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Украинская ОПГ "Химпром" поставляет наркотики в ВСУ, сообщил источник - РИА Новости, 01.11.2023
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03:04 01.11.2023 (обновлено: 03:19 01.11.2023)
https://ria.ru/20231101/ukraina-1906575771.html
Украинская ОПГ "Химпром" поставляет наркотики в ВСУ, сообщил источник
Украинская ОПГ "Химпром" поставляет наркотики в ВСУ, сообщил источник - РИА Новости, 01.11.2023
Украинская ОПГ "Химпром" поставляет наркотики в ВСУ, сообщил источник
ОПГ "Химпром", создавшая сеть распространения наркотиков на Украине и в России, поставляет "товар" в подразделения украинской армии, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T03:04
2023-11-01T03:19
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украина
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. ОПГ "Химпром", создавшая сеть распространения наркотиков на Украине и в России, поставляет "товар" в подразделения украинской армии, рассказал РИА Новости источник в спецслужбах. "Под видом участия в боевых действиях против России они осуществляют сбыт наркотических веществ военным в подразделениях ВСУ и других вооруженных формированиях", — отметил собеседник агентства. По его словам, в деятельность этой ОПГ вовлечены "добровольные воинские формирования".Российские силовики раскрыли полный состав преступной группировки, действующей с 2014 года. По информации источника агентства, в нее входят около одной тысячи человек. Создатель и глава этой ОПГ — Егор Буркин, переехавший в 2016 году на Украину из России после возникновения вопросов у силовиков. Впоследствии он также получил украинский паспорт.Данные об употреблении наркотиков в ВСУ появлялись неоднократно. Об этом говорили и российские участники СВО, видевшие подтверждения таких фактов в рядах противника.
https://ria.ru/20231031/ukraina-1906331705.html
https://ria.ru/20231028/narkotiki-1905803969.html
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в мире, украина, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Вооруженные силы Украины
Украинская ОПГ "Химпром" поставляет наркотики в ВСУ, сообщил источник

Украинский наркокартель "Химпром" поставляет наркотики в ВСУ

© AP Photo / LIBKOSВСУ
ВСУ - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
© AP Photo / LIBKOS
ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. ОПГ "Химпром", создавшая сеть распространения наркотиков на Украине и в России, поставляет "товар" в подразделения украинской армии, рассказал РИА Новости источник в спецслужбах.
"Под видом участия в боевых действиях против России они осуществляют сбыт наркотических веществ военным в подразделениях ВСУ и других вооруженных формированиях", — отметил собеседник агентства.
Верховная рада - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
Источник: Верховная рада прикрывает украинский наркокартель "Химпром"
Вчера, 07:03
По его словам, в деятельность этой ОПГ вовлечены "добровольные воинские формирования".
Российские силовики раскрыли полный состав преступной группировки, действующей с 2014 года. По информации источника агентства, в нее входят около одной тысячи человек. Создатель и глава этой ОПГ — Егор Буркин, переехавший в 2016 году на Украину из России после возникновения вопросов у силовиков. Впоследствии он также получил украинский паспорт.
Данные об употреблении наркотиков в ВСУ появлялись неоднократно. Об этом говорили и российские участники СВО, видевшие подтверждения таких фактов в рядах противника.
Украинские солдаты - РИА Новости, 1920, 28.10.2023
Пленный рассказал, как военных ВСУ на передовой снабжают наркотиками
28 октября, 11:51
 
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