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На Украине создали Сумскую городскую военную администрацию - РИА Новости, 01.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
12:35 01.11.2023
https://ria.ru/20231101/sumy-1906646532.html
На Украине создали Сумскую городскую военную администрацию
На Украине создали Сумскую городскую военную администрацию - РИА Новости, 01.11.2023
На Украине создали Сумскую городскую военную администрацию
Сумская городская военная администрация в одноименных районе и области создана на Украине, соответствующий указ подписал Владимир Зеленский. РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T12:35
2023-11-01T12:35
специальная военная операция на украине
украина
в мире
сумы
владимир зеленский
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. Сумская городская военная администрация в одноименных районе и области создана на Украине, соответствующий указ подписал Владимир Зеленский. "Образовать Сумскую городскую военную администрацию Сумского района Сумской области", - говорится в тексте указа, опубликованном на сайте Зеленского. Согласно документу, вступившему в силу 31 октября, Генштабу ВСУ и Сумской областной государственной администрации поручено осуществить мероприятия, связанные с образованием военной администрации. Как сообщает украинское издание "Страна.ua", руководителем назначен действующий заместитель председателя администрации Алексей Дрозденко. Ранее Высший антикоррупционный суд Украины отстранил обвиняемого в получении взятки в размере 57,6 тысячи долларов мэра Сум Александра Лысенко от занимаемой должности на 2 месяца, сообщали в специализированной антикоррупционной прокуратуре страны.
https://ria.ru/20231026/ukraina-1905362182.html
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украина, в мире, сумы, владимир зеленский, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Украина, В мире, Сумы, Владимир Зеленский, Ситуация в ДНР и ЛНР
На Украине создали Сумскую городскую военную администрацию

Зеленский подписал указ о создании городской военной администрации в Сумах

© iStock.com / Daria RozsokhaВид на Сумы
Вид на Сумы - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
© iStock.com / Daria Rozsokha
Вид на Сумы. Архивное фото
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МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. Сумская городская военная администрация в одноименных районе и области создана на Украине, соответствующий указ подписал Владимир Зеленский.
"Образовать Сумскую городскую военную администрацию Сумского района Сумской области", - говорится в тексте указа, опубликованном на сайте Зеленского. Согласно документу, вступившему в силу 31 октября, Генштабу ВСУ и Сумской областной государственной администрации поручено осуществить мероприятия, связанные с образованием военной администрации.
Как сообщает украинское издание "Страна.ua", руководителем назначен действующий заместитель председателя администрации Алексей Дрозденко.
Ранее Высший антикоррупционный суд Украины отстранил обвиняемого в получении взятки в размере 57,6 тысячи долларов мэра Сум Александра Лысенко от занимаемой должности на 2 месяца, сообщали в специализированной антикоррупционной прокуратуре страны.
Вид на Сумы - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВ миреСумыВладимир ЗеленскийСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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