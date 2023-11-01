https://ria.ru/20231101/ukraina-1906575771.html

Украинская ОПГ "Химпром" поставляет наркотики в ВСУ, сообщил источник

Украинская ОПГ "Химпром" поставляет наркотики в ВСУ, сообщил источник - РИА Новости, 01.11.2023

Украинская ОПГ "Химпром" поставляет наркотики в ВСУ, сообщил источник

ОПГ "Химпром", создавшая сеть распространения наркотиков на Украине и в России, поставляет "товар" в подразделения украинской армии, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T03:04

2023-11-01T03:04

2023-11-01T03:19

в мире

украина

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893140791_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_17bd52e64ce8770d72af179535ad3fdf.jpg

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. ОПГ "Химпром", создавшая сеть распространения наркотиков на Украине и в России, поставляет "товар" в подразделения украинской армии, рассказал РИА Новости источник в спецслужбах. "Под видом участия в боевых действиях против России они осуществляют сбыт наркотических веществ военным в подразделениях ВСУ и других вооруженных формированиях", — отметил собеседник агентства. По его словам, в деятельность этой ОПГ вовлечены "добровольные воинские формирования".Российские силовики раскрыли полный состав преступной группировки, действующей с 2014 года. По информации источника агентства, в нее входят около одной тысячи человек. Создатель и глава этой ОПГ — Егор Буркин, переехавший в 2016 году на Украину из России после возникновения вопросов у силовиков. Впоследствии он также получил украинский паспорт.Данные об употреблении наркотиков в ВСУ появлялись неоднократно. Об этом говорили и российские участники СВО, видевшие подтверждения таких фактов в рядах противника.

https://ria.ru/20231031/ukraina-1906331705.html

https://ria.ru/20231028/narkotiki-1905803969.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, вооруженные силы украины