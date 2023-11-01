https://ria.ru/20231101/vks-1906711020.html

Истребители за сутки сбили два украинских Су-27

Истребители за сутки сбили два украинских Су-27 - РИА Новости, 01.11.2023

Истребители за сутки сбили два украинских Су-27

ВКС России за минувшие сутки сбили два украинских истребителя Су-27, сообщили в среду в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T15:11

2023-11-01T15:11

2023-11-01T15:24

специальная военная операция на украине

россия

украина

воздушно-космические силы россии

су-27

донецкая народная республика

безопасность

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. ВКС России за минувшие сутки сбили два украинских истребителя Су-27, сообщили в среду в пресс-службе Минобороны РФ."Истребительной авиацией ВКС России в течение прошедших суток сбиты два самолета Су-27 воздушных сил Украины в районах населенных пунктов Куроедовка и Новоселовка Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20231101/shoygu-1906654177.html

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украина

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, украина, воздушно-космические силы россии, су-27, донецкая народная республика, безопасность, ситуация в днр и лнр