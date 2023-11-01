https://ria.ru/20231101/svekla-1906652580.html

Рекордная урожайность сахарной свеклы зафиксирована в Липецкой области

Рекордная урожайность сахарной свеклы зафиксирована в Липецкой области - РИА Новости, 01.11.2023

Рекордная урожайность сахарной свеклы зафиксирована в Липецкой области

С 86 тысяч гектаров получено 4,3 миллиона тонн сахарной свеклы, на сегодняшний день урожайность составляет 505 центнеров с гектара, что является рекордным... РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T12:51

2023-11-01T12:51

2023-11-01T12:51

липецкая область

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 1 ноя - РИА Новости. С 86 тысяч гектаров получено 4,3 миллиона тонн сахарной свеклы, на сегодняшний день урожайность составляет 505 центнеров с гектара, что является рекордным результатом для региона, сообщил губернатор Игорь Артамонов. По его словам, уборка сладкого корнеплода приближается к завершению. На данный момент свекла выкопана с 80% площадей, отведенных под эту техническую культуру в текущем году. Артамонов отметил, что шесть сахарных заводов, расположенных на территории области, переработали 2,8 миллиона тонн свеклы нового урожая. Суммарно ими выработано около 390 тысяч тонн сахара. "Производство сахара в регионе стабильно идет по нарастающей. Причем, липецкие товаропроизводители делают акцент не только на количество, но и на качество продукции", – сказал Артамонов.

https://ria.ru/20231030/lifty-1906236071.html

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2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь артамонов