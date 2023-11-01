https://ria.ru/20231101/terrorizm-1906613019.html
Редактора SOTA* заподозрили в оправдании терроризма, сообщил источник
Редактора SOTA* заподозрили в оправдании терроризма, сообщил источник - РИА Новости, 01.11.2023
Редактора SOTA* заподозрили в оправдании терроризма, сообщил источник
Против сотрудницы интернет-издания SOTA* возбудили уголовное дело за оправдание терроризма, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T10:28
2023-11-01T10:28
2023-11-01T21:38
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Против сотрудницы интернет-издания SOTA* возбудили уголовное дело за оправдание терроризма, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. По словам собеседника, сотрудница SOTA* Анна Лойко несколько лет назад опубликовала статью с оправданием "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"**."В отношении фигурантки расследуется уголовное дело по статье 205.2 УК РФ (Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма)", - сказал он. В Telegram-канале SOTA* сообщается, что редактор Анна Лойко объявлена в розыск по статье об оправдании терроризма, вчера в ее квартире в Москве прошел обыск, девушка же "находится в безопасности".* Организация, выполняющая функции иностранного агента в России** Террористическая организация, запрещенная в России
https://ria.ru/20231024/natsisty-1904887399.html
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происшествия, россия, москва, хизб ут-тахрир аль-ислами
Происшествия, Россия, Москва, Хизб ут-Тахрир аль-Ислами
Редактора SOTA* заподозрили в оправдании терроризма, сообщил источник
Источник сообщил, что редактора SOTA заподозрили в оправдании терроризма