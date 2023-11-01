https://ria.ru/20231101/tailand-1906605969.html

Власти Таиланда предложили своим гражданам деньги за отъезд из Израиля

Власти Таиланда предложили своим гражданам деньги за отъезд из Израиля - РИА Новости, 01.11.2023

Власти Таиланда предложили своим гражданам деньги за отъезд из Израиля

Кабинет министров Таиланда согласился предложить 50 тысяч бат (около 1400 долларов), а также льготные кредиты тайским работникам, которые до сих пор остаются в... РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T09:58

2023-11-01T09:58

2023-11-01T09:58

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израиль

таиланд

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Кабинет министров Таиланда согласился предложить 50 тысяч бат (около 1400 долларов), а также льготные кредиты тайским работникам, которые до сих пор остаются в Израиле из-за финансовых обстоятельств, чтобы те покинули страну, сообщает тайская газета Nation. "Премьер-министр страны Сеттха Тхависин подчеркнул, что кабинет министров решил использовать денежные стимулы, чтобы попытаться убедить тайских рабочих вернуться домой сейчас, когда столкновение между Израилем и ХАМАС обострилось. Премьер отметил, что посольство Таиланда в Тель-Авиве сообщило, что как наземные операции, так и воздушные бомбардировки расширились, и продолжать жить в Израиле слишком опасно", - пишет издание. Тхависин добавил, что правительство проанализировало ситуацию и пришло к выводу, что несколько тайцев не хотят покидать Израиль из-за финансовых проблем. В результате было принять решение предоставить 1400 долларов в качестве компенсации каждому тайскому рабочему, вернувшемуся из Израиля, они также будут иметь право на льготный кредит в размере 4100 долларов. Министерство иностранных дел Таиланда подтвердило в минувшее воскресенье, что 32 тайца были убиты и 19 получили ранения в ходе боевых действий, еще 22 удерживаются в качестве заложников. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 8,5 тысячи человек, свыше 21 тысячи получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231101/otzyv-1906577591.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, таиланд, тель-авив, сеттха тхависин, хамас, оон