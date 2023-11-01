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Источник: Совет Думы рассмотрит проект по мобильным в школах 16 ноября

Источник: Совет Думы рассмотрит проект по мобильным в школах 16 ноября - РИА Новости, 01.11.2023

Источник: Совет Думы рассмотрит проект по мобильным в школах 16 ноября

Совет Думы включил в повестку пленарного заседания 16 ноября законопроект о запрете мобильных телефонов в школах, сообщил журналистам источник в ГД. РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T17:51

2023-11-01T17:51

2023-11-01T17:54

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Совет Думы включил в повестку пленарного заседания 16 ноября законопроект о запрете мобильных телефонов в школах, сообщил журналистам источник в ГД. "Совет Думы включил в повестку пленарного заседания 16 ноября законопроект о запрете мобильных телефонов в школах. Перед первым чтением совместная инициатива депутатов и сенаторов направлена в регионы для подготовки предложений и замечаний", - рассказал источник. Также он сообщил, что палата может рассмотреть в четверг проект о сохранении права на пособие по уходу за ребенком до полутора лет при досрочном выходе на работу.

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