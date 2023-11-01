https://ria.ru/20231101/stavka-1906808484.html
ФРС США оставила базовую процентную ставку без изменений
ФРС США оставила базовую процентную ставку без изменений - РИА Новости, 01.11.2023
ФРС США оставила базовую процентную ставку без изменений
Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам октябрьского заседания сохранила базовую процентную ставку на уровне 5,25-5,5% годовых, говорится в... РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T21:17
2023-11-01T21:17
2023-11-01T21:17
экономика
сша
федеральная резервная система сша
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам октябрьского заседания сохранила базовую процентную ставку на уровне 5,25-5,5% годовых, говорится в пресс-релизе регулятора. Решение совпало с прогнозами большинства аналитиков. По итогам июльского заседания ФРС повысила базовую ставку до 5,25-5,5% годовых. Регулятор заявил тогда, что считает уместным дальнейшее повышение ставки для достижения максимальной занятости в экономике и целевого уровня инфляции в 2% в долгосрочной перспективе. В июне ФРС впервые с января 2022 года сохранила учетную ставку - на уровне 5-5,25%, до этого непрерывно повышая ее для борьбы с ускоряющейся инфляцией. На сентябрьском заседании регулятор вновь сохранил учетную ставку - на уровне 5,25-5,5%.
https://ria.ru/20231008/fedrezerv-1901030137.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, сша, федеральная резервная система сша
Экономика, США, Федеральная резервная система США
ФРС США оставила базовую процентную ставку без изменений
ФРС США сохранила базовую процентную ставку на уровне 5,25-5,5 процента годовых