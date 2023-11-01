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МИД Испании осудило удары по лагерю беженцев Джебалия

МИД Испании осудило удары по лагерю беженцев Джебалия - РИА Новости, 01.11.2023

МИД Испании осудило удары по лагерю беженцев Джебалия

Правительство Испании осудило удары по лагерю палестинских беженцев Джебалия в секторе Газа, призывая к соблюдению международного гуманитарного права, заявил в... РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T17:00

2023-11-01T17:00

2023-11-01T17:01

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МАДРИД, 1 ноя - РИА Новости. Правительство Испании осудило удары по лагерю палестинских беженцев Джебалия в секторе Газа, призывая к соблюдению международного гуманитарного права, заявил в среду исполняющий обязанности министра иностранных дел королевства Хосе Мануэль Альбарес. "Ужасают жертвы среди гражданского населения в результате бомбардировок в Джебалия. Международное гуманитарное право должно соблюдаться всегда. Мы призываем к безусловному освобождению заложников и гуманитарному перемирию, чтобы избежать новых невинных жертв. Мы хотим мира и безопасности для всех на Ближнем Востоке", - говорится в сообщении в социальной сети X. Во вторник министерство внутренних дел Газы заявило, что не менее 400 человек погибли и ранены в результате израильских авиаударов по лагерю беженцев Джебалия в секторе Газа. Позднее представитель ЦАХАЛ Ричард Хехт подтвердил, что Израиль нанес удар по лагерю беженцев Джебалия при попытке ликвидировать командира ХАМАС, гибель мирных жителей он объяснил "трагедией войны". В среду стало известно о новых ударах Израиля по лагерю беженцев, которые вновь привели к многочисленным жертвам среди мирного населения. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 8,5 тысячи человек, свыше 21 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231101/lager-1906741496.html

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