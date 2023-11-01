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Стенд Калужской области на выставке "Россия" отразит достижения науки - РИА Новости, 01.11.2023
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Калужская область - РИА Новости, 1920, 04.07.2019
Калужская область
 
22:51 01.11.2023 (обновлено: 22:53 01.11.2023)
https://ria.ru/20231101/stend-1906818396.html
Стенд Калужской области на выставке "Россия" отразит достижения науки
Стенд Калужской области на выставке "Россия" отразит достижения науки - РИА Новости, 01.11.2023
Стенд Калужской области на выставке "Россия" отразит достижения науки
Стенд Калужской области на международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ в Москве отразит достижения региона в различных сферах, но прежде всего, в науке,... РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T22:51
2023-11-01T22:53
калужская область
общество
калужская область
москва
россия
константин циолковский
лев толстой (писатель)
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КАЛУГА, 1 ноя - РИА Новости. Стенд Калужской области на международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ в Москве отразит достижения региона в различных сферах, но прежде всего, в науке, промышленности и социальной сфере, сообщает областное правительство. Сообщается, что Калужская область, как и другие регионы, примет участие в международной выставке-форуме "Россия", которая откроется на территории ВДНХ в Москве 4 ноября. Стенд региона уже смонтирован. Специалисты вносят последние штрихи в экспозиции. "Стенд Калужской области отражает историческое и культурное многообразие региона, его туристический потенциал, и главное — достижения в науке, промышленности и социальной сфере", - говорится в сообщении. Отмечается, что центральный элемент стенда региона – технологичная копия "Вселенского разума" из арт-парка "Никола-Ленивец". "Таким образом, экспозиция символично отражает гениальные мысли основоположника современной космонавтики К.Э. Циолковского: "Нет ничего более могущественного, чем разум человека". А разделы экспозиции служат доказательством того, что любое достижение начинается с идеи", - информирует правительство Калужской области. Внутри "Вселенского разума" расположены несколько интерактивных стендов, которые рассказывают о главных достижениях области за последние шесть лет. Экспозицию разделили на семь блоков, посвященных многовековой истории и традициям калужской земли, уникальным медицинским технологиям, цифровым разработкам, принципиально новым решениям в области бизнеса, образования и туризма, которыми, отмечают в правительстве Калужской области, Россия может по праву гордиться. "Проработано взаимодействие со стендами соседних регионов. Для нас – это Тульская область. Проход, разделяющий наши стенды, символично назван Окой. С разных "берегов" друг друга будут приветствовать Константин Циолковский и Лев Толстой", - информирует областное правительство. Кроме того, запланированы, в частности, дегустация блюд от лучших калужских поваров, выступления творческих коллективов региона. Желающие покатаются на русской тройке из элитных орловских рысаков - эту породу сейчас возрождает конный завод "Серп" в Тарусском районе Калужской области.
https://ria.ru/20231009/shapsha-1901616556.html
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общество, калужская область, москва, россия, константин циолковский, лев толстой (писатель)
Калужская область, Общество, Калужская область, Москва, Россия, Константин Циолковский, Лев Толстой (писатель)

Стенд Калужской области на выставке "Россия" отразит достижения науки

© АГН "Москва" / Василий КузьмиченокМеждународная выставка-форум "Россия" на ВДНХ
Международная выставка-форум Россия на ВДНХ - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
© АГН "Москва" / Василий Кузьмиченок
Международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАЛУГА, 1 ноя - РИА Новости. Стенд Калужской области на международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ в Москве отразит достижения региона в различных сферах, но прежде всего, в науке, промышленности и социальной сфере, сообщает областное правительство.
Сообщается, что Калужская область, как и другие регионы, примет участие в международной выставке-форуме "Россия", которая откроется на территории ВДНХ в Москве 4 ноября. Стенд региона уже смонтирован. Специалисты вносят последние штрихи в экспозиции.
«
"Стенд Калужской области отражает историческое и культурное многообразие региона, его туристический потенциал, и главное — достижения в науке, промышленности и социальной сфере", - говорится в сообщении.
Отмечается, что центральный элемент стенда региона – технологичная копия "Вселенского разума" из арт-парка "Никола-Ленивец".
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«
"Таким образом, экспозиция символично отражает гениальные мысли основоположника современной космонавтики К.Э. Циолковского: "Нет ничего более могущественного, чем разум человека". А разделы экспозиции служат доказательством того, что любое достижение начинается с идеи", - информирует правительство Калужской области. Внутри "Вселенского разума" расположены несколько интерактивных стендов, которые рассказывают о главных достижениях области за последние шесть лет.
Экспозицию разделили на семь блоков, посвященных многовековой истории и традициям калужской земли, уникальным медицинским технологиям, цифровым разработкам, принципиально новым решениям в области бизнеса, образования и туризма, которыми, отмечают в правительстве Калужской области, Россия может по праву гордиться.
«
"Проработано взаимодействие со стендами соседних регионов. Для нас – это Тульская область. Проход, разделяющий наши стенды, символично назван Окой. С разных "берегов" друг друга будут приветствовать Константин Циолковский и Лев Толстой", - информирует областное правительство.
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Кроме того, запланированы, в частности, дегустация блюд от лучших калужских поваров, выступления творческих коллективов региона. Желающие покатаются на русской тройке из элитных орловских рысаков - эту породу сейчас возрождает конный завод "Серп" в Тарусском районе Калужской области.
 
Калужская областьОбществоКалужская областьМоскваРоссияКонстантин ЦиолковскийЛев Толстой (писатель)
 
 
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