Полный аншлаг: как прошел сезон велопроката на ВДНХ
© Фото предоставлено компанией "КутиКатай"Велопрокат
© Фото предоставлено компанией "КутиКатай"
Одной из главных точек притяжения в любое время года в Москве является парк ВДНХ, где можно не просто прогуляться по аллеям, но и посетить различные павильоны, а также взять летом напрокат велосипеды, а зимой - коньки для катка. Как в этом году прошел сезон велопроката на главной выставке страны – в материале РИА Новости.
ВДНХ – активная точка проката
В начале мая традиционно на ВДНХ стартовал сезон проката летнего транспорта, который продлился до середины октября. Как отмечается на официальном сайте выставки, гости ВДНХ арендовали средства передвижения свыше 130 тысяч раз.
В парке в этом сезоне можно было взять напрокат не только велосипеды и самокаты, но и веломобили. В общей сложности за летний сезон взяли в аренду велосипеды порядка 53 тысяч раз, веломобили около 38 тысяч раз, самокаты - 11 тысяч раз. На точке проката возле главного входа ВДНХ зарегистрировали свыше 17,6 тысячи поездок.
Как отмечают сотрудники ВДНХ, среди сервисов выставки прокат прогулочного транспорта является одним из наиболее востребованных.
В парке прокат велосипедов, веломобилей, детских машинок и роликов предоставляет компания "КутиКатай".
Отдыхай и катайся
По словам представителей компании, каждый новый сезон они занимаются расширением прокатной сети, обновлением инвентаря и на сегодняшний день точки проката компании работают в 22 парках Москвы.
© Фото предоставлено компанией "КутиКатай"Управляющий партнер "КутиКатай" Александр Тюльпанов
© Фото предоставлено компанией "КутиКатай"
Управляющий партнер "КутиКатай" Александр Тюльпанов
Управляющий партнер "КутиКатай" Александр Тюльпанов рассказал РИА Новости, что пункты проката на ВДНХ компания открыла три года назад. В разгар сезона взять в аренду велосипед иногда бывает нелегко – все быстро разбирают.
"ВДНХ - это уникальный парк, аналогов нет в России. Его посещают не только местные жители, но и туристы, в том числе и иностранные. Здесь один из самых лучших асфальтов для парковой зоны катания. Чаще всего в прокат берут велосипеды – их у нас порядка 500 единиц. Еще есть один интересный объект на Южной петле парка – это цирковой велосипед с большим передним колесом и маленьким задним. Он стоит для привлечения внимания, но на нем можно покататься, пройдя обучение прямо на месте, это займет порядка 10 минут", - сказал Тюльпанов.
Он добавил, что этом году парк проката пополнился велосипедами "Аист" из Белоруссии.
"Нам нужно было оборудование, подходящее для проката, чтобы у него был привлекательный внешний вид и выгодная цена. Велосипед "Аист" хорошо себя проявил. Мы остались довольны", - отметил Тюльпанов.
Общие ценности и миссия
Компания начала свою работу в 2009 году – тогда открылся первый прокат с 10 велосипедами в Бирюлевском дендропарке. В 2014 году работало пять велопрокатов, в 2019 году компания уже превратилась в сеть не только летнего, но и зимнего проката спортивного инвентаря в парках Москвы.
© Фото предоставлено компанией "КутиКатай"Велопрокат
© Фото предоставлено компанией "КутиКатай"
Велопрокат
В настоящее время компания принимает активное участие в организации активного досуга в парках, благотворительных и творческих мероприятий.
"В этом году начал работу наш проект по обучению велосипедной езде. Были групповые обучения, в том числе и в парке ВДНХ. Мы приглашали Алексея Савченко, чемпиона Европы, мастера спорта международного класса, “Железного человека”, он проводил у нас велозаезды. Мы и дальше хотим развивать тему тренировок, обучения, велосообществ и активного образа жизни в парках. Еще мы помогаем благотворительным организациям, детским домам - предоставляем бесплатно технику для катания, участвуем в благотворительных мероприятиях", - отметил Тюльпанов.
Подготовка к зиме и расширение компании
По словам представителей компании, подготовка к зимнему сезону ведется очень активно.
"Появляются новые катки, сейчас происходит закупка новых коньков, в том числе российского производства, лыж, помощников для катков для детей в виде пингвинов, белочек, елочек. В этом сезоне каток ВДНХ работать не будет. Здесь будет проходить выставка "Россия". Основные точки проката коньков, лыж, тюбингов у нас будут работать в парках Марьино, Лианозово, Измайлово. Также планируем продолжать организовывать частные катки, например, в торговых центрах. У нас качественный лед и мы предоставляем в аренду зимнее оборудование", - сказал Тюльпанов.
© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкВелосипеды на велопарковке у главного входа на ВДНХ
Велосипеды на велопарковке у главного входа на ВДНХ
Он добавил, что сейчас руководство компании планирует развивать сеть и масштабироваться, выходить на новые парки.
"Сейчас мы представлены в Москве и Подмосковье. Будем дальше осваивать Московскую область и ближайшие регионы. Нам интересны крупные города-миллионники. Хотя больше даже не от городов зависит, а от локации и самих парков - где зоны позволяют арендовать технику. Вообще, в Москве парки уже все благоустроены, хотя мы и не во всех присутствуем. Сейчас активно развивается в этом направлении Московская область - там строятся и благоустраиваются новые парки. И они очень конкурентные по сравнению с московскими, зачастую даже лучше по инфраструктуре, чем столичные", - отметил Тюльпанов.