https://ria.ru/20231101/vulkan-1906575333.html

На Камчатке вулкан Ключевской совершил два пепловых выброса

На Камчатке вулкан Ключевской совершил два пепловых выброса - РИА Новости, 01.11.2023

На Камчатке вулкан Ключевской совершил два пепловых выброса

Два выброса пепла на высоту более 10 километров над уровнем моря произвел вулкан Ключевской на Камчатке, сообщили в пресс-службе управления МЧС России по... РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T02:58

2023-11-01T02:58

2023-11-01T02:58

происшествия

усть-камчатский район

камчатка

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

российская академия наук

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 1 ноя – РИА Новости. Два выброса пепла на высоту более 10 километров над уровнем моря произвел вулкан Ключевской на Камчатке, сообщили в пресс-службе управления МЧС России по Камчатскому краю. "Утром 1 ноября из вулкана Ключевского был зафиксирован первый пепловый выброс на высоту до 11 километров, спустя какое-то время произошел второй выброс на высоту до 13 километров над уровнем моря. Пепел сейчас относит в акваторию Тихого океана, в населенных пунктах его выпадания пока не зафиксировано", - сообщили в МЧС. В Камчатской группе реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН сообщили, что пепловая туча продолжает подниматься в высоту и расширяться. Возможно выпадение пепла в населенных пунктах, находящихся на пути дрейфующего облака вулканических частиц. Ключевскому вулкану присвоен красный код авиационной опасности. Накануне вулканическое дрожание на вулкане увеличилось в четыре раза. Специалисты-вулканологи говорят, что такое поведение исполина не типично. "Соответствующие службы Усть-Камчатского района находятся в режиме повышенной готовности. Запасы необходимого для жизнедеятельности имеются", - сообщается в Telegram-канале администрации Усть-Камчатского района. Ключевская сопка (Ключевской) - самый высокий действующий вулкан Евразии. Его абсолютная высота - около 4850 метров. Вулкан представляет собой правильный конус с вершинным кратером диаметром около 700 метров. На склонах расположены около 80 побочных взрывных кратеров и шлаковых конусов. Исполин находится в 30 километрах от поселка Ключи Усть-Камчатского района, в котором проживают около 4,5 тысячи человек.

https://ria.ru/20231101/vulkan-1906574761.html

усть-камчатский район

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происшествия, усть-камчатский район, камчатка, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), российская академия наук