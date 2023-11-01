"Терпение ограниченно": Зеленский готовит Украину к разрыву с союзниками
Китай проигнорировал украинские переговоры на Мальте
© AP Photo / Evan VucciВладимир Зеленский во время встречи с Джо Байденом в Белом доме
© AP Photo / Evan Vucci
МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости, Михаил Катков. Попытки Киева присоединить к антироссийской коалиции страны Глобального Юга провалились. При этом, как пишут западные СМИ, Зеленский понимает, что терпение партнеров по НАТО и Евросоюзу тоже заканчивается. О возможной изоляции Украины — в материале РИА Новости.
Дипломатическая катастрофа
Третий раунд переговоров Киева и Запада с Глобальным Югом прошел на Мальте 28-29 октября. Нейтральные страны вновь уговаривали выступить против России. Предыдущие две попытки — в Дании в июне и в Саудовской Аравии в августе — не принесли значимых результатов. В этот раз представители нескольких стран вообще не появились, другие выступили онлайн.
© AP PhotoГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Киеве
© AP Photo
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Киеве
В частности, на Мальте не было никого из КНР. Замглавы МИД Украины Николай Точицкий признался, что не знает, почему так получилось. "В Джидде представитель Китая Ли Хуэй обещал приехать", — отметил он.
Как пишет Bloomberg, без Пекина переговоры не имеют смысла — никто другой не способен в должной мере повлиять на Москву. Примечательно, что китайцы были только на одной из трех встреч — в саудовской Джидде. Тогда спецпредставитель КНР по делам Евразии Ли Хуэй рассказал, что много контактировал со всеми участниками мероприятия, выслушал их мнения и предложения, а также сам способствовал укреплению международного консенсуса. Тем не менее, он отметил, что в дальнейшем Китай будет взаимодействовать с Киевом на основе собственного видения мирного урегулирования, а не тех десяти пунктов, которые предложил Зеленский.
Кроме того, от очных переговоров отказалась Бразилия. Президент южноамериканской страны Лула да Силва долгое время пытался выступить в роли миротворца, но за десять месяцев его правления эти усилия Киев всерьез не воспринял. С другой стороны — Бразилия предложила Совбезу ООН принять резолюцию о прекращении израильских ударов по сектору Газа, но США наложили на нее вето. "Из-за того что ХАМАС совершил террористический акт против Израиля, Израиль не должен убивать миллионы невинных людей. <...> Если бы у ООН была сила, она могла бы больше участвовать [в урегулировании конфликта]. США могли бы больше участвовать, но люди этого не хотят. Люди хотят войны, люди хотят разжигать ненависть", — прокомментировал бразильский лидер.
© AP Photo / Susan WalshПрезидент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва и президент США Джо Байден во время встречи в Нью-Йорке
© AP Photo / Susan Walsh
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва и президент США Джо Байден во время встречи в Нью-Йорке
В свою очередь, Financial Times описала международные отношения на фоне эскалации палестино-израильского конфликта как "подарок небес" для России. Издание, ссылаясь на анонимных дипломатов из стран G7, констатировало, что одобрение США и союзников действий Израиля в секторе Газа привело к тому, что Глобальный Юг больше не верит в их слова о гуманизме и защите прав человека.
Из пустого в порожнее
Несмотря на это, украинские власти объявили о дипломатической победе на Мальте. Во-первых, в переговорах участвовали представители 66 государств и международных организаций, в то время как в Саудовской Аравии их было только 42. Во-вторых, они обсудили пункты мирного планы Зеленского, касающиеся ядерной, энергетической и продовольственной безопасности, освобождение пленных и депортированных, а также восстановление территориальной целостности Украины.
© AP Photo / Mary AltafferПрезидент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Генеральной ассамблее ООН
© AP Photo / Mary Altaffer
Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Генеральной ассамблее ООН
Правда, судя по публикациям в западных СМИ, Киеву хотелось бы, чтобы итогом заседания стала договоренность о проведении саммита на те же темы с участием глав государств и правительств со всего мира. Тогда организовать форум можно было бы уже в конце 2023-го. Но в нынешних условиях ничего подобного не просматривается. Видимо, следующая встреча, если она будет, тоже пройдет на уровне советников по нацбезопасности и внешней политике.
"Переговоры на Мальте ничем хорошим для Украины не закончились, — сказал в беседе с РИА Новости эксперт Финансовой академии при правительстве России Денис Денисов, — Например, китайцы посетили раунд в Джидде и поняли, что ничего интересного для них в этом процессе нет. В целом очевидно, что без подключения Москвы любые подобные мероприятия теряют смысл". По словам эксперта, в Киеве пытаются сделать вид, что все идет по плану, — не могут же они признать, что дипломатические усилия не приносят результата.
© AP Photo / Eduardo MunozВизит Зеленского в США
© AP Photo / Eduardo Munoz
Визит Зеленского в США
Тем временем The Times написала, что между Зеленским и главкомом ВСУ Валерием Залужным возникли разногласия из-за контрнаступления. Генерал считает, что его нужно остановить и сконцентрироваться на обороне тех территорий, которые удалось занять с начала лета. Зеленский, напротив, хочет наступать до победного, потому что "терпение Запада" ограниченно.
В поисках союзников
Примечательно, что многие украинские эксперты в интервью национальным медиа придерживаются того же мнения. Так, политолог-международник Николай Капитоненко, подводя предварительные итоги 2023-го, отметил, что в Киев больше не стоит очередь из мировых лидеров. "Проблема гарантий безопасности для нас решена быть не может — в лучшем случае все ограничится пустыми декларациями или обещаниями поставлять нам оружие, — подчеркивает эксперт, — Настоящими гарантиями это, увы, не является — делить наши риски желающих нет. Впрочем, всегда есть вариант объяснить любое решение любого саммита НАТО рукой Москвы".
© AP Photo / Evan VucciВладимир Зеленский и Джо Байден во время встречи в Белом доме
© AP Photo / Evan Vucci
Владимир Зеленский и Джо Байден во время встречи в Белом доме
Также он считает, что не оправдали себя надежды на Люблинский треугольник и Турцию. Причем Анкара преследует собственные интересы, которые все меньше совпадают с киевскими. "Борьба за Глобальный Юг с Россией изначально была неравной: роль позиции Китая в ней слишком велика", — говорит Капитоненко.
"Вашингтон пытается принять решение в отношении Киева, исходя из своих национальных интересов. При этом американцы будут договариваться с Москвой и Пекином, так как никто не заинтересован в Третьей мировой войне, — объясняет глава фонда "Украина" Константин Бондаренко. — Об итогах их переговоров доложат Зеленскому, который должен будет либо согласиться с территориальными потерями, либо продолжать боевые действия самостоятельно".
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeВладимир Зеленский
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Владимир Зеленский
Также Бондаренко обращает внимание, что в Европе все громче говорят о негативном влиянии украинского фактора на внутриполитические процессы. "В НАТО все еще готовы поддерживать Киев, но, в отличие от военных, политики думают о том, насколько актуальна для их стран российская угроза, — отмечает он. — Многие считают, что важнее выиграть выборы сегодня, чем подготовиться к событиям, которые могут произойти через десять лет".
Украинский политолог Дмитрий Корнейчук полагает, что саммит мира, над которым работает Зеленский, может привести к заморозке конфликта, а не к возвращению Крыма. "Скажут, что никто никому ничего не отдает, но боевые действия нужно остановить ради большого переговорного процесса. А потом появятся более важные мировые проблемы", — говорит эксперт. При этом Корнейчук уверен, что перед заморозкой Зеленскому нужно найти себе преемника, способного гарантировать ему безопасность, и провести выборы, подготовка к которым тоже уже началась.