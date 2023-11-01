Рейтинг@Mail.ru
На Камчатке вулкан Ключевской совершил два пепловых выброса - РИА Новости, 01.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:58 01.11.2023
https://ria.ru/20231101/vulkan-1906575333.html
На Камчатке вулкан Ключевской совершил два пепловых выброса
На Камчатке вулкан Ключевской совершил два пепловых выброса - РИА Новости, 01.11.2023
На Камчатке вулкан Ключевской совершил два пепловых выброса
Два выброса пепла на высоту более 10 километров над уровнем моря произвел вулкан Ключевской на Камчатке, сообщили в пресс-службе управления МЧС России по... РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T02:58
2023-11-01T02:58
происшествия
усть-камчатский район
камчатка
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
российская академия наук
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1f/1906352395_0:150:800:600_1920x0_80_0_0_10bdd27a140f93a6311c376b0b3e1dc1.jpg
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 1 ноя – РИА Новости. Два выброса пепла на высоту более 10 километров над уровнем моря произвел вулкан Ключевской на Камчатке, сообщили в пресс-службе управления МЧС России по Камчатскому краю. "Утром 1 ноября из вулкана Ключевского был зафиксирован первый пепловый выброс на высоту до 11 километров, спустя какое-то время произошел второй выброс на высоту до 13 километров над уровнем моря. Пепел сейчас относит в акваторию Тихого океана, в населенных пунктах его выпадания пока не зафиксировано", - сообщили в МЧС. В Камчатской группе реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН сообщили, что пепловая туча продолжает подниматься в высоту и расширяться. Возможно выпадение пепла в населенных пунктах, находящихся на пути дрейфующего облака вулканических частиц. Ключевскому вулкану присвоен красный код авиационной опасности. Накануне вулканическое дрожание на вулкане увеличилось в четыре раза. Специалисты-вулканологи говорят, что такое поведение исполина не типично. "Соответствующие службы Усть-Камчатского района находятся в режиме повышенной готовности. Запасы необходимого для жизнедеятельности имеются", - сообщается в Telegram-канале администрации Усть-Камчатского района. Ключевская сопка (Ключевской) - самый высокий действующий вулкан Евразии. Его абсолютная высота - около 4850 метров. Вулкан представляет собой правильный конус с вершинным кратером диаметром около 700 метров. На склонах расположены около 80 побочных взрывных кратеров и шлаковых конусов. Исполин находится в 30 километрах от поселка Ключи Усть-Камчатского района, в котором проживают около 4,5 тысячи человек.
https://ria.ru/20231101/vulkan-1906574761.html
усть-камчатский район
камчатка
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1f/1906352395_0:0:800:600_1920x0_80_0_0_46925228080f9130b9e2845db018e57e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, усть-камчатский район, камчатка, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), российская академия наук
Происшествия, Усть-Камчатский район, Камчатка, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Российская академия наук
На Камчатке вулкан Ключевской совершил два пепловых выброса

МЧС: на Камчатке вулкан Ключевской совершил два пепловых выброса

© Фото : Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАНВулкан Ключевской на Камчатке
Вулкан Ключевской на Камчатке - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
© Фото : Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН
Вулкан Ключевской на Камчатке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 1 ноя – РИА Новости. Два выброса пепла на высоту более 10 километров над уровнем моря произвел вулкан Ключевской на Камчатке, сообщили в пресс-службе управления МЧС России по Камчатскому краю.
«
"Утром 1 ноября из вулкана Ключевского был зафиксирован первый пепловый выброс на высоту до 11 километров, спустя какое-то время произошел второй выброс на высоту до 13 километров над уровнем моря. Пепел сейчас относит в акваторию Тихого океана, в населенных пунктах его выпадания пока не зафиксировано", - сообщили в МЧС.
В Камчатской группе реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН сообщили, что пепловая туча продолжает подниматься в высоту и расширяться. Возможно выпадение пепла в населенных пунктах, находящихся на пути дрейфующего облака вулканических частиц. Ключевскому вулкану присвоен красный код авиационной опасности. Накануне вулканическое дрожание на вулкане увеличилось в четыре раза. Специалисты-вулканологи говорят, что такое поведение исполина не типично.
"Соответствующие службы Усть-Камчатского района находятся в режиме повышенной готовности. Запасы необходимого для жизнедеятельности имеются", - сообщается в Telegram-канале администрации Усть-Камчатского района.
Ключевская сопка (Ключевской) - самый высокий действующий вулкан Евразии. Его абсолютная высота - около 4850 метров. Вулкан представляет собой правильный конус с вершинным кратером диаметром около 700 метров. На склонах расположены около 80 побочных взрывных кратеров и шлаковых конусов. Исполин находится в 30 километрах от поселка Ключи Усть-Камчатского района, в котором проживают около 4,5 тысячи человек.
Пепловый выброс на вулкане Эбеко - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
На Курилах вулкан Эбеко выбросил пепел на высоту около трех километров
02:40
 
ПроисшествияУсть-Камчатский районКамчаткаРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Российская академия наук
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала