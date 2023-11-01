https://ria.ru/20231101/ukraina-1906210314.html

"Терпение ограниченно": Зеленский готовит Украину к разрыву с союзниками

"Терпение ограниченно": Зеленский готовит Украину к разрыву с союзниками - РИА Новости, 01.11.2023

"Терпение ограниченно": Зеленский готовит Украину к разрыву с союзниками

Попытки Киева присоединить к антироссийской коалиции страны Глобального Юга провалились. При этом, как пишут западные СМИ, Зеленский понимает, что терпение... РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T08:00

2023-11-01T08:00

2023-11-01T15:04

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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости, Михаил Катков. Попытки Киева присоединить к антироссийской коалиции страны Глобального Юга провалились. При этом, как пишут западные СМИ, Зеленский понимает, что терпение партнеров по НАТО и Евросоюзу тоже заканчивается. О возможной изоляции Украины — в материале РИА Новости.Дипломатическая катастрофаТретий раунд переговоров Киева и Запада с Глобальным Югом прошел на Мальте 28-29 октября. Нейтральные страны вновь уговаривали выступить против России. Предыдущие две попытки — в Дании в июне и в Саудовской Аравии в августе — не принесли значимых результатов. В этот раз представители нескольких стран вообще не появились, другие выступили онлайн.В частности, на Мальте не было никого из КНР. Замглавы МИД Украины Николай Точицкий признался, что не знает, почему так получилось. "В Джидде представитель Китая Ли Хуэй обещал приехать", — отметил он.Как пишет Bloomberg, без Пекина переговоры не имеют смысла — никто другой не способен в должной мере повлиять на Москву. Примечательно, что китайцы были только на одной из трех встреч — в саудовской Джидде. Тогда спецпредставитель КНР по делам Евразии Ли Хуэй рассказал, что много контактировал со всеми участниками мероприятия, выслушал их мнения и предложения, а также сам способствовал укреплению международного консенсуса. Тем не менее, он отметил, что в дальнейшем Китай будет взаимодействовать с Киевом на основе собственного видения мирного урегулирования, а не тех десяти пунктов, которые предложил Зеленский.Кроме того, от очных переговоров отказалась Бразилия. Президент южноамериканской страны Лула да Силва долгое время пытался выступить в роли миротворца, но за десять месяцев его правления эти усилия Киев всерьез не воспринял. С другой стороны — Бразилия предложила Совбезу ООН принять резолюцию о прекращении израильских ударов по сектору Газа, но США наложили на нее вето. "Из-за того что ХАМАС совершил террористический акт против Израиля, Израиль не должен убивать миллионы невинных людей. <...> Если бы у ООН была сила, она могла бы больше участвовать [в урегулировании конфликта]. США могли бы больше участвовать, но люди этого не хотят. Люди хотят войны, люди хотят разжигать ненависть", — прокомментировал бразильский лидер.В свою очередь, Financial Times описала международные отношения на фоне эскалации палестино-израильского конфликта как "подарок небес" для России. Издание, ссылаясь на анонимных дипломатов из стран G7, констатировало, что одобрение США и союзников действий Израиля в секторе Газа привело к тому, что Глобальный Юг больше не верит в их слова о гуманизме и защите прав человека.Из пустого в порожнееНесмотря на это, украинские власти объявили о дипломатической победе на Мальте. Во-первых, в переговорах участвовали представители 66 государств и международных организаций, в то время как в Саудовской Аравии их было только 42. Во-вторых, они обсудили пункты мирного планы Зеленского, касающиеся ядерной, энергетической и продовольственной безопасности, освобождение пленных и депортированных, а также восстановление территориальной целостности Украины.Правда, судя по публикациям в западных СМИ, Киеву хотелось бы, чтобы итогом заседания стала договоренность о проведении саммита на те же темы с участием глав государств и правительств со всего мира. Тогда организовать форум можно было бы уже в конце 2023-го. Но в нынешних условиях ничего подобного не просматривается. Видимо, следующая встреча, если она будет, тоже пройдет на уровне советников по нацбезопасности и внешней политике."Переговоры на Мальте ничем хорошим для Украины не закончились, — сказал в беседе с РИА Новости эксперт Финансовой академии при правительстве России Денис Денисов, — Например, китайцы посетили раунд в Джидде и поняли, что ничего интересного для них в этом процессе нет. В целом очевидно, что без подключения Москвы любые подобные мероприятия теряют смысл". По словам эксперта, в Киеве пытаются сделать вид, что все идет по плану, — не могут же они признать, что дипломатические усилия не приносят результата.Тем временем The Times написала, что между Зеленским и главкомом ВСУ Валерием Залужным возникли разногласия из-за контрнаступления. Генерал считает, что его нужно остановить и сконцентрироваться на обороне тех территорий, которые удалось занять с начала лета. Зеленский, напротив, хочет наступать до победного, потому что "терпение Запада" ограниченно.В поисках союзниковПримечательно, что многие украинские эксперты в интервью национальным медиа придерживаются того же мнения. Так, политолог-международник Николай Капитоненко, подводя предварительные итоги 2023-го, отметил, что в Киев больше не стоит очередь из мировых лидеров. "Проблема гарантий безопасности для нас решена быть не может — в лучшем случае все ограничится пустыми декларациями или обещаниями поставлять нам оружие, — подчеркивает эксперт, — Настоящими гарантиями это, увы, не является — делить наши риски желающих нет. Впрочем, всегда есть вариант объяснить любое решение любого саммита НАТО рукой Москвы".Также он считает, что не оправдали себя надежды на Люблинский треугольник и Турцию. Причем Анкара преследует собственные интересы, которые все меньше совпадают с киевскими. "Борьба за Глобальный Юг с Россией изначально была неравной: роль позиции Китая в ней слишком велика", — говорит Капитоненко."Вашингтон пытается принять решение в отношении Киева, исходя из своих национальных интересов. При этом американцы будут договариваться с Москвой и Пекином, так как никто не заинтересован в Третьей мировой войне, — объясняет глава фонда "Украина" Константин Бондаренко. — Об итогах их переговоров доложат Зеленскому, который должен будет либо согласиться с территориальными потерями, либо продолжать боевые действия самостоятельно".Также Бондаренко обращает внимание, что в Европе все громче говорят о негативном влиянии украинского фактора на внутриполитические процессы. "В НАТО все еще готовы поддерживать Киев, но, в отличие от военных, политики думают о том, насколько актуальна для их стран российская угроза, — отмечает он. — Многие считают, что важнее выиграть выборы сегодня, чем подготовиться к событиям, которые могут произойти через десять лет".Украинский политолог Дмитрий Корнейчук полагает, что саммит мира, над которым работает Зеленский, может привести к заморозке конфликта, а не к возвращению Крыма. "Скажут, что никто никому ничего не отдает, но боевые действия нужно остановить ради большого переговорного процесса. А потом появятся более важные мировые проблемы", — говорит эксперт. При этом Корнейчук уверен, что перед заморозкой Зеленскому нужно найти себе преемника, способного гарантировать ему безопасность, и провести выборы, подготовка к которым тоже уже началась.

https://ria.ru/20230801/ukraina-1887403235.html

https://ria.ru/20231020/izrail-1903903706.html

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