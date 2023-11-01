Эксперт: Макрону "не по карману" разрушить влияние России в Средней Азии
Эксперт: Макрону "не по карману" разрушить влияние России в странах Средней Азии
Президент Франции Эммануэль Макрон . Архивное фото
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Президенту Франции Эммануэлю Макрону не удастся в ходе своего визита в государства Средней Азии разрушить влияние России в этих странах из-за высокого уровня взаимоотношений в различных сферах, которые Париж не сможет заменить или компенсировать, заявил РИА Новости глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич.
Эммануэль Макрон в среду начал визит в Казахстан, затем президент Франции отправится в Узбекистан, где планирует согласовать контракты в сфере энергетики на фоне неопределенных отношений с одним из главных поставщиков урана во Францию Нигером после госпереворота. Французского лидера сопровождают министры промышленности и внешней торговли. Макрон возглавляет делегацию из глав порядка 15 компаний, включая энергетическую EDF, уранодобывающую Orano и занимающуюся системами водоснабжения и канализации Suez.
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"Страны (Средней Азии - ред.) смотрят, с кем они могут заработать, от кого могут получить инвестиции, технологии", - отметил Клинцевич.
По его мнению, устойчивые позиции России в регионе связаны с развитием интеграционных объединений. Так, Казахстан является второй после РФ экономикой Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Узбекистан является страной-наблюдателем союза и, как напоминает эксперт, "кандидатом на вступление в ЕАЭС". Кроме того, на пространстве Средней Азии действуют ОДКБ и зона свободной торговли СНГ.
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"Мы все между собой увязаны движением капиталов, услуг, мигрантов. Поэтому французам приехать и разрушить действующую систему просто не по карману", - заключил Клинцевич, комментируя вероятность того, что визит Макрона в Казахстан и Узбекистан направлен на то, чтобы пошатнуть позиции России в регионе.
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал визит французского лидера Эммануэля Макрона в Астану историческим событием. Пресс-служба лидера Казахстана отметила, что на переговорах двух глав государств особое внимание было уделено укреплению политического диалога, углублению сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, энергетической, транспортно-логистической и культурно-гуманитарной сферах.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя визит президента Франции Эммануэля Макрона в Казахстан с целью согласования контрактов в энергетике, заявил о конкурентности уранового рынка, а также, что позиции России на этом рынке очень сложно переоценить.