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Журналист CNN поговорил с военными ВСУ и пришел к печальному выводу - РИА Новости, 01.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:35 01.11.2023 (обновлено: 02:32 01.11.2023)
https://ria.ru/20231101/vsu-1906570125.html
Журналист CNN поговорил с военными ВСУ и пришел к печальному выводу
Журналист CNN поговорил с военными ВСУ и пришел к печальному выводу - РИА Новости, 01.11.2023
Журналист CNN поговорил с военными ВСУ и пришел к печальному выводу
В ВСУ считают, что контрнаступление провалилось из-за нехватки боеприпасов, написал в соцсети X посетивший зону боевых действий корреспондент CNN Нил Хауэр. РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T01:35
2023-11-01T02:32
в мире
запорожье
украина
вооруженные силы украины
нато
владимир путин
донбасс
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. В ВСУ считают, что контрнаступление провалилось из-за нехватки боеприпасов, написал в соцсети X посетивший зону боевых действий корреспондент CNN Нил Хауэр."Спросите любого украинского военнослужащего (как я это неоднократно делал во время визитов на передовую в Донбасс и в Запорожье в течение последних полутора лет), и он скажет вам, что боеприпасы — это самая большая проблема", — заявил Хауэр.Он добавил, что Украина получила огромное количество артиллерийских снарядов, однако их не хватило для выполнения задач контрнаступления. Восполнить их запасы, заключил корреспондент, ВСУ не смогут как минимум год.ВСУ 4 июня начали контрнаступление на Запорожском, Южно-Донецком и Артемовском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Владимир Путин заявил, что попытки продвижения войск противника провалились, украинских военных остановили и отбросили на исходные позиции.
https://ria.ru/20231031/ukraina-1906556489.html
запорожье
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в мире, запорожье, украина, вооруженные силы украины, нато, владимир путин, донбасс
В мире, Запорожье, Украина, Вооруженные силы Украины, НАТО, Владимир Путин, Донбасс, Специальная военная операция на Украине
Журналист CNN поговорил с военными ВСУ и пришел к печальному выводу

Журналист CNN: ВСУ назвали нехватку снарядов причиной провала контрнаступления

© AP Photo / LibkosУкраинский солдат в окопе на линии фронта возле Авдеевки
Украинский солдат в окопе на линии фронта возле Авдеевки - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
© AP Photo / Libkos
Украинский солдат в окопе на линии фронта возле Авдеевки. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. В ВСУ считают, что контрнаступление провалилось из-за нехватки боеприпасов, написал в соцсети X посетивший зону боевых действий корреспондент CNN Нил Хауэр.
«
"Спросите любого украинского военнослужащего (как я это неоднократно делал во время визитов на передовую в Донбасс и в Запорожье в течение последних полутора лет), и он скажет вам, что боеприпасы — это самая большая проблема", — заявил Хауэр.
Он добавил, что Украина получила огромное количество артиллерийских снарядов, однако их не хватило для выполнения задач контрнаступления. Восполнить их запасы, заключил корреспондент, ВСУ не смогут как минимум год.
ВСУ 4 июня начали контрнаступление на Запорожском, Южно-Донецком и Артемовском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Владимир Путин заявил, что попытки продвижения войск противника провалились, украинских военных остановили и отбросили на исходные позиции.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
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Вчера, 22:53
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗапорожьеУкраинаВооруженные силы УкраиныНАТОВладимир ПутинДонбасс
 
 
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