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Истребители за сутки сбили два украинских Су-27
Истребители за сутки сбили два украинских Су-27 - РИА Новости, 01.11.2023
Истребители за сутки сбили два украинских Су-27
ВКС России за минувшие сутки сбили два украинских истребителя Су-27, сообщили в среду в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T15:11
2023-11-01T15:11
2023-11-01T15:24
специальная военная операция на украине
россия
украина
воздушно-космические силы россии
су-27
донецкая народная республика
безопасность
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. ВКС России за минувшие сутки сбили два украинских истребителя Су-27, сообщили в среду в пресс-службе Минобороны РФ."Истребительной авиацией ВКС России в течение прошедших суток сбиты два самолета Су-27 воздушных сил Украины в районах населенных пунктов Куроедовка и Новоселовка Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20231101/shoygu-1906654177.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, воздушно-космические силы россии, су-27, донецкая народная республика, безопасность, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Воздушно-космические силы России, Су-27, Донецкая Народная Республика, Безопасность, Ситуация в ДНР и ЛНР
Истребители за сутки сбили два украинских Су-27
Минобороны: ВКС России за сутки сбили два украинских Су-27 в небе над ДНР