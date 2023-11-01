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Обвиняемые в подготовке теракта в здании ФСБ на Лубянке не признали вину - РИА Новости, 01.11.2023
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14:02 01.11.2023
https://ria.ru/20231101/sud-1906682995.html
Обвиняемые в подготовке теракта в здании ФСБ на Лубянке не признали вину
Обвиняемые в подготовке теракта в здании ФСБ на Лубянке не признали вину - РИА Новости, 01.11.2023
Обвиняемые в подготовке теракта в здании ФСБ на Лубянке не признали вину
Пятеро из шести фигурантов дела о подготовке теракта в общественной приемной ФСБ на Лубянке не признали свою вину во Втором западном окружном военном суде,... РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T14:02
2023-11-01T14:02
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Пятеро из шести фигурантов дела о подготовке теракта в общественной приемной ФСБ на Лубянке не признали свою вину во Втором западном окружном военном суде, передает корреспондент РИА Новости. Сегодня состоялось первое слушание коллегией из трех судей дела по существу. На скамье подсудимых Гаджимурад Гасаналиев, Манучехр Буриев, Раджабали Буриев, Абдумалик Самиев, Самандар Тошмуродов и Абдукодир Тоиров. По версии следствия, все они являются участниками "Исламского государства"*. "Мой подзащитный частично признает вину - в той части, где он был зафиксирован на видеосъемке", - заявила адвокат Буриева, не пояснив, что именно запечатлено на видео. Остальные вину не признали. По словам прокурора Светланы Тарасовой, Буриев получил от некоего Абу Джихада указания "о необходимости совершения террористического акта в значимый для граждан России день 1 мая 2022 года по адресу: город Москва улица Большая Лубянка, дом 2". Как следует из материалов дела, фигуранты планировали взорвать самодельное взрывное устройство в здании общественной приемной ФСБ на Лубянке и открыть огонь по прохожим, их целью было вынудить Россию прекратить борьбу с ИГ в Сирии. В конце октября этот же суд приговорил другого фигуранта Мероба Хаитова к 12 годам колонии строгого режима. Его дело было выделено в отдельное производство и рассмотрено в особом режиме, так как он признал вину и активно содействовал следствию.* Террористическая группировка, запрещенная в России
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происшествия, москва, россия, сирия, исламское государство, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Москва, Россия, Сирия, Исламское государство, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Обвиняемые в подготовке теракта в здании ФСБ на Лубянке не признали вину

Обвиняемые в подготовке теракта в здании ФСБ на Лубянке не признали вину в суде

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
© РИА Новости / Антон Денисов
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Статуя богини правосудия Фемиды. Архивное фото
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Пятеро из шести фигурантов дела о подготовке теракта в общественной приемной ФСБ на Лубянке не признали свою вину во Втором западном окружном военном суде, передает корреспондент РИА Новости.
Сегодня состоялось первое слушание коллегией из трех судей дела по существу. На скамье подсудимых Гаджимурад Гасаналиев, Манучехр Буриев, Раджабали Буриев, Абдумалик Самиев, Самандар Тошмуродов и Абдукодир Тоиров. По версии следствия, все они являются участниками "Исламского государства"*.
«
"Мой подзащитный частично признает вину - в той части, где он был зафиксирован на видеосъемке", - заявила адвокат Буриева, не пояснив, что именно запечатлено на видео.
Остальные вину не признали.
По словам прокурора Светланы Тарасовой, Буриев получил от некоего Абу Джихада указания "о необходимости совершения террористического акта в значимый для граждан России день 1 мая 2022 года по адресу: город Москва улица Большая Лубянка, дом 2".
Как следует из материалов дела, фигуранты планировали взорвать самодельное взрывное устройство в здании общественной приемной ФСБ на Лубянке и открыть огонь по прохожим, их целью было вынудить Россию прекратить борьбу с ИГ в Сирии.
В конце октября этот же суд приговорил другого фигуранта Мероба Хаитова к 12 годам колонии строгого режима. Его дело было выделено в отдельное производство и рассмотрено в особом режиме, так как он признал вину и активно содействовал следствию.
* Террористическая группировка, запрещенная в России
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