https://ria.ru/20231101/ukraina-1906634035.html

Львова-Белова рассказала о возвращении четырех детей на Украину

Львова-Белова рассказала о возвращении четырех детей на Украину - РИА Новости, 01.11.2023

Львова-Белова рассказала о возвращении четырех детей на Украину

В рамках процесса по воссоединению семей четверо детей при посредничестве Катара вернулись на территорию Украины, сообщила уполномоченный при президенте РФ по... РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T11:53

2023-11-01T11:53

2023-11-01T14:36

украина

катар

россия

мария львова-белова

общество

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МИНСК, 1 ноя - РИА Новости. В рамках процесса по воссоединению семей четверо детей при посредничестве Катара вернулись на территорию Украины, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова."Четверо детей при трехсторонней работе (при посредничестве Катара - ред.) удалось нам вернуть на территорию Украины. Одна девочка вернулась у нас в Россию. В ближайшее время готовится очередная группа к воссоединению", - сказала уполномоченный, отвечая на вопросы журналистов."Мы понимаем, что всё это семейные истории, никакого насильственного разлучения, насильственной депортации не было", - подчеркнула она. Львова-Белова добавила, что сейчас готовится к передаче группа из троих детей, оставшихся без попечения родителей. "Была найдена тетя в Украине, и сейчас ребятишки к ней поедут", - рассказала уполномоченный. Она отметила при этом большую роль Белоруссии и, в частности, Белорусского красного креста, в организации гуманитарных коридоров. "Десять детей было переправлено через границу Беларусь-Украина, один - через границу Беларусь-Польша", - сказала детский омбудсмен.Ранее она сообщила о том, что аппарат детского омбудсмена РФ получил 32 обращения по возвращению украинских детей на родину. Детский омбудсмен отметила, что, помимо обращений от официального украинского канала, она также получает обращения от волонтеров, в том числе украинских, а также родственников детей.

https://ria.ru/20231101/deti-1906616263.html

https://ria.ru/20230727/siriya-1886717131.html

украина

катар

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

украина, катар, россия, мария львова-белова, общество