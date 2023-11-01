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ВТБ повысит ставки по вкладам - РИА Новости, 01.11.2023
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09:05 01.11.2023 (обновлено: 09:16 01.11.2023)
https://ria.ru/20231101/vtb-1906595747.html
ВТБ повысит ставки по вкладам
ВТБ повысит ставки по вкладам - РИА Новости, 01.11.2023
ВТБ повысит ставки по вкладам
ВТБ со 2 ноября повышает ставки по вкладам и накопительным счетам в среднем на 2,5 процентных пункта, максимальная доходность по ним составит 15%, а при... РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T09:05
2023-11-01T09:16
экономика
втб
сбербанк россии
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. ВТБ со 2 ноября повышает ставки по вкладам и накопительным счетам в среднем на 2,5 процентных пункта, максимальная доходность по ним составит 15%, а при переводе пенсии в банк будет 16% годовых, сообщила пресс-служба кредитной организации. "Розничные клиенты ВТБ смогут получить повышенную доходность по всей линейке вкладов в рублях. В среднем рост ставок составит 2,5 процентных пункта. Размещение для вкладчиков будет доступно с доходностью до 15% годовых в зависимости от срока и типа вклада, а при переводе пенсии в ВТБ максимальная ставка для клиентов составит 16% годовых", - сказано в сообщении. Уточняется, что изменение ставок по вкладам ВТБ произведет 2 ноября. Ранее, во вторник, Сбербанк повысил ставки по вкладам в рублях, максимальная доходность теперь составляет 14%. Ряд банков также после решения ЦБ по ключевой ставке повысил ставки по своим сберегательным продуктам, среди них Совкомбанк, МКБ, Росбанк, Тинькофф, Альфа-банк, МТС-банк. Накануне в аналитическом центре платформы "Финуслуги" Московской биржи сообщили, что средние ставки по вкладам в 50 крупнейших банках составили чуть более 11,2% годовых, а индекс ставок вырос на 0,08-0,12 п.п. по сравнению с данными неделю назад.
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экономика, втб, сбербанк россии, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, ВТБ, Сбербанк России, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
ВТБ повысит ставки по вкладам

ВТБ повысит ставки по вкладам на 2,5 процентных пункта со 2 ноября

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВывеска банка ВТБ
Вывеска банка ВТБ - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Вывеска банка ВТБ. Архивное фото
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МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. ВТБ со 2 ноября повышает ставки по вкладам и накопительным счетам в среднем на 2,5 процентных пункта, максимальная доходность по ним составит 15%, а при переводе пенсии в банк будет 16% годовых, сообщила пресс-служба кредитной организации.
"Розничные клиенты ВТБ смогут получить повышенную доходность по всей линейке вкладов в рублях. В среднем рост ставок составит 2,5 процентных пункта. Размещение для вкладчиков будет доступно с доходностью до 15% годовых в зависимости от срока и типа вклада, а при переводе пенсии в ВТБ максимальная ставка для клиентов составит 16% годовых", - сказано в сообщении.
Уточняется, что изменение ставок по вкладам ВТБ произведет 2 ноября.
Ранее, во вторник, Сбербанк повысил ставки по вкладам в рублях, максимальная доходность теперь составляет 14%. Ряд банков также после решения ЦБ по ключевой ставке повысил ставки по своим сберегательным продуктам, среди них Совкомбанк, МКБ, Росбанк, Тинькофф, Альфа-банк, МТС-банк.
Накануне в аналитическом центре платформы "Финуслуги" Московской биржи сообщили, что средние ставки по вкладам в 50 крупнейших банках составили чуть более 11,2% годовых, а индекс ставок вырос на 0,08-0,12 п.п. по сравнению с данными неделю назад.
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ЭкономикаВТБСбербанк РоссииЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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