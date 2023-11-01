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ВОЗ назвала число жителей сектора Газа, получивших медпомощь

ВОЗ назвала число жителей сектора Газа, получивших медпомощь - РИА Новости, 01.11.2023

ВОЗ назвала число жителей сектора Газа, получивших медпомощь

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил в соцсети Х, что с начала эскалации палестино-израильского конфликта 7 октября РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T01:04

2023-11-01T01:04

2023-11-01T01:04

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил в соцсети Х, что с начала эскалации палестино-израильского конфликта 7 октября ВОЗ смогла перевезти помощь медицинского назначения только для 370 тысяч человек из двухмиллионного населения сектора Газа. "С того времени (7 октября - ред.) ВОЗ смог перевезти достаточно грузов только для приблизительно 370 тысяч человек, в том числе для лечения травматических ран и ожогов, а также для лечения серьезных хронических заболеваний. Население Газы составляет более 2 миллионов человек", - написал Гебрейесус. По его словам, организации прямо сейчас необходимо получить доступ, чтобы предоставить большее количество предметов медицинского назначения. Он призвал все стороны гарантировать безопасное передвижение гуманитарных конвоев в сектор Газа. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа, по данным местного минздрава, превысило 8 тысяч человек, половина из которых – дети, свыше 18 тысяч получили ранения. В ходе эскалации конфликта погибли по меньшей мере 20 россиян, трое, предположительно, в заложниках, еще несколько числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС находятся более 200 израильтян. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

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в мире, израиль, россия, воз, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году