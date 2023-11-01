Рейтинг@Mail.ru
Власти Таиланда предложили своим гражданам деньги за отъезд из Израиля - РИА Новости, 01.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:58 01.11.2023
https://ria.ru/20231101/tailand-1906605969.html
Власти Таиланда предложили своим гражданам деньги за отъезд из Израиля
Власти Таиланда предложили своим гражданам деньги за отъезд из Израиля - РИА Новости, 01.11.2023
Власти Таиланда предложили своим гражданам деньги за отъезд из Израиля
Кабинет министров Таиланда согласился предложить 50 тысяч бат (около 1400 долларов), а также льготные кредиты тайским работникам, которые до сих пор остаются в... РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T09:58
2023-11-01T09:58
в мире
израиль
таиланд
тель-авив
сеттха тхависин
хамас
оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/16/1904531259_0:296:3023:1996_1920x0_80_0_0_6c8fe3946c45315f3e8a5f347fefc6cb.jpg
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Кабинет министров Таиланда согласился предложить 50 тысяч бат (около 1400 долларов), а также льготные кредиты тайским работникам, которые до сих пор остаются в Израиле из-за финансовых обстоятельств, чтобы те покинули страну, сообщает тайская газета Nation. "Премьер-министр страны Сеттха Тхависин подчеркнул, что кабинет министров решил использовать денежные стимулы, чтобы попытаться убедить тайских рабочих вернуться домой сейчас, когда столкновение между Израилем и ХАМАС обострилось. Премьер отметил, что посольство Таиланда в Тель-Авиве сообщило, что как наземные операции, так и воздушные бомбардировки расширились, и продолжать жить в Израиле слишком опасно", - пишет издание. Тхависин добавил, что правительство проанализировало ситуацию и пришло к выводу, что несколько тайцев не хотят покидать Израиль из-за финансовых проблем. В результате было принять решение предоставить 1400 долларов в качестве компенсации каждому тайскому рабочему, вернувшемуся из Израиля, они также будут иметь право на льготный кредит в размере 4100 долларов. Министерство иностранных дел Таиланда подтвердило в минувшее воскресенье, что 32 тайца были убиты и 19 получили ранения в ходе боевых действий, еще 22 удерживаются в качестве заложников. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 8,5 тысячи человек, свыше 21 тысячи получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231101/otzyv-1906577591.html
https://ria.ru/20231101/chili-1906577410.html
израиль
таиланд
тель-авив
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/16/1904531259_176:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_b92b8eb09f7bc2c2fca8ad15b7726c0a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, таиланд, тель-авив, сеттха тхависин, хамас, оон
В мире, Израиль, Таиланд, Тель-Авив, Сеттха Тхависин, ХАМАС, ООН
Власти Таиланда предложили своим гражданам деньги за отъезд из Израиля

Таиландцам предложили 1400 долларов и льготные кредиты за отъезд из Израиля

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкМитинг в Тель-Авиве за освобождение удерживаемых ХАМАС в секторе Газа заложников
Митинг в Тель-Авиве за освобождение удерживаемых ХАМАС в секторе Газа заложников - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Митинг в Тель-Авиве за освобождение удерживаемых ХАМАС в секторе Газа заложников. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Кабинет министров Таиланда согласился предложить 50 тысяч бат (около 1400 долларов), а также льготные кредиты тайским работникам, которые до сих пор остаются в Израиле из-за финансовых обстоятельств, чтобы те покинули страну, сообщает тайская газета Nation.
"Премьер-министр страны Сеттха Тхависин подчеркнул, что кабинет министров решил использовать денежные стимулы, чтобы попытаться убедить тайских рабочих вернуться домой сейчас, когда столкновение между Израилем и ХАМАС обострилось. Премьер отметил, что посольство Таиланда в Тель-Авиве сообщило, что как наземные операции, так и воздушные бомбардировки расширились, и продолжать жить в Израиле слишком опасно", - пишет издание.
Санта-Фе-де-Богота, Колумбия - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
Колумбия отозвала посла в Израиле для консультаций
Вчера, 03:36
Тхависин добавил, что правительство проанализировало ситуацию и пришло к выводу, что несколько тайцев не хотят покидать Израиль из-за финансовых проблем. В результате было принять решение предоставить 1400 долларов в качестве компенсации каждому тайскому рабочему, вернувшемуся из Израиля, они также будут иметь право на льготный кредит в размере 4100 долларов.
Министерство иностранных дел Таиланда подтвердило в минувшее воскресенье, что 32 тайца были убиты и 19 получили ранения в ходе боевых действий, еще 22 удерживаются в качестве заложников.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число жертв в секторе Газа превысило 8,5 тысячи человек, свыше 21 тысячи получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
Сантьяго, Чили - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
Чили вызвало для консультаций своего посла в Израиле
Вчера, 03:33
 
В миреИзраильТаиландТель-АвивСеттха ТхависинХАМАСООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала