https://ria.ru/20231101/ukraina-1906574618.html

"Что-то происходит". В США рассказали ужасную правду об Украине

"Что-то происходит". В США рассказали ужасную правду об Украине - РИА Новости, 01.11.2023

"Что-то происходит". В США рассказали ужасную правду об Украине

США не позволят закончиться конфликту на Украине, заявил бывший советник Пентагона полковник в отставке Дуглас Макгрегор в интервью американскому журналисту... РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T02:55

2023-11-01T02:55

2023-11-01T02:55

специальная военная операция на украине

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украина

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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. США не позволят закончиться конфликту на Украине, заявил бывший советник Пентагона полковник в отставке Дуглас Макгрегор в интервью американскому журналисту Стивену Гарднеру."Эта война окончена. Но мы не дадим ей умереть, потому что режим в Вашингтоне хочет поддерживать иллюзию того, что в Киеве происходит что-то хорошее. Это не так", — сказал он.По его мнению, правда заключается в том, что на Украине "нет ничего, кроме коррупции и криминала". Лишь немногие на Западе готовы признать это, но ситуация меняется, отметил эксперт."Украинцы гибнут ни за что, без всякой цели", — добавил Макгрегор.Ранее Владимир Путин заявил, что у контрнаступления ВСУ нет результатов. Россия спокойно идет к достижению своих целей в спецоперации, подчеркнул президент, выразив уверенность, что все задачи будут выполнены.

https://ria.ru/20231101/kontrnastuplenie-1906572965.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, украина, сша, вооруженные силы украины