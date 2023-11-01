https://ria.ru/20231101/veloprokat-1906692042.html

Полный аншлаг: как прошел сезон велопроката на ВДНХ

Полный аншлаг: как прошел сезон велопроката на ВДНХ - РИА Новости, 01.11.2023

Полный аншлаг: как прошел сезон велопроката на ВДНХ

Одной из главных точек притяжения в любое время года в Москве является парк ВДНХ, где можно не просто прогуляться по аллеям, но и посетить различные павильоны,... РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T14:26

2023-11-01T14:26

2023-11-01T14:30

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Одной из главных точек притяжения в любое время года в Москве является парк ВДНХ, где можно не просто прогуляться по аллеям, но и посетить различные павильоны, а также взять летом напрокат велосипеды, а зимой - коньки для катка. Как в этом году прошел сезон велопроката на главной выставке страны – в материале РИА Новости. ВДНХ – активная точка прокатаВ начале мая традиционно на ВДНХ стартовал сезон проката летнего транспорта, который продлился до середины октября. Как отмечается на официальном сайте выставки, гости ВДНХ арендовали средства передвижения свыше 130 тысяч раз.В парке в этом сезоне можно было взять напрокат не только велосипеды и самокаты, но и веломобили. В общей сложности за летний сезон взяли в аренду велосипеды порядка 53 тысяч раз, веломобили около 38 тысяч раз, самокаты - 11 тысяч раз. На точке проката возле главного входа ВДНХ зарегистрировали свыше 17,6 тысячи поездок.Как отмечают сотрудники ВДНХ, среди сервисов выставки прокат прогулочного транспорта является одним из наиболее востребованных.В парке прокат велосипедов, веломобилей, детских машинок и роликов предоставляет компания "КутиКатай".Отдыхай и катайсяПо словам представителей компании, каждый новый сезон они занимаются расширением прокатной сети, обновлением инвентаря и на сегодняшний день точки проката компании работают в 22 парках Москвы.Управляющий партнер "КутиКатай" Александр Тюльпанов рассказал РИА Новости, что пункты проката на ВДНХ компания открыла три года назад. В разгар сезона взять в аренду велосипед иногда бывает нелегко – все быстро разбирают."ВДНХ - это уникальный парк, аналогов нет в России. Его посещают не только местные жители, но и туристы, в том числе и иностранные. Здесь один из самых лучших асфальтов для парковой зоны катания. Чаще всего в прокат берут велосипеды – их у нас порядка 500 единиц. Еще есть один интересный объект на Южной петле парка – это цирковой велосипед с большим передним колесом и маленьким задним. Он стоит для привлечения внимания, но на нем можно покататься, пройдя обучение прямо на месте, это займет порядка 10 минут", - сказал Тюльпанов.Он добавил, что этом году парк проката пополнился велосипедами "Аист" из Белоруссии."Нам нужно было оборудование, подходящее для проката, чтобы у него был привлекательный внешний вид и выгодная цена. Велосипед "Аист" хорошо себя проявил. Мы остались довольны", - отметил Тюльпанов.Общие ценности и миссияКомпания начала свою работу в 2009 году – тогда открылся первый прокат с 10 велосипедами в Бирюлевском дендропарке. В 2014 году работало пять велопрокатов, в 2019 году компания уже превратилась в сеть не только летнего, но и зимнего проката спортивного инвентаря в парках Москвы.В настоящее время компания принимает активное участие в организации активного досуга в парках, благотворительных и творческих мероприятий."В этом году начал работу наш проект по обучению велосипедной езде. Были групповые обучения, в том числе и в парке ВДНХ. Мы приглашали Алексея Савченко, чемпиона Европы, мастера спорта международного класса, “Железного человека”, он проводил у нас велозаезды. Мы и дальше хотим развивать тему тренировок, обучения, велосообществ и активного образа жизни в парках. Еще мы помогаем благотворительным организациям, детским домам - предоставляем бесплатно технику для катания, участвуем в благотворительных мероприятиях", - отметил Тюльпанов.Подготовка к зиме и расширение компанииПо словам представителей компании, подготовка к зимнему сезону ведется очень активно."Появляются новые катки, сейчас происходит закупка новых коньков, в том числе российского производства, лыж, помощников для катков для детей в виде пингвинов, белочек, елочек. В этом сезоне каток ВДНХ работать не будет. Здесь будет проходить выставка "Россия". Основные точки проката коньков, лыж, тюбингов у нас будут работать в парках Марьино, Лианозово, Измайлово. Также планируем продолжать организовывать частные катки, например, в торговых центрах. У нас качественный лед и мы предоставляем в аренду зимнее оборудование", - сказал Тюльпанов.Он добавил, что сейчас руководство компании планирует развивать сеть и масштабироваться, выходить на новые парки."Сейчас мы представлены в Москве и Подмосковье. Будем дальше осваивать Московскую область и ближайшие регионы. Нам интересны крупные города-миллионники. Хотя больше даже не от городов зависит, а от локации и самих парков - где зоны позволяют арендовать технику. Вообще, в Москве парки уже все благоустроены, хотя мы и не во всех присутствуем. Сейчас активно развивается в этом направлении Московская область - там строятся и благоустраиваются новые парки. И они очень конкурентные по сравнению с московскими, зачастую даже лучше по инфраструктуре, чем столичные", - отметил Тюльпанов.

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, россия, вднх