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"Что-то происходит". В США рассказали ужасную правду об Украине - РИА Новости, 01.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:55 01.11.2023
https://ria.ru/20231101/ukraina-1906574618.html
"Что-то происходит". В США рассказали ужасную правду об Украине
"Что-то происходит". В США рассказали ужасную правду об Украине - РИА Новости, 01.11.2023
"Что-то происходит". В США рассказали ужасную правду об Украине
США не позволят закончиться конфликту на Украине, заявил бывший советник Пентагона полковник в отставке Дуглас Макгрегор в интервью американскому журналисту... РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T02:55
2023-11-01T02:55
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. США не позволят закончиться конфликту на Украине, заявил бывший советник Пентагона полковник в отставке Дуглас Макгрегор в интервью американскому журналисту Стивену Гарднеру."Эта война окончена. Но мы не дадим ей умереть, потому что режим в Вашингтоне хочет поддерживать иллюзию того, что в Киеве происходит что-то хорошее. Это не так", — сказал он.По его мнению, правда заключается в том, что на Украине "нет ничего, кроме коррупции и криминала". Лишь немногие на Западе готовы признать это, но ситуация меняется, отметил эксперт."Украинцы гибнут ни за что, без всякой цели", — добавил Макгрегор.Ранее Владимир Путин заявил, что у контрнаступления ВСУ нет результатов. Россия спокойно идет к достижению своих целей в спецоперации, подчеркнул президент, выразив уверенность, что все задачи будут выполнены.
https://ria.ru/20231101/kontrnastuplenie-1906572965.html
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в мире, украина, сша, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Вооруженные силы Украины
"Что-то происходит". В США рассказали ужасную правду об Украине

Полковник Макгрегор: США не дадут закончиться конфликту на Украине

© AP Photo / Iryna RybakovaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
© AP Photo / Iryna Rybakova
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. США не позволят закончиться конфликту на Украине, заявил бывший советник Пентагона полковник в отставке Дуглас Макгрегор в интервью американскому журналисту Стивену Гарднеру.
«
"Эта война окончена. Но мы не дадим ей умереть, потому что режим в Вашингтоне хочет поддерживать иллюзию того, что в Киеве происходит что-то хорошее. Это не так", — сказал он.
По его мнению, правда заключается в том, что на Украине "нет ничего, кроме коррупции и криминала". Лишь немногие на Западе готовы признать это, но ситуация меняется, отметил эксперт.
"Украинцы гибнут ни за что, без всякой цели", — добавил Макгрегор.
Ранее Владимир Путин заявил, что у контрнаступления ВСУ нет результатов. Россия спокойно идет к достижению своих целей в спецоперации, подчеркнул президент, выразив уверенность, что все задачи будут выполнены.
Украинские солдаты на позициях под Угледаром - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
ВСУ назвали свою причину остановки контрнаступления
02:15
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАВооруженные силы Украины
 
 
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