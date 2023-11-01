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Рекордная урожайность сахарной свеклы зафиксирована в Липецкой области - РИА Новости, 01.11.2023
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Липецкая область
 
12:51 01.11.2023
https://ria.ru/20231101/svekla-1906652580.html
Рекордная урожайность сахарной свеклы зафиксирована в Липецкой области
Рекордная урожайность сахарной свеклы зафиксирована в Липецкой области - РИА Новости, 01.11.2023
Рекордная урожайность сахарной свеклы зафиксирована в Липецкой области
С 86 тысяч гектаров получено 4,3 миллиона тонн сахарной свеклы, на сегодняшний день урожайность составляет 505 центнеров с гектара, что является рекордным... РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T12:51
2023-11-01T12:51
липецкая область
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 1 ноя - РИА Новости. С 86 тысяч гектаров получено 4,3 миллиона тонн сахарной свеклы, на сегодняшний день урожайность составляет 505 центнеров с гектара, что является рекордным результатом для региона, сообщил губернатор Игорь Артамонов. По его словам, уборка сладкого корнеплода приближается к завершению. На данный момент свекла выкопана с 80% площадей, отведенных под эту техническую культуру в текущем году. Артамонов отметил, что шесть сахарных заводов, расположенных на территории области, переработали 2,8 миллиона тонн свеклы нового урожая. Суммарно ими выработано около 390 тысяч тонн сахара. "Производство сахара в регионе стабильно идет по нарастающей. Причем, липецкие товаропроизводители делают акцент не только на количество, но и на качество продукции", – сказал Артамонов.
https://ria.ru/20231030/lifty-1906236071.html
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игорь артамонов
Липецкая область, Игорь Артамонов

Рекордная урожайность сахарной свеклы зафиксирована в Липецкой области

© Фото : Пресс-служба правительства Липецкой областиРекордная урожайность сахарной свеклы зафиксирована в Липецкой области
Рекордная урожайность сахарной свеклы зафиксирована в Липецкой области - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
© Фото : Пресс-служба правительства Липецкой области
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ЛИПЕЦК, 1 ноя - РИА Новости. С 86 тысяч гектаров получено 4,3 миллиона тонн сахарной свеклы, на сегодняшний день урожайность составляет 505 центнеров с гектара, что является рекордным результатом для региона, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
По его словам, уборка сладкого корнеплода приближается к завершению. На данный момент свекла выкопана с 80% площадей, отведенных под эту техническую культуру в текущем году.
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Артамонов отметил, что шесть сахарных заводов, расположенных на территории области, переработали 2,8 миллиона тонн свеклы нового урожая. Суммарно ими выработано около 390 тысяч тонн сахара.
"Производство сахара в регионе стабильно идет по нарастающей. Причем, липецкие товаропроизводители делают акцент не только на количество, но и на качество продукции", – сказал Артамонов.
 
Липецкая областьИгорь Артамонов
 
 
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