https://ria.ru/20231101/udar-1906723091.html

Хуситы показали видео ракетного удара по Израилю

Хуситы показали видео ракетного удара по Израилю - РИА Новости, 01.11.2023

Хуситы показали видео ракетного удара по Израилю

Правящее на севере Йемена шиитское движение "Ансар Алла" (хуситы) показало видео с запуском ракет и беспилотников по Израилю, кадр из него опубликовала газета... РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T15:50

2023-11-01T15:50

2023-11-01T15:59

в мире

израиль

йемен

хамас

ансар алла

оон

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское движение "Ансар Алла" (хуситы) показало видео с запуском ракет и беспилотников по Израилю, кадр из него опубликовала газета Times of Israel."Некоторые из снарядов были перехвачены израильскими системами ПВО и истребителями. По крайней мере один приземлился в иорданской пустыне", — говорится в сообщении.По информации издания, в результате запуска ракет гражданское население не пострадало.Накануне правящее на севере Йемена шиитское движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило, что трижды наносило удары по территории Израиля баллистическими ракетами и начиненными взрывчаткой беспилотниками с момента обострения конфликта в секторе Газа.Израиль 7 октября подвергся масштабной артиллерийской атаке в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч.В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней ЦАХАЛ взял под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начал наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде этого региона: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.МИД России призвал стороны прекратить насилие. Согласно позиции президента Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно только на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимой Палестины в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20231010/unichtozhenie-1901645627.html

https://ria.ru/20231101/tsakhal-1906720358.html

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в мире, израиль, йемен, хамас, ансар алла, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году