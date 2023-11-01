https://ria.ru/20231101/vsu-1906647778.html

В Минске сообщили о 120-тысячной группировке ВСУ, размещенной у Белоруссии

В Минске сообщили о 120-тысячной группировке ВСУ, размещенной у Белоруссии - РИА Новости, 01.11.2023

В Минске сообщили о 120-тысячной группировке ВСУ, размещенной у Белоруссии

Киев сосредоточил группировку численностью до 120 тысяч военных в направлении Белоруссии, заявил председатель Государственного пограничного комитета республики... РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T12:38

2023-11-01T12:38

2023-11-01T16:31

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МИНСК, 1 ноя — РИА Новости. Киев сосредоточил группировку численностью до 120 тысяч военных в направлении Белоруссии, заявил председатель Государственного пограничного комитета республики Константин Молостов."Силы и средства украинской стороны находятся в состоянии военного положения. Против Республики Беларусь сосредоточена украинская группировка "Север" численностью до 120 тысяч военнослужащих, из них 17 тысяч человек привлекаются в интересах усиления охраны госграницы", — сказал он, выступая в нижней палате белорусского парламента.По его словам, украинская сторона привлекает и добровольческие формирования для выполнения задач вблизи границы Белоруссии."Украинская сторона в том числе использует свою приграничную территорию как территорию отстоя и переформирования подразделений, которые потом убывают в зону боевых действий", — отметил Молостов.Он пояснил, что все это оказывает влияние на работу белорусских пограничников."Продолжается ряд мелких провокаций, <…> исключающих пересечение госграницы, но тем не менее. <…> Это вывешивание каких-то своих флагов, в том числе националистических, включение гимна Украины, попытка порчи пограничных знаков, в том числе почему-то и своих, включение звуковещательной аппаратуры и так далее. Основной вид провокаций — это использование беспилотных летательных аппаратов, с чем мы, конечно же, боремся", — подчеркнул глава Госпогранкомитета.В качестве реакции на эти действия белорусские пограничники приняли меры по усилению взаимодействия с Вооруженными силами республики и внутренними войсками МВД."Увеличили плотность охраны госграницы на украинском направлении, усилили все виды разведки. Принимаем адекватные меры", — сказал Молостов.Сейчас граждане двух стран могут попасть на украинскую территорию только через третьи государства."У нас есть коридор для, скажем так, нестандартных ситуаций: иногда мы пропускаем (граждан. — Прим. ред.), чтобы воссоединить семью, — пункт пропуска "Мокраны", — добавил глава Госпогранкомитета.Украина в прошлом году в одностороннем порядке остановила пропуск граждан и транспортных средств в пунктах пропуска на белорусской границе. Официальный представитель Госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковский в сентябре заявил, что Минск, со своей стороны, готов обеспечивать пропуск граждан через украинскую границу.При этом Госпогранкомитет Белоруссии неоднократно сообщал о провокациях Киева — от залетающих на территорию республики беспилотников до повреждения пограничных столбов, вывешивания флагов белорусской оппозиции, включения по громкоговорителю агитационных обращений в адрес пограничников.

https://ria.ru/20230518/belolrussiya-1872640881.html

https://ria.ru/20231006/ukraina-1900961317.html

https://ria.ru/20231023/ukraina-1904590000.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, белоруссия, вооруженные силы украины, украина, киев, минск