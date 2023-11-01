Рейтинг@Mail.ru
Источник: Совет Думы рассмотрит проект по мобильным в школах 16 ноября - РИА Новости, 01.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:51 01.11.2023 (обновлено: 17:54 01.11.2023)
https://ria.ru/20231101/telefony-1906770523.html
Источник: Совет Думы рассмотрит проект по мобильным в школах 16 ноября
Источник: Совет Думы рассмотрит проект по мобильным в школах 16 ноября - РИА Новости, 01.11.2023
Источник: Совет Думы рассмотрит проект по мобильным в школах 16 ноября
Совет Думы включил в повестку пленарного заседания 16 ноября законопроект о запрете мобильных телефонов в школах, сообщил журналистам источник в ГД. РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T17:51
2023-11-01T17:54
госдума рф
образование - общество
технологии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0d/1838297748_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_1751a30fa26ab644afb345617738401a.jpg
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Совет Думы включил в повестку пленарного заседания 16 ноября законопроект о запрете мобильных телефонов в школах, сообщил журналистам источник в ГД. "Совет Думы включил в повестку пленарного заседания 16 ноября законопроект о запрете мобильных телефонов в школах. Перед первым чтением совместная инициатива депутатов и сенаторов направлена в регионы для подготовки предложений и замечаний", - рассказал источник. Также он сообщил, что палата может рассмотреть в четверг проект о сохранении права на пособие по уходу за ребенком до полутора лет при досрочном выходе на работу.
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0d/1838297748_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b0a8eacbe41ca5a965eb524df00b3c54.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
госдума рф, образование - общество, технологии
Госдума РФ, Образование - Общество, Технологии
Источник: Совет Думы рассмотрит проект по мобильным в школах 16 ноября

Совет Думы может рассмотреть проект о запрете мобильных в школах 16 ноября

© Фото : Unsplash / freestocksНаушники и смартфон
Наушники и смартфон - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
© Фото : Unsplash / freestocks
Наушники и смартфон. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Совет Думы включил в повестку пленарного заседания 16 ноября законопроект о запрете мобильных телефонов в школах, сообщил журналистам источник в ГД.
«
"Совет Думы включил в повестку пленарного заседания 16 ноября законопроект о запрете мобильных телефонов в школах. Перед первым чтением совместная инициатива депутатов и сенаторов направлена в регионы для подготовки предложений и замечаний", - рассказал источник.
Также он сообщил, что палата может рассмотреть в четверг проект о сохранении права на пособие по уходу за ребенком до полутора лет при досрочном выходе на работу.
Опрос
Считаете ли вы, что в школе надо ограничить использование смартфонов?
Проголосовали:12734
27 октября, 17:22
 
Госдума РФОбразование - ОбществоТехнологии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала