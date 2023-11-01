https://ria.ru/20231101/sumy-1906646532.html

На Украине создали Сумскую городскую военную администрацию

На Украине создали Сумскую городскую военную администрацию - РИА Новости, 01.11.2023

На Украине создали Сумскую городскую военную администрацию

Сумская городская военная администрация в одноименных районе и области создана на Украине, соответствующий указ подписал Владимир Зеленский. РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T12:35

2023-11-01T12:35

2023-11-01T12:35

специальная военная операция на украине

украина

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сумы

владимир зеленский

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. Сумская городская военная администрация в одноименных районе и области создана на Украине, соответствующий указ подписал Владимир Зеленский. "Образовать Сумскую городскую военную администрацию Сумского района Сумской области", - говорится в тексте указа, опубликованном на сайте Зеленского. Согласно документу, вступившему в силу 31 октября, Генштабу ВСУ и Сумской областной государственной администрации поручено осуществить мероприятия, связанные с образованием военной администрации. Как сообщает украинское издание "Страна.ua", руководителем назначен действующий заместитель председателя администрации Алексей Дрозденко. Ранее Высший антикоррупционный суд Украины отстранил обвиняемого в получении взятки в размере 57,6 тысячи долларов мэра Сум Александра Лысенко от занимаемой должности на 2 месяца, сообщали в специализированной антикоррупционной прокуратуре страны.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, в мире, сумы, владимир зеленский, ситуация в днр и лнр