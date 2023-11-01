https://ria.ru/20231101/uzbekistan-1906715870.html

В Узбекистане ввели штраф за ношение одежды, скрывающей лицо

В Узбекистане ввели штраф за ношение одежды, скрывающей лицо - РИА Новости, 01.11.2023

В Узбекистане ввели штраф за ношение одежды, скрывающей лицо

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев подписал поправки в законодательство, предусматривающие штраф в размере от 405 до 810 долларов за ношение в общественных... РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T15:25

2023-11-01T15:25

2023-11-01T15:25

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европа

казахстан

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 1 ноя – РИА Новости. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев подписал поправки в законодательство, предусматривающие штраф в размере от 405 до 810 долларов за ношение в общественных местах одежды, скрывающей лицо и препятствующей распознаванию личности, сообщает пресс-служба министерства юстиции страны. По данным пресс-службы, Мирзиеев подписал закон о внесении изменений и дополнений в уголовный кодекс и кодекс об административной ответственности. Документ вступает в силу со дня официального опубликования. "Согласно внесенным изменениям Нахождение в общественных местах с закрытым лицом в степени, не позволяющей идентифицировать личность, влечет наложение штрафа от 15 до 30 базовых расчетных величин (от 405 долларов до 810 долларов)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале минюста. Исключением может быть одежда, скрывающая лицо из-за медицинского диагноза или предписания, а также связанная с трудовой и служебной деятельностью, добавили в минюсте. Ранее пресс-служба законодательной палаты парламента Узбекистана сообщала, что данная поправка принята в целях повышения эффективности мер по поддержанию общественного порядка в стране. В частности, для работы информационных программ системы "Безопасный город", внедряемых органами правопорядка. В закпалате отмечали, что предлагаемый запрет на ношение такой одежды основывается на аналогичном опыте в ряде стран Европы, Казахстане, Марокко, Индии и Индонезии.

https://ria.ru/20230831/odezhda-1893407771.html

европа

казахстан

узбекистан

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в мире, европа, казахстан, узбекистан, шавкат мирзиеев