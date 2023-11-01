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В Германии постановили вернуть имущество, изъятое по делу Усманова - РИА Новости, 01.11.2023
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16:24 01.11.2023
https://ria.ru/20231101/usmanov-1906735624.html
В Германии постановили вернуть имущество, изъятое по делу Усманова
В Германии постановили вернуть имущество, изъятое по делу Усманова - РИА Новости, 01.11.2023
В Германии постановили вернуть имущество, изъятое по делу Усманова
Суд Франкфурта-на-Майне признал незаконным удержание генеральной прокуратурой документов и имущества, изъятых в ФРГ в рамках следственных действий в отношении... РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T16:24
2023-11-01T16:24
в мире
германия
франкфурт-на-майне
алишер усманов
гамбург (город)
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Суд Франкфурта-на-Майне признал незаконным удержание генеральной прокуратурой документов и имущества, изъятых в ФРГ в рамках следственных действий в отношении Алишера Усманова, и предписал вернуть их владельцам, сказал РИА Новости представитель бизнесмена. Осенью 2022 года сотрудники прокуратуры и федерального ведомства уголовной полиции провели серию резонансных обысков в баварском городе Роттах-Эггерн, на яхте "Дильбар" в Гамбурге, а также в квартире семьи друга Усманова недалеко от Франкфурта-на-Майне. В мае 2023 года земельный суд Франкфурта-на-Майне постановил, что четыре ордера на обыск в рамках расследования об отмывании средств, на основании которых действовала прокуратура и полиция, являются незаконными. Впоследствии адвокатами Усманова были поданы заявления о прекращении использования прокуратурой изъятых в ходе обысков документов и имущества, а также их возврате владельцам. "26 октября 2023 года участковым судом Франкфурта-на-Майне данные требования были удовлетворены. Таким образом, было установлено, что удержание изъятого имущества правоохранительными органами ФРГ является незаконным, должно быть прекращено, а соответствующие предметы должны быть возвращены их последним известным владельцам", - заявил представитель Усманова. "Более того, суд подчеркнул, что у Усманова до сих пор существует потребность в правовой защите, поскольку генеральная прокуратура Франкфурта-на-Майне, несмотря на признание постановлений о производстве обыска незаконными, продолжила удерживать изъятое имущество в своих целях", - добавил он. Представители защиты Усманова неоднократно называли его преследование безосновательным и политически мотивированным и указывали на многочисленные нарушения закона со стороны правоохранительных органов ФРГ. В частности, продолжение удержания прокуратурой имущества, изъятого во время признанных судом незаконными обысков, было сознательным, несмотря на правовую однозначность данного судебного решения. Представитель бизнесмена также привел мнения юристов: адвоката доктора Петера Гаувайлера, министра в правительстве Баварии в отставке, а также председательствующего судью Верховного суда ФРГ в отставке профессора доктора Томаса Фишера, специализирующихся на вопросах уголовного права и уголовного процесса Германии и представляющих интересы посольства Узбекистана в ФРГ. "Мероприятия следственных органов Германии в отношении Алишера Усманова можно охарактеризовать, как каскад незаконных действий, оскорбляющих понятия справедливости и законности. Преподносимые общественности как впечатляющая демонстрация политической решимости, они ни в коей мере не отвечают принципу соразмерности, который является стандартом правоприменения в правовом государстве. Решение Франкфуртского участкового суда в очередной раз напоминает правоохранительным органам Германии о необходимости соблюдения законов нашей страны и недопустимости произвола, в том числе по отношению к иностранным гражданам", - говорится в их заявлении.
https://ria.ru/20231005/obysk-1900819193.html
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франкфурт-на-майне
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в мире, германия, франкфурт-на-майне, алишер усманов, гамбург (город)
В мире, Германия, Франкфурт-на-Майне, Алишер Усманов, Гамбург (город)
В Германии постановили вернуть имущество, изъятое по делу Усманова

Суд постановил вернуть имущество, изъятое при расследованиях против Усманова

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкАлишер Усманов
Алишер Усманов - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Алишер Усманов. Архивное фото
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Суд Франкфурта-на-Майне признал незаконным удержание генеральной прокуратурой документов и имущества, изъятых в ФРГ в рамках следственных действий в отношении Алишера Усманова, и предписал вернуть их владельцам, сказал РИА Новости представитель бизнесмена.
Осенью 2022 года сотрудники прокуратуры и федерального ведомства уголовной полиции провели серию резонансных обысков в баварском городе Роттах-Эггерн, на яхте "Дильбар" в Гамбурге, а также в квартире семьи друга Усманова недалеко от Франкфурта-на-Майне. В мае 2023 года земельный суд Франкфурта-на-Майне постановил, что четыре ордера на обыск в рамках расследования об отмывании средств, на основании которых действовала прокуратура и полиция, являются незаконными.
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Впоследствии адвокатами Усманова были поданы заявления о прекращении использования прокуратурой изъятых в ходе обысков документов и имущества, а также их возврате владельцам.
"26 октября 2023 года участковым судом Франкфурта-на-Майне данные требования были удовлетворены. Таким образом, было установлено, что удержание изъятого имущества правоохранительными органами ФРГ является незаконным, должно быть прекращено, а соответствующие предметы должны быть возвращены их последним известным владельцам", - заявил представитель Усманова.
"Более того, суд подчеркнул, что у Усманова до сих пор существует потребность в правовой защите, поскольку генеральная прокуратура Франкфурта-на-Майне, несмотря на признание постановлений о производстве обыска незаконными, продолжила удерживать изъятое имущество в своих целях", - добавил он.
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Представители защиты Усманова неоднократно называли его преследование безосновательным и политически мотивированным и указывали на многочисленные нарушения закона со стороны правоохранительных органов ФРГ. В частности, продолжение удержания прокуратурой имущества, изъятого во время признанных судом незаконными обысков, было сознательным, несмотря на правовую однозначность данного судебного решения.
Представитель бизнесмена также привел мнения юристов: адвоката доктора Петера Гаувайлера, министра в правительстве Баварии в отставке, а также председательствующего судью Верховного суда ФРГ в отставке профессора доктора Томаса Фишера, специализирующихся на вопросах уголовного права и уголовного процесса Германии и представляющих интересы посольства Узбекистана в ФРГ.
"Мероприятия следственных органов Германии в отношении Алишера Усманова можно охарактеризовать, как каскад незаконных действий, оскорбляющих понятия справедливости и законности. Преподносимые общественности как впечатляющая демонстрация политической решимости, они ни в коей мере не отвечают принципу соразмерности, который является стандартом правоприменения в правовом государстве. Решение Франкфуртского участкового суда в очередной раз напоминает правоохранительным органам Германии о необходимости соблюдения законов нашей страны и недопустимости произвола, в том числе по отношению к иностранным гражданам", - говорится в их заявлении.
 
В миреГерманияФранкфурт-на-МайнеАлишер УсмановГамбург (город)
 
 
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