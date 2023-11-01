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На Украине заявили о ликвидации беспрецедентной схемы выезда уклонистов - РИА Новости, 01.11.2023
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https://ria.ru/20231101/ukraina-1906722958.html
На Украине заявили о ликвидации беспрецедентной схемы выезда уклонистов
На Украине заявили о ликвидации беспрецедентной схемы выезда уклонистов - РИА Новости, 01.11.2023
На Украине заявили о ликвидации беспрецедентной схемы выезда уклонистов
Госбюро расследований (ГБР) Украины сообщило в Telegram-канале о разоблачении преступной организации среди работников военкоматов Киева и ряда областей Украины, РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T15:50
2023-11-01T15:50
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Госбюро расследований (ГБР) Украины сообщило в Telegram-канале о разоблачении преступной организации среди работников военкоматов Киева и ряда областей Украины, создавших беспрецедентную схему уклонения военнообязанных от мобилизации, благодаря которой за границу выехали не меньше ста человек. "Сотрудники ГБР совместно с Службой безопасности Украины (СБУ) разоблачили и заблокировали масштабную схему уклонения от мобилизации. В нее были привлечены чиновники девяти военкоматов преимущественно из Киева и области, руководитель военно-лечебной комиссии из Макаровского района Киевской области и сообщники из других областей Украины", - говорится в сообщении ГБР. В ведомстве назвали эту схему беспрецендентной - по предварительным данным следствия, по ней за границу могло выехать не менее 100 уклонистов, полностью задокументировано 40 эпизодов получения денег. Стоимость "услуги" составляла от 6 тысяч до 10 тысяч долларов с человека. По данным следствия, организовал схему вышедший на пенсию экс-начальник Киевского областного военного комиссариата, сохранивший необходимые связи. Под его контролем другие участники преступной организации вносили заведомо недостоверные данные в военно-учетные документы о снятии граждан с учета из-за непригодности к военной службе по состоянию здоровья. Большинство документов оформлялось через один из районных военкоматов, но к схеме были привлечены представители еще по меньшей мере из семи киевских районных военкоматов и одного в Закарпатье. Сообщается, что в настоящее время организатору и шести соучастникам из его "ближайшего окружения" предъявлены обвинения. Незаконная переправка граждан через границу Украины считается преступлением. За него предусмотрено до девяти лет лишения свободы, если вывоз был организован за деньги.
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в мире, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
На Украине заявили о ликвидации беспрецедентной схемы выезда уклонистов

ГБР Украины ликвидировало крупную схему выезда уклонистов за границу

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЖители Украины на контрольно-пропускном пункте Медыка — Шегини на польско-украинской границе
Жители Украины на контрольно-пропускном пункте Медыка — Шегини на польско-украинской границе - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Жители Украины на контрольно-пропускном пункте Медыка — Шегини на польско-украинской границе. Архивное фото
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Госбюро расследований (ГБР) Украины сообщило в Telegram-канале о разоблачении преступной организации среди работников военкоматов Киева и ряда областей Украины, создавших беспрецедентную схему уклонения военнообязанных от мобилизации, благодаря которой за границу выехали не меньше ста человек.
"Сотрудники ГБР совместно с Службой безопасности Украины (СБУ) разоблачили и заблокировали масштабную схему уклонения от мобилизации. В нее были привлечены чиновники девяти военкоматов преимущественно из Киева и области, руководитель военно-лечебной комиссии из Макаровского района Киевской области и сообщники из других областей Украины", - говорится в сообщении ГБР. В ведомстве назвали эту схему беспрецендентной - по предварительным данным следствия, по ней за границу могло выехать не менее 100 уклонистов, полностью задокументировано 40 эпизодов получения денег. Стоимость "услуги" составляла от 6 тысяч до 10 тысяч долларов с человека.
По данным следствия, организовал схему вышедший на пенсию экс-начальник Киевского областного военного комиссариата, сохранивший необходимые связи. Под его контролем другие участники преступной организации вносили заведомо недостоверные данные в военно-учетные документы о снятии граждан с учета из-за непригодности к военной службе по состоянию здоровья. Большинство документов оформлялось через один из районных военкоматов, но к схеме были привлечены представители еще по меньшей мере из семи киевских районных военкоматов и одного в Закарпатье. Сообщается, что в настоящее время организатору и шести соучастникам из его "ближайшего окружения" предъявлены обвинения.
Незаконная переправка граждан через границу Украины считается преступлением. За него предусмотрено до девяти лет лишения свободы, если вывоз был организован за деньги.
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