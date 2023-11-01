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Истребители за сутки сбили два украинских Су-27 - РИА Новости, 01.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:11 01.11.2023 (обновлено: 15:24 01.11.2023)
https://ria.ru/20231101/vks-1906711020.html
Истребители за сутки сбили два украинских Су-27
Истребители за сутки сбили два украинских Су-27 - РИА Новости, 01.11.2023
Истребители за сутки сбили два украинских Су-27
ВКС России за минувшие сутки сбили два украинских истребителя Су-27, сообщили в среду в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T15:11
2023-11-01T15:24
специальная военная операция на украине
россия
украина
воздушно-космические силы россии
су-27
донецкая народная республика
безопасность
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. ВКС России за минувшие сутки сбили два украинских истребителя Су-27, сообщили в среду в пресс-службе Минобороны РФ."Истребительной авиацией ВКС России в течение прошедших суток сбиты два самолета Су-27 воздушных сил Украины в районах населенных пунктов Куроедовка и Новоселовка Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.
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украина
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россия, украина, воздушно-космические силы россии, су-27, донецкая народная республика, безопасность, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Воздушно-космические силы России, Су-27, Донецкая Народная Республика, Безопасность, Ситуация в ДНР и ЛНР
Истребители за сутки сбили два украинских Су-27

Минобороны: ВКС России за сутки сбили два украинских Су-27 в небе над ДНР

© U.S. Air Force / Christopher SparksИстребитель Су-27 ВВС Украины
Истребитель Су-27 ВВС Украины
© U.S. Air Force / Christopher Sparks
Истребитель Су-27 ВВС Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. ВКС России за минувшие сутки сбили два украинских истребителя Су-27, сообщили в среду в пресс-службе Минобороны РФ.
"Истребительной авиацией ВКС России в течение прошедших суток сбиты два самолета Су-27 воздушных сил Украины в районах населенных пунктов Куроедовка и Новоселовка Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.
Работа зенитно-ракетной системы ПВО - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
Российская ПВО сможет сбить все украинские F-16 за 20 дней, сообщил Шойгу
Вчера, 12:56
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаВоздушно-космические силы РоссииСу-27Донецкая Народная РеспубликаБезопасностьСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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