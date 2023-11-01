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В Узбекистане ввели штраф за ношение одежды, скрывающей лицо - РИА Новости, 01.11.2023
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15:25 01.11.2023
https://ria.ru/20231101/uzbekistan-1906715870.html
В Узбекистане ввели штраф за ношение одежды, скрывающей лицо
В Узбекистане ввели штраф за ношение одежды, скрывающей лицо - РИА Новости, 01.11.2023
В Узбекистане ввели штраф за ношение одежды, скрывающей лицо
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев подписал поправки в законодательство, предусматривающие штраф в размере от 405 до 810 долларов за ношение в общественных... РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T15:25
2023-11-01T15:25
в мире
европа
казахстан
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 1 ноя – РИА Новости. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев подписал поправки в законодательство, предусматривающие штраф в размере от 405 до 810 долларов за ношение в общественных местах одежды, скрывающей лицо и препятствующей распознаванию личности, сообщает пресс-служба министерства юстиции страны. По данным пресс-службы, Мирзиеев подписал закон о внесении изменений и дополнений в уголовный кодекс и кодекс об административной ответственности. Документ вступает в силу со дня официального опубликования. "Согласно внесенным изменениям Нахождение в общественных местах с закрытым лицом в степени, не позволяющей идентифицировать личность, влечет наложение штрафа от 15 до 30 базовых расчетных величин (от 405 долларов до 810 долларов)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале минюста. Исключением может быть одежда, скрывающая лицо из-за медицинского диагноза или предписания, а также связанная с трудовой и служебной деятельностью, добавили в минюсте. Ранее пресс-служба законодательной палаты парламента Узбекистана сообщала, что данная поправка принята в целях повышения эффективности мер по поддержанию общественного порядка в стране. В частности, для работы информационных программ системы "Безопасный город", внедряемых органами правопорядка. В закпалате отмечали, что предлагаемый запрет на ношение такой одежды основывается на аналогичном опыте в ряде стран Европы, Казахстане, Марокко, Индии и Индонезии.
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в мире, европа, казахстан, узбекистан, шавкат мирзиеев
В мире, Европа, Казахстан, Узбекистан, Шавкат Мирзиеев
В Узбекистане ввели штраф за ношение одежды, скрывающей лицо

В Узбекистане ввели штраф до $810 за ношение одежды, скрывающей лицо

© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЖенщина в одежде, закрывающей лицо
Женщина в одежде, закрывающей лицо - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Женщина в одежде, закрывающей лицо. Архивное фото
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ТАШКЕНТ, 1 ноя – РИА Новости. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев подписал поправки в законодательство, предусматривающие штраф в размере от 405 до 810 долларов за ношение в общественных местах одежды, скрывающей лицо и препятствующей распознаванию личности, сообщает пресс-служба министерства юстиции страны.
По данным пресс-службы, Мирзиеев подписал закон о внесении изменений и дополнений в уголовный кодекс и кодекс об административной ответственности. Документ вступает в силу со дня официального опубликования.
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"Согласно внесенным изменениям Нахождение в общественных местах с закрытым лицом в степени, не позволяющей идентифицировать личность, влечет наложение штрафа от 15 до 30 базовых расчетных величин (от 405 долларов до 810 долларов)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале минюста.
Исключением может быть одежда, скрывающая лицо из-за медицинского диагноза или предписания, а также связанная с трудовой и служебной деятельностью, добавили в минюсте.
Ранее пресс-служба законодательной палаты парламента Узбекистана сообщала, что данная поправка принята в целях повышения эффективности мер по поддержанию общественного порядка в стране. В частности, для работы информационных программ системы "Безопасный город", внедряемых органами правопорядка.
В закпалате отмечали, что предлагаемый запрет на ношение такой одежды основывается на аналогичном опыте в ряде стран Европы, Казахстане, Марокко, Индии и Индонезии.
 
В миреЕвропаКазахстанУзбекистанШавкат Мирзиеев
 
 
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