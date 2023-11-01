https://ria.ru/20231101/teplo-1906592054.html

Ночь в Москве стала рекордно теплой

Ночь в Москве стала рекордно теплой - РИА Новости, 01.11.2023

Ночь в Москве стала рекордно теплой

Минувшая ночь в Москве стала рекордно теплой для ночи на 1 ноября за всю историю регулярных измерений на метеостанции ВДНХ, грядущий день также ожидается... РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T08:33

2023-11-01T08:33

2023-11-01T08:57

москва

евгений тишковец

погода

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Минувшая ночь в Москве стала рекордно теплой для ночи на 1 ноября за всю историю регулярных измерений на метеостанции ВДНХ, грядущий день также ожидается рекордно теплым, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Минувшая ночь в Москве стала рекордно теплой за всю историю регулярных измерений на метеостанции ВДНХ. Столбик минимального термометра в столице не опустился ниже плюс 8,3 градуса. И таким образом был побит прежний рекорд 2008 года, когда в ночь на 1 ноября было плюс 7,8 градуса", - рассказал Тишковец.Синоптик отметил, что сейчас в Москве по-летнему тепло плюс 10,7 градуса. В течение дня синоптическая ситуация будет определяться теплым сектором циклона, южные ветры которого принесут очередную порцию субтропического тепла с температурным фоном на 7-10 градусов выше положенной по многолетним наблюдениям климатической нормы."Мало того, не только ночь была рекордно теплой, но и у меня нет никаких сомнений, что и грядущий день будет рекордно теплый за всю историю регулярных наблюдений. По крайней мере, я думаю, что будет побит прежний рекорд 89-лейтней давности, который держался с далекого 1934 года, тогда было плюс 12,6 градуса", - дополнил Тишковец.Ранее он сообщал, что температура воздуха в Москве в ночь на 31 октября соответствовала климатической норме мая. Синоптик отметил, что в 1967 году в ночь на 31 октября московские метеорологи зафиксировали рекордные плюс 10,7 градуса. Тепло было и 1962 году - плюс 8,2 градуса.

https://ria.ru/20231101/pogoda-1906590450.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, евгений тишковец, погода