607013_0:49:1280:769_1920x0_80_0_0_1a5e81edcbd24a66f8f56c8ce1df1b63.jpg

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 1 ноя – РИА Новости. Из-за схода грязекаменных потоков от извержения вулкана Ключевской перекрыто движение по дороге Мильково - Ключи - Усть-Камчатск на Камчатке, сообщила пресс-служба правительства региона. "Из-за схода селевых потоков с вулкана Ключевская сопка закрыто движение для всех видов транспорта на участке с 153 по 187 километр трассы Мильково – Ключи – Усть-Камчатск. Ограничение будет действовать до 16.30 местного времени (07.30 мск) 2 ноября", - говорится в сообщении. Предприятию "Тепловодхоз" предписано ограничить движение дорожными знаками, а также обеспечить работы по восстановлению дорожного полотна. Лавовые потоки сходят с Ключевского вулкана по Крестовскому и Козыревскому желобам. При соприкосновении с расположенными ниже ледниками Эрмана и Богдановича образуются грязекаменные потоки - лахары. Они спускаются по руслам сухих рек, которые пересекают трассу Мильково - Ключи - Усть-Камчатск. Извержение Ключевского вулкана началось 23 июня 2023 г. Сегодня, 1 ноября, столб пепла поднялся на высоту до 14 километров над уровнем моря. Ближайший к вулкану населенный пункт - поселок Ключи, расположен в 30 километрах от исполина. Население Ключей, а также соседних поселков Козыревск и Усть-Камчатск, предупреждено о возможности выпадания пепла.

https://ria.ru/20231101/vulkan-1906574761.html

https://ria.ru/20231027/lava-1905537406.html

камчатка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

камчатка, общество