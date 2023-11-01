https://ria.ru/20231101/tsakhal-1906679456.html

В ЦАХАЛ ушли от ответа на вопрос об ударе по лагерю беженцев

В ЦАХАЛ ушли от ответа на вопрос об ударе по лагерю беженцев - РИА Новости, 01.11.2023

В ЦАХАЛ ушли от ответа на вопрос об ударе по лагерю беженцев

В армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) ушли от ответа на вопрос СМИ, нарушает ли удар по лагерю беженцев в секторе Газа Женевскую конвенцию. РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T13:50

2023-11-01T13:50

2023-11-01T13:50

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. В армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) ушли от ответа на вопрос СМИ, нарушает ли удар по лагерю беженцев в секторе Газа Женевскую конвенцию. Во вторник министерство внутренних дел Газы заявило, что не менее 400 человек погибли и ранены в результате израильских авиаударов по лагерю беженцев Джебалия в секторе Газа. Позднее представитель ЦАХАЛ Ричард Хехт подтвердил, что Израиль нанес удар по лагерю беженцев Джебалия при попытке ликвидировать командира ХАМАС, гибель мирных жителей он объяснил "трагедией войны". Армия Израиля также сообщила о ликвидации командующего батальоном палестинского движения ХАМАС Ибрагима Биари. Ведущая телеканала Sky News попросила у представителя армии Питера Лернера объяснить ей, как удар по Джебалии может не противоречить Женевской конвенции. "Существуют также конвенции, которые определяют военную необходимость... Существует военная необходимость убрать его (Биари) из уравнения", - ответил Лернер. Жертвы среди гражданских - это трагедия, добавил он. Однако представитель ЦАХАЛ подчеркнул, что за эту трагедию ответственность несет руководство ХАМАС. Ранее пресс-секретарь Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Равина Шамдасани заявила, что коллективное наказание, наложенное Израилем на население Газы путем введения блокады и бомбардировок густонаселенных районов, является военным преступлением. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 8,5 тысячи человек, свыше 21 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231031/lager-1906561638.html

https://ria.ru/20231031/gaza-1906483990.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, россия, восточный иерусалим, владимир путин, равина шамдасани, питер лернер, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году