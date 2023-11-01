https://ria.ru/20231101/ukraina-1906722958.html

На Украине заявили о ликвидации беспрецедентной схемы выезда уклонистов

На Украине заявили о ликвидации беспрецедентной схемы выезда уклонистов - РИА Новости, 01.11.2023

На Украине заявили о ликвидации беспрецедентной схемы выезда уклонистов

Госбюро расследований (ГБР) Украины сообщило в Telegram-канале о разоблачении преступной организации среди работников военкоматов Киева и ряда областей Украины, РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T15:50

2023-11-01T15:50

2023-11-01T15:50

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Госбюро расследований (ГБР) Украины сообщило в Telegram-канале о разоблачении преступной организации среди работников военкоматов Киева и ряда областей Украины, создавших беспрецедентную схему уклонения военнообязанных от мобилизации, благодаря которой за границу выехали не меньше ста человек. "Сотрудники ГБР совместно с Службой безопасности Украины (СБУ) разоблачили и заблокировали масштабную схему уклонения от мобилизации. В нее были привлечены чиновники девяти военкоматов преимущественно из Киева и области, руководитель военно-лечебной комиссии из Макаровского района Киевской области и сообщники из других областей Украины", - говорится в сообщении ГБР. В ведомстве назвали эту схему беспрецендентной - по предварительным данным следствия, по ней за границу могло выехать не менее 100 уклонистов, полностью задокументировано 40 эпизодов получения денег. Стоимость "услуги" составляла от 6 тысяч до 10 тысяч долларов с человека. По данным следствия, организовал схему вышедший на пенсию экс-начальник Киевского областного военного комиссариата, сохранивший необходимые связи. Под его контролем другие участники преступной организации вносили заведомо недостоверные данные в военно-учетные документы о снятии граждан с учета из-за непригодности к военной службе по состоянию здоровья. Большинство документов оформлялось через один из районных военкоматов, но к схеме были привлечены представители еще по меньшей мере из семи киевских районных военкоматов и одного в Закарпатье. Сообщается, что в настоящее время организатору и шести соучастникам из его "ближайшего окружения" предъявлены обвинения. Незаконная переправка граждан через границу Украины считается преступлением. За него предусмотрено до девяти лет лишения свободы, если вывоз был организован за деньги.

https://ria.ru/20231031/zelenskiy-1906508331.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, ситуация в днр и лнр