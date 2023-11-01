https://ria.ru/20231101/vtb-1906595747.html

ВТБ повысит ставки по вкладам

ВТБ повысит ставки по вкладам - РИА Новости, 01.11.2023

ВТБ повысит ставки по вкладам

ВТБ со 2 ноября повышает ставки по вкладам и накопительным счетам в среднем на 2,5 процентных пункта, максимальная доходность по ним составит 15%, а при... РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T09:05

2023-11-01T09:05

2023-11-01T09:16

экономика

втб

сбербанк россии

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. ВТБ со 2 ноября повышает ставки по вкладам и накопительным счетам в среднем на 2,5 процентных пункта, максимальная доходность по ним составит 15%, а при переводе пенсии в банк будет 16% годовых, сообщила пресс-служба кредитной организации. "Розничные клиенты ВТБ смогут получить повышенную доходность по всей линейке вкладов в рублях. В среднем рост ставок составит 2,5 процентных пункта. Размещение для вкладчиков будет доступно с доходностью до 15% годовых в зависимости от срока и типа вклада, а при переводе пенсии в ВТБ максимальная ставка для клиентов составит 16% годовых", - сказано в сообщении. Уточняется, что изменение ставок по вкладам ВТБ произведет 2 ноября. Ранее, во вторник, Сбербанк повысил ставки по вкладам в рублях, максимальная доходность теперь составляет 14%. Ряд банков также после решения ЦБ по ключевой ставке повысил ставки по своим сберегательным продуктам, среди них Совкомбанк, МКБ, Росбанк, Тинькофф, Альфа-банк, МТС-банк. Накануне в аналитическом центре платформы "Финуслуги" Московской биржи сообщили, что средние ставки по вкладам в 50 крупнейших банках составили чуть более 11,2% годовых, а индекс ставок вырос на 0,08-0,12 п.п. по сравнению с данными неделю назад.

https://ria.ru/20231026/vtb-1905333122.html

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, втб, сбербанк россии, центральный банк рф (цб рф)