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Редактора SOTA* заподозрили в оправдании терроризма, сообщил источник - РИА Новости, 01.11.2023
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10:28 01.11.2023 (обновлено: 21:38 01.11.2023)
https://ria.ru/20231101/terrorizm-1906613019.html
Редактора SOTA* заподозрили в оправдании терроризма, сообщил источник
Редактора SOTA* заподозрили в оправдании терроризма, сообщил источник - РИА Новости, 01.11.2023
Редактора SOTA* заподозрили в оправдании терроризма, сообщил источник
Против сотрудницы интернет-издания SOTA* возбудили уголовное дело за оправдание терроризма, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T10:28
2023-11-01T21:38
происшествия
россия
москва
хизб ут-тахрир аль-ислами
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Против сотрудницы интернет-издания SOTA* возбудили уголовное дело за оправдание терроризма, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. По словам собеседника, сотрудница SOTA* Анна Лойко несколько лет назад опубликовала статью с оправданием "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"**."В отношении фигурантки расследуется уголовное дело по статье 205.2 УК РФ (Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма)", - сказал он. В Telegram-канале SOTA* сообщается, что редактор Анна Лойко объявлена в розыск по статье об оправдании терроризма, вчера в ее квартире в Москве прошел обыск, девушка же "находится в безопасности".* Организация, выполняющая функции иностранного агента в России** Террористическая организация, запрещенная в России
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Новости
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происшествия, россия, москва, хизб ут-тахрир аль-ислами
Происшествия, Россия, Москва, Хизб ут-Тахрир аль-Ислами
Редактора SOTA* заподозрили в оправдании терроризма, сообщил источник

Источник сообщил, что редактора SOTA заподозрили в оправдании терроризма

© Depositphotos.com / ArturVerkhovetskiyМужчина со смартфоном
Мужчина со смартфоном - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
© Depositphotos.com / ArturVerkhovetskiy
Мужчина со смартфоном. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Против сотрудницы интернет-издания SOTA* возбудили уголовное дело за оправдание терроризма, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
По словам собеседника, сотрудница SOTA* Анна Лойко несколько лет назад опубликовала статью с оправданием "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"**.
"В отношении фигурантки расследуется уголовное дело по статье 205.2 УК РФ (Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма)", - сказал он.
В Telegram-канале SOTA* сообщается, что редактор Анна Лойко объявлена в розыск по статье об оправдании терроризма, вчера в ее квартире в Москве прошел обыск, девушка же "находится в безопасности".
* Организация, выполняющая функции иностранного агента в России
** Террористическая организация, запрещенная в России
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ПроисшествияРоссияМоскваХизб ут-Тахрир аль-Ислами
 
 
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