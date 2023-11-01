https://ria.ru/20231101/stend-1906818396.html

Стенд Калужской области на выставке "Россия" отразит достижения науки

Стенд Калужской области на выставке "Россия" отразит достижения науки - РИА Новости, 01.11.2023

Стенд Калужской области на выставке "Россия" отразит достижения науки

Стенд Калужской области на международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ в Москве отразит достижения региона в различных сферах, но прежде всего, в науке,... РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T22:51

2023-11-01T22:51

2023-11-01T22:53

калужская область

общество

калужская область

москва

россия

константин циолковский

лев толстой (писатель)

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КАЛУГА, 1 ноя - РИА Новости. Стенд Калужской области на международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ в Москве отразит достижения региона в различных сферах, но прежде всего, в науке, промышленности и социальной сфере, сообщает областное правительство. Сообщается, что Калужская область, как и другие регионы, примет участие в международной выставке-форуме "Россия", которая откроется на территории ВДНХ в Москве 4 ноября. Стенд региона уже смонтирован. Специалисты вносят последние штрихи в экспозиции. "Стенд Калужской области отражает историческое и культурное многообразие региона, его туристический потенциал, и главное — достижения в науке, промышленности и социальной сфере", - говорится в сообщении. Отмечается, что центральный элемент стенда региона – технологичная копия "Вселенского разума" из арт-парка "Никола-Ленивец". "Таким образом, экспозиция символично отражает гениальные мысли основоположника современной космонавтики К.Э. Циолковского: "Нет ничего более могущественного, чем разум человека". А разделы экспозиции служат доказательством того, что любое достижение начинается с идеи", - информирует правительство Калужской области. Внутри "Вселенского разума" расположены несколько интерактивных стендов, которые рассказывают о главных достижениях области за последние шесть лет. Экспозицию разделили на семь блоков, посвященных многовековой истории и традициям калужской земли, уникальным медицинским технологиям, цифровым разработкам, принципиально новым решениям в области бизнеса, образования и туризма, которыми, отмечают в правительстве Калужской области, Россия может по праву гордиться. "Проработано взаимодействие со стендами соседних регионов. Для нас – это Тульская область. Проход, разделяющий наши стенды, символично назван Окой. С разных "берегов" друг друга будут приветствовать Константин Циолковский и Лев Толстой", - информирует областное правительство. Кроме того, запланированы, в частности, дегустация блюд от лучших калужских поваров, выступления творческих коллективов региона. Желающие покатаются на русской тройке из элитных орловских рысаков - эту породу сейчас возрождает конный завод "Серп" в Тарусском районе Калужской области.

https://ria.ru/20231009/shapsha-1901616556.html

https://ria.ru/20230921/spetsialisty-1897895881.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, калужская область, москва, россия, константин циолковский, лев толстой (писатель)