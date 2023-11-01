Рейтинг@Mail.ru
Львова-Белова рассказала о возвращении четырех детей на Украину - РИА Новости, 01.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:53 01.11.2023 (обновлено: 14:36 01.11.2023)
https://ria.ru/20231101/ukraina-1906634035.html
Львова-Белова рассказала о возвращении четырех детей на Украину
Львова-Белова рассказала о возвращении четырех детей на Украину - РИА Новости, 01.11.2023
Львова-Белова рассказала о возвращении четырех детей на Украину
В рамках процесса по воссоединению семей четверо детей при посредничестве Катара вернулись на территорию Украины, сообщила уполномоченный при президенте РФ по... РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T11:53
2023-11-01T14:36
украина
катар
россия
мария львова-белова
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1b/1886722567_0:191:3088:1928_1920x0_80_0_0_dbef4d67814b7e7177579bc8ef70487e.jpg
МИНСК, 1 ноя - РИА Новости. В рамках процесса по воссоединению семей четверо детей при посредничестве Катара вернулись на территорию Украины, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова."Четверо детей при трехсторонней работе (при посредничестве Катара - ред.) удалось нам вернуть на территорию Украины. Одна девочка вернулась у нас в Россию. В ближайшее время готовится очередная группа к воссоединению", - сказала уполномоченный, отвечая на вопросы журналистов."Мы понимаем, что всё это семейные истории, никакого насильственного разлучения, насильственной депортации не было", - подчеркнула она. Львова-Белова добавила, что сейчас готовится к передаче группа из троих детей, оставшихся без попечения родителей. "Была найдена тетя в Украине, и сейчас ребятишки к ней поедут", - рассказала уполномоченный. Она отметила при этом большую роль Белоруссии и, в частности, Белорусского красного креста, в организации гуманитарных коридоров. "Десять детей было переправлено через границу Беларусь-Украина, один - через границу Беларусь-Польша", - сказала детский омбудсмен.Ранее она сообщила о том, что аппарат детского омбудсмена РФ получил 32 обращения по возвращению украинских детей на родину. Детский омбудсмен отметила, что, помимо обращений от официального украинского канала, она также получает обращения от волонтеров, в том числе украинских, а также родственников детей.
https://ria.ru/20231101/deti-1906616263.html
https://ria.ru/20230727/siriya-1886717131.html
украина
катар
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1b/1886722567_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_948622664e3a9f051db26c5b75af6c38.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, катар, россия, мария львова-белова, общество
Украина, Катар, Россия, Мария Львова-Белова, Общество
Львова-Белова рассказала о возвращении четырех детей на Украину

Львова-Белова: четверо детей вернулись на Украину при посредничестве Катара

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкУполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова
Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 1 ноя - РИА Новости. В рамках процесса по воссоединению семей четверо детей при посредничестве Катара вернулись на территорию Украины, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.
"Четверо детей при трехсторонней работе (при посредничестве Катара - ред.) удалось нам вернуть на территорию Украины. Одна девочка вернулась у нас в Россию. В ближайшее время готовится очередная группа к воссоединению", - сказала уполномоченный, отвечая на вопросы журналистов.
Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова
Львова-Белова прокомментировала заявления о "депортации украинских детей"
Вчера, 10:42
"Мы понимаем, что всё это семейные истории, никакого насильственного разлучения, насильственной депортации не было", - подчеркнула она.
Львова-Белова добавила, что сейчас готовится к передаче группа из троих детей, оставшихся без попечения родителей.
"Была найдена тетя в Украине, и сейчас ребятишки к ней поедут", - рассказала уполномоченный.
Она отметила при этом большую роль Белоруссии и, в частности, Белорусского красного креста, в организации гуманитарных коридоров.
«
"Десять детей было переправлено через границу Беларусь-Украина, один - через границу Беларусь-Польша", - сказала детский омбудсмен.
Ранее она сообщила о том, что аппарат детского омбудсмена РФ получил 32 обращения по возвращению украинских детей на родину. Детский омбудсмен отметила, что, помимо обращений от официального украинского канала, она также получает обращения от волонтеров, в том числе украинских, а также родственников детей.
Мария Львова-Белова на стенде РИА Новости на форуме Россия - Африка в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
Львова-Белова рассказала о планах вернуть 200 российских детей из Сирии
27 июля, 19:58
 
УкраинаКатарРоссияМария Львова-БеловаОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала