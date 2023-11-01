Власти Таиланда предложили своим гражданам деньги за отъезд из Израиля
Таиландцам предложили 1400 долларов и льготные кредиты за отъезд из Израиля
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкМитинг в Тель-Авиве за освобождение удерживаемых ХАМАС в секторе Газа заложников
Митинг в Тель-Авиве за освобождение удерживаемых ХАМАС в секторе Газа заложников. Архивное фото
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Кабинет министров Таиланда согласился предложить 50 тысяч бат (около 1400 долларов), а также льготные кредиты тайским работникам, которые до сих пор остаются в Израиле из-за финансовых обстоятельств, чтобы те покинули страну, сообщает тайская газета Nation.
"Премьер-министр страны Сеттха Тхависин подчеркнул, что кабинет министров решил использовать денежные стимулы, чтобы попытаться убедить тайских рабочих вернуться домой сейчас, когда столкновение между Израилем и ХАМАС обострилось. Премьер отметил, что посольство Таиланда в Тель-Авиве сообщило, что как наземные операции, так и воздушные бомбардировки расширились, и продолжать жить в Израиле слишком опасно", - пишет издание.
Тхависин добавил, что правительство проанализировало ситуацию и пришло к выводу, что несколько тайцев не хотят покидать Израиль из-за финансовых проблем. В результате было принять решение предоставить 1400 долларов в качестве компенсации каждому тайскому рабочему, вернувшемуся из Израиля, они также будут иметь право на льготный кредит в размере 4100 долларов.
Министерство иностранных дел Таиланда подтвердило в минувшее воскресенье, что 32 тайца были убиты и 19 получили ранения в ходе боевых действий, еще 22 удерживаются в качестве заложников.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число жертв в секторе Газа превысило 8,5 тысячи человек, свыше 21 тысячи получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.