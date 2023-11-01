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Дорогу на Камчатке перекрыли из-за извержения вулкана Ключевской - РИА Новости, 01.11.2023
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08:05 01.11.2023 (обновлено: 10:07 01.11.2023)
https://ria.ru/20231101/vulkan-1906589029.html
Дорогу на Камчатке перекрыли из-за извержения вулкана Ключевской
Дорогу на Камчатке перекрыли из-за извержения вулкана Ключевской - РИА Новости, 01.11.2023
Дорогу на Камчатке перекрыли из-за извержения вулкана Ключевской
Из-за схода грязекаменных потоков от извержения вулкана Ключевской перекрыто движение по дороге Мильково - Ключи - Усть-Камчатск на Камчатке, сообщила... РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T08:05
2023-11-01T10:07
камчатка
общество
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 1 ноя – РИА Новости. Из-за схода грязекаменных потоков от извержения вулкана Ключевской перекрыто движение по дороге Мильково - Ключи - Усть-Камчатск на Камчатке, сообщила пресс-служба правительства региона. "Из-за схода селевых потоков с вулкана Ключевская сопка закрыто движение для всех видов транспорта на участке с 153 по 187 километр трассы Мильково – Ключи – Усть-Камчатск. Ограничение будет действовать до 16.30 местного времени (07.30 мск) 2 ноября", - говорится в сообщении. Предприятию "Тепловодхоз" предписано ограничить движение дорожными знаками, а также обеспечить работы по восстановлению дорожного полотна. Лавовые потоки сходят с Ключевского вулкана по Крестовскому и Козыревскому желобам. При соприкосновении с расположенными ниже ледниками Эрмана и Богдановича образуются грязекаменные потоки - лахары. Они спускаются по руслам сухих рек, которые пересекают трассу Мильково - Ключи - Усть-Камчатск. Извержение Ключевского вулкана началось 23 июня 2023 г. Сегодня, 1 ноября, столб пепла поднялся на высоту до 14 километров над уровнем моря. Ближайший к вулкану населенный пункт - поселок Ключи, расположен в 30 километрах от исполина. Население Ключей, а также соседних поселков Козыревск и Усть-Камчатск, предупреждено о возможности выпадания пепла.
https://ria.ru/20231101/vulkan-1906574761.html
https://ria.ru/20231027/lava-1905537406.html
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камчатка, общество
Камчатка, Общество
Дорогу на Камчатке перекрыли из-за извержения вулкана Ключевской

Дорогу Мильково — Ключи — Усть-Камчатск закрыли из-за вулкана Ключевской

© Фото : официальный сайт исполнительных органов Камчатского краяПерекрытый участок дороги на Камчатке из-за схода грязекаменных потоков от извержения вулкана Ключевской
Перекрытый участок дороги на Камчатке из-за схода грязекаменных потоков от извержения вулкана Ключевской - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
© Фото : официальный сайт исполнительных органов Камчатского края
Перекрытый участок дороги на Камчатке из-за схода грязекаменных потоков от извержения вулкана Ключевской
Читать ria.ru в
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 1 ноя – РИА Новости. Из-за схода грязекаменных потоков от извержения вулкана Ключевской перекрыто движение по дороге Мильково - Ключи - Усть-Камчатск на Камчатке, сообщила пресс-служба правительства региона.
"Из-за схода селевых потоков с вулкана Ключевская сопка закрыто движение для всех видов транспорта на участке с 153 по 187 километр трассы Мильково – Ключи – Усть-Камчатск. Ограничение будет действовать до 16.30 местного времени (07.30 мск) 2 ноября", - говорится в сообщении.
Пепловый выброс на вулкане Эбеко - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
На Курилах вулкан Эбеко выбросил пепел на высоту около трех километров
Вчера, 02:40
Предприятию "Тепловодхоз" предписано ограничить движение дорожными знаками, а также обеспечить работы по восстановлению дорожного полотна.
Лавовые потоки сходят с Ключевского вулкана по Крестовскому и Козыревскому желобам. При соприкосновении с расположенными ниже ледниками Эрмана и Богдановича образуются грязекаменные потоки - лахары. Они спускаются по руслам сухих рек, которые пересекают трассу Мильково - Ключи - Усть-Камчатск.
Извержение Ключевского вулкана началось 23 июня 2023 г. Сегодня, 1 ноября, столб пепла поднялся на высоту до 14 километров над уровнем моря. Ближайший к вулкану населенный пункт - поселок Ключи, расположен в 30 километрах от исполина. Население Ключей, а также соседних поселков Козыревск и Усть-Камчатск, предупреждено о возможности выпадания пепла.
Вулкан Ключевской на Камчатке. 27 октября 2023 - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
С извергающегося вулкана на Камчатке попеременно сходят два потока лавы
27 октября, 04:51
 
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