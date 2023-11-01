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В Минске сообщили о 120-тысячной группировке ВСУ, размещенной у Белоруссии - РИА Новости, 01.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
12:38 01.11.2023 (обновлено: 16:31 01.11.2023)
https://ria.ru/20231101/vsu-1906647778.html
В Минске сообщили о 120-тысячной группировке ВСУ, размещенной у Белоруссии
В Минске сообщили о 120-тысячной группировке ВСУ, размещенной у Белоруссии - РИА Новости, 01.11.2023
В Минске сообщили о 120-тысячной группировке ВСУ, размещенной у Белоруссии
Киев сосредоточил группировку численностью до 120 тысяч военных в направлении Белоруссии, заявил председатель Государственного пограничного комитета республики... РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T12:38
2023-11-01T16:31
специальная военная операция на украине
в мире
белоруссия
вооруженные силы украины
украина
киев
минск
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МИНСК, 1 ноя — РИА Новости. Киев сосредоточил группировку численностью до 120 тысяч военных в направлении Белоруссии, заявил председатель Государственного пограничного комитета республики Константин Молостов.&quot;Силы и средства украинской стороны находятся в состоянии военного положения. Против Республики Беларусь сосредоточена украинская группировка &quot;Север&quot; численностью до 120 тысяч военнослужащих, из них 17 тысяч человек привлекаются в интересах усиления охраны госграницы&quot;, — сказал он, выступая в нижней палате белорусского парламента.По его словам, украинская сторона привлекает и добровольческие формирования для выполнения задач вблизи границы Белоруссии."Украинская сторона в том числе использует свою приграничную территорию как территорию отстоя и переформирования подразделений, которые потом убывают в зону боевых действий", — отметил Молостов.Он пояснил, что все это оказывает влияние на работу белорусских пограничников.&quot;Продолжается ряд мелких провокаций, &lt;…&gt; исключающих пересечение госграницы, но тем не менее. &lt;…&gt; Это вывешивание каких-то своих флагов, в том числе националистических, включение гимна Украины, попытка порчи пограничных знаков, в том числе почему-то и своих, включение звуковещательной аппаратуры и так далее. Основной вид провокаций — это использование беспилотных летательных аппаратов, с чем мы, конечно же, боремся&quot;, — подчеркнул глава Госпогранкомитета.В качестве реакции на эти действия белорусские пограничники приняли меры по усилению взаимодействия с Вооруженными силами республики и внутренними войсками МВД."Увеличили плотность охраны госграницы на украинском направлении, усилили все виды разведки. Принимаем адекватные меры", — сказал Молостов.Сейчас граждане двух стран могут попасть на украинскую территорию только через третьи государства.&quot;У нас есть коридор для, скажем так, нестандартных ситуаций: иногда мы пропускаем (граждан. — Прим. ред.), чтобы воссоединить семью, — пункт пропуска &quot;Мокраны&quot;, — добавил глава Госпогранкомитета.Украина в прошлом году в одностороннем порядке остановила пропуск граждан и транспортных средств в пунктах пропуска на белорусской границе. Официальный представитель Госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковский в сентябре заявил, что Минск, со своей стороны, готов обеспечивать пропуск граждан через украинскую границу.При этом Госпогранкомитет Белоруссии неоднократно сообщал о провокациях Киева — от залетающих на территорию республики беспилотников до повреждения пограничных столбов, вывешивания флагов белорусской оппозиции, включения по громкоговорителю агитационных обращений в адрес пограничников.
https://ria.ru/20230518/belolrussiya-1872640881.html
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в мире, белоруссия, вооруженные силы украины, украина, киев, минск
Специальная военная операция на Украине, В мире, Белоруссия, Вооруженные силы Украины, Украина, Киев, Минск
В Минске сообщили о 120-тысячной группировке ВСУ, размещенной у Белоруссии

Погранкомитет Белоруссии: Киев сосредоточил 120 тысяч военных у границы

© AP Photo / Daniel ColeУкраинские военные на границе Украины и Белоруссии
Украинские военные на границе Украины и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
© AP Photo / Daniel Cole
Украинские военные на границе Украины и Белоруссии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 1 ноя — РИА Новости. Киев сосредоточил группировку численностью до 120 тысяч военных в направлении Белоруссии, заявил председатель Государственного пограничного комитета республики Константин Молостов.
«

"Силы и средства украинской стороны находятся в состоянии военного положения. Против Республики Беларусь сосредоточена украинская группировка "Север" численностью до 120 тысяч военнослужащих, из них 17 тысяч человек привлекаются в интересах усиления охраны госграницы", — сказал он, выступая в нижней палате белорусского парламента.

По его словам, украинская сторона привлекает и добровольческие формирования для выполнения задач вблизи границы Белоруссии.
"Украинская сторона в том числе использует свою приграничную территорию как территорию отстоя и переформирования подразделений, которые потом убывают в зону боевых действий", — отметил Молостов.
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Он пояснил, что все это оказывает влияние на работу белорусских пограничников.
«

"Продолжается ряд мелких провокаций, <…> исключающих пересечение госграницы, но тем не менее. <…> Это вывешивание каких-то своих флагов, в том числе националистических, включение гимна Украины, попытка порчи пограничных знаков, в том числе почему-то и своих, включение звуковещательной аппаратуры и так далее. Основной вид провокаций — это использование беспилотных летательных аппаратов, с чем мы, конечно же, боремся", — подчеркнул глава Госпогранкомитета.

В качестве реакции на эти действия белорусские пограничники приняли меры по усилению взаимодействия с Вооруженными силами республики и внутренними войсками МВД.
"Увеличили плотность охраны госграницы на украинском направлении, усилили все виды разведки. Принимаем адекватные меры", — сказал Молостов.
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Сейчас граждане двух стран могут попасть на украинскую территорию только через третьи государства.
«

"У нас есть коридор для, скажем так, нестандартных ситуаций: иногда мы пропускаем (граждан. — Прим. ред.), чтобы воссоединить семью, — пункт пропуска "Мокраны", — добавил глава Госпогранкомитета.

Украина в прошлом году в одностороннем порядке остановила пропуск граждан и транспортных средств в пунктах пропуска на белорусской границе. Официальный представитель Госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковский в сентябре заявил, что Минск, со своей стороны, готов обеспечивать пропуск граждан через украинскую границу.
При этом Госпогранкомитет Белоруссии неоднократно сообщал о провокациях Киева — от залетающих на территорию республики беспилотников до повреждения пограничных столбов, вывешивания флагов белорусской оппозиции, включения по громкоговорителю агитационных обращений в адрес пограничников.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреБелоруссияВооруженные силы УкраиныУкраинаКиевМинск
 
 
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