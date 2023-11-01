https://ria.ru/20231101/ukraina-1906574618.html
"Что-то происходит". В США рассказали ужасную правду об Украине
"Что-то происходит". В США рассказали ужасную правду об Украине - РИА Новости, 01.11.2023
"Что-то происходит". В США рассказали ужасную правду об Украине
США не позволят закончиться конфликту на Украине, заявил бывший советник Пентагона полковник в отставке Дуглас Макгрегор в интервью американскому журналисту... РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T02:55
2023-11-01T02:55
2023-11-01T02:55
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. США не позволят закончиться конфликту на Украине, заявил бывший советник Пентагона полковник в отставке Дуглас Макгрегор в интервью американскому журналисту Стивену Гарднеру."Эта война окончена. Но мы не дадим ей умереть, потому что режим в Вашингтоне хочет поддерживать иллюзию того, что в Киеве происходит что-то хорошее. Это не так", — сказал он.По его мнению, правда заключается в том, что на Украине "нет ничего, кроме коррупции и криминала". Лишь немногие на Западе готовы признать это, но ситуация меняется, отметил эксперт."Украинцы гибнут ни за что, без всякой цели", — добавил Макгрегор.Ранее Владимир Путин заявил, что у контрнаступления ВСУ нет результатов. Россия спокойно идет к достижению своих целей в спецоперации, подчеркнул президент, выразив уверенность, что все задачи будут выполнены.
https://ria.ru/20231101/kontrnastuplenie-1906572965.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, сша, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Вооруженные силы Украины
"Что-то происходит". В США рассказали ужасную правду об Украине
Полковник Макгрегор: США не дадут закончиться конфликту на Украине
МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости.
США не позволят закончиться конфликту на Украине, заявил бывший советник Пентагона полковник в отставке Дуглас Макгрегор в интервью
американскому журналисту Стивену Гарднеру.
«
"Эта война окончена. Но мы не дадим ей умереть, потому что режим в Вашингтоне хочет поддерживать иллюзию того, что в Киеве происходит что-то хорошее. Это не так", — сказал он.
По его мнению, правда заключается в том, что на Украине "нет ничего, кроме коррупции и криминала". Лишь немногие на Западе готовы признать это, но ситуация меняется, отметил эксперт.
"Украинцы гибнут ни за что, без всякой цели", — добавил Макгрегор.
Ранее Владимир Путин заявил, что у контрнаступления ВСУ нет результатов. Россия спокойно идет к достижению своих целей в спецоперации, подчеркнул президент, выразив уверенность, что все задачи будут выполнены.
ВСУ назвали свою причину остановки контрнаступления