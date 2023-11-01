https://ria.ru/20231101/toplivo-1906799622.html
Шульгинов оценил возможность снятия запрета на экспорт топлива
Шульгинов оценил возможность снятия запрета на экспорт топлива - РИА Новости, 01.11.2023
Шульгинов оценил возможность снятия запрета на экспорт топлива
Минэнерго РФ анализирует возможность снятия запрета на экспорт топлива, но сроки не определены, заявил министр энергетики Николай Шульгинов. РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T20:10
2023-11-01T20:10
2023-11-01T21:04
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 ноя - РИА Новости. Минэнерго РФ анализирует возможность снятия запрета на экспорт топлива, но сроки не определены, заявил министр энергетики Николай Шульгинов."Эта тема в работе, анализируем ситуацию и с ценами, и с объемами, и с производственными показателями. Мы должны быть готовы ко всем решениям, но время (снятия запрета - ред.) еще не определено", - сказал он журналистам в кулуарах ПМГФ, отвечая на вопрос о сроках снятия запрета на экспорт дизтоплива и бензина.Биржевые цены на топливо в России начали расти весной и несколько месяцев держались на рекордных уровнях, особенно ситуация усугубилась в начале осени. Значительно ускорили темпы роста и розничные цены. Правительство России с 21 сентября ввело запрет на экспорт бензина и дизтоплива.Позже, 6 октября, кабмин принял ряд системных мер для стабилизации ситуации на топливном рынке. Среди них - возврат к выплатам по демпферу в полном объеме с 1 октября, снятие запрета на экспорт дизтоплива по трубопроводам для тех, кто поставляет на внутренний рынок не менее 50%.Также для предотвращения серого экспорта вводится заградительная пошлина на экспорт для непроизводителей топлива, она составит 50 тысяч рублей за тонну. Кроме того, повышены нормативы обязательных продаж бензина Аи-95 и дизтоплива на бирже до 15% и 12,5% соответственно.XII Петербургский международный газовый форум проходит с 31 октября по 3 ноября в Санкт-Петербурге.
https://ria.ru/20231005/toplivo-1900630459.html
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министерство энергетики рф (минэнерго россии), экономика, россия, санкт-петербург, николай шульгинов, цены на нефть
Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Экономика, Россия, Санкт-Петербург, Николай Шульгинов, Цены на нефть
Шульгинов оценил возможность снятия запрета на экспорт топлива
Шульгинов: сроки возможного снятия запрета на экспорт топлива не определены
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 ноя - РИА Новости. Минэнерго РФ анализирует возможность снятия запрета на экспорт топлива, но сроки не определены, заявил министр энергетики Николай Шульгинов.
"Эта тема в работе, анализируем ситуацию и с ценами, и с объемами, и с производственными показателями. Мы должны быть готовы ко всем решениям, но время (снятия запрета - ред.) еще не определено", - сказал он журналистам в кулуарах ПМГФ, отвечая на вопрос о сроках снятия запрета на экспорт дизтоплива и бензина.
В Кремле ответили на вопрос о сроках возобновления экспорта топлива
Биржевые цены на топливо в России начали расти весной и несколько месяцев держались на рекордных уровнях, особенно ситуация усугубилась в начале осени. Значительно ускорили темпы роста и розничные цены. Правительство России с 21 сентября ввело запрет на экспорт бензина и дизтоплива.
Позже, 6 октября, кабмин принял ряд системных мер для стабилизации ситуации на топливном рынке. Среди них - возврат к выплатам по демпферу в полном объеме с 1 октября, снятие запрета на экспорт дизтоплива по трубопроводам для тех, кто поставляет на внутренний рынок не менее 50%.
Также для предотвращения серого экспорта вводится заградительная пошлина на экспорт для непроизводителей топлива, она составит 50 тысяч рублей за тонну. Кроме того, повышены нормативы обязательных продаж бензина Аи-95
и дизтоплива на бирже до 15% и 12,5% соответственно.
XII Петербургский международный газовый форум проходит с 31 октября по 3 ноября в Санкт-Петербурге
.
Россия может ослабить запрет на экспорт топлива, считает эксперт