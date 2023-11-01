https://ria.ru/20231101/tseny-1906813542.html

В России замедлился рост цен на яйца, свинину и мясо кур

В России замедлился рост цен на яйца, свинину и мясо кур - РИА Новости, 01.11.2023

В России замедлился рост цен на яйца, свинину и мясо кур

Рост цен на яйца, свинину и мясо кур в РФ за неделю с 24 по 30 октября продолжил замедляться, следует из данных Росстата. РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T21:57

2023-11-01T21:57

2023-11-01T22:02

экономика

россия

федеральная служба государственной статистики (росстат)

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МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. Рост цен на яйца, свинину и мясо кур в РФ за неделю с 24 по 30 октября продолжил замедляться, следует из данных Росстата. Цены на свинину выросли на 0,38% (неделей ранее – на 0,48%), на мясо кур – на 0,43% (неделей ранее – на 0,74%). Куриные яйца подорожали на 2,26% против 2,45% неделей ранее. На неделе с 10 по 16 октября цены на свинину выросли на 0,93%, на мясо кур и на яйца – на 0,9% и на 2,97%. С начала года по 30 октября свинина в РФ подорожала на 12,39%, мясо кур – на 29,02%, яйца – на 18,5%. Подсолнечное масло выросло в цене на 0,24% (на неделе до этого – на 0,09%), с начала года по 30 октября оно подешевело на 1,58%. Цена на сахар снизилась на 0,17% на отчетной неделе и на 0,15% – на предыдущей; с начала года сахар в РФ подорожал на 17,57%. Мороженая неразделанная рыба подорожала на 0,25%, неделей ранее – не изменилась в цене, а с начала года стала дороже на 6,58%. Цена на гречку выросла на 0,11% (до этого – на 0,52%); с начала года гречневая крупа в РФ подешевела на 17,83%. Рис стал дороже на 0,68%, пшенная крупа – дешевле на 0,39% (неделей ранее рис подорожал на 0,89%, пшено – подешевело на 0,04% соответственно); с начала года по 30 октября рис подорожал на 8,1%, пшенная крупа – подешевела на 0,29%. Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта на отчетной неделе прибавили 0,49%, на предыдущей – также 0,49%, а с начала года - стали дешевле на 4,02%. "Рост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 1,1% (неделей ранее – 1,2% – ред.), в том числе на помидоры – 6,7%, огурцы – 1,6%, свеклу столовую – 0,5%. В то же время цены на капусту белокочанную и картофель снизились на 0,9%, морковь – на 0,8%, яблоки – на 0,3%, бананы – на 0,2%, лук репчатый – на 0,1%", – сообщил Росстат.

https://ria.ru/20231101/diztoplivo-1906813253.html

https://ria.ru/20231101/dokhody-1906810858.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, россия, федеральная служба государственной статистики (росстат)