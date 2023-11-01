https://ria.ru/20231101/vsu-1906570125.html

Журналист CNN поговорил с военными ВСУ и пришел к печальному выводу

Журналист CNN поговорил с военными ВСУ и пришел к печальному выводу - РИА Новости, 01.11.2023

Журналист CNN поговорил с военными ВСУ и пришел к печальному выводу

В ВСУ считают, что контрнаступление провалилось из-за нехватки боеприпасов, написал в соцсети X посетивший зону боевых действий корреспондент CNN Нил Хауэр. РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T01:35

2023-11-01T01:35

2023-11-01T02:32

в мире

запорожье

украина

вооруженные силы украины

нато

владимир путин

донбасс

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. В ВСУ считают, что контрнаступление провалилось из-за нехватки боеприпасов, написал в соцсети X посетивший зону боевых действий корреспондент CNN Нил Хауэр."Спросите любого украинского военнослужащего (как я это неоднократно делал во время визитов на передовую в Донбасс и в Запорожье в течение последних полутора лет), и он скажет вам, что боеприпасы — это самая большая проблема", — заявил Хауэр.Он добавил, что Украина получила огромное количество артиллерийских снарядов, однако их не хватило для выполнения задач контрнаступления. Восполнить их запасы, заключил корреспондент, ВСУ не смогут как минимум год.ВСУ 4 июня начали контрнаступление на Запорожском, Южно-Донецком и Артемовском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Владимир Путин заявил, что попытки продвижения войск противника провалились, украинских военных остановили и отбросили на исходные позиции.

https://ria.ru/20231031/ukraina-1906556489.html

запорожье

украина

донбасс

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в мире, запорожье, украина, вооруженные силы украины, нато, владимир путин, донбасс