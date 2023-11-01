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В Турции сотни авиапассажиров отмененных рейсов пытаются заселиться в отели - РИА Новости, 01.11.2023
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23:06 01.11.2023
https://ria.ru/20231101/stambul-1906819994.html
В Турции сотни авиапассажиров отмененных рейсов пытаются заселиться в отели
В Турции сотни авиапассажиров отмененных рейсов пытаются заселиться в отели - РИА Новости, 01.11.2023
В Турции сотни авиапассажиров отмененных рейсов пытаются заселиться в отели
Сотни пассажиров авиакомпании Turkish Airlines ("Турецкие авиалинии") в ночь на четверг оказались в трудной ситуации после отмены десятков рейсов авиакомпании... РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T23:06
2023-11-01T23:06
стамбул
каир (город)
вена
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СТАМБУЛ, 1 ноя – РИА Новости. Сотни пассажиров авиакомпании Turkish Airlines ("Турецкие авиалинии") в ночь на четверг оказались в трудной ситуации после отмены десятков рейсов авиакомпании из-за технических проблем и оформляют в международном аэропорту Стамбула (IST) ночевки в отелях за счет компании, передает корреспондент РИА Новости. Авиакомпания ранее отменила все рейсы, вылетающие из Стамбула с 19.00 до 22.00 (время совпадает с мск) из-за технической проблемы с системой резервации. Специалисты уже начали устранять сбой в системе резервации рейсов, сообщил ранее гендиректор авиакомпании Биляль Экши. У стойки оформления номеров в отелях за счет авиакомпании выстроилась колоссальная очередь из пассажиров с багажом. Не всех устраивает такой расклад: собиравшийся в Баку пассажир Орхан рассказал РИА Новости, что не может ждать еще ночь и поэтому приобрел билет Авиакомпании AZAL, несмотря на немаленькие цены. При этом в зоне вылета и на паспортном контроле нет очередей, атмосферы хаоса не наблюдается. Согласно онлайн-табло в аэропорту, по состоянию на 21.00 отменены все рейсы авиакомпании вплоть до 22.10, в том числе вылетающий в это время рейс в московский аэропорт Внуково. Однако отмены коснулись и нескольких рейсов авиакомпании в ночи - к примеру, рейса в Каир в 01.10 и в аэропорт Туркестан в 01.20. У других авиакомпаний отмен почти нет, однако наблюдаются задержки вылетов около 2-3 часов для рейсов, вылетающих после 22 часов. Сама Turkish Airlines уже начала объявлять новое время вылета ряда рейсов - так, рейс в Вену вылетит в 05.40 четверга вместо 21.30.
https://ria.ru/20231101/aviareysy-1906783650.html
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каир (город)
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стамбул, каир (город), вена, turkish airlines, турция
Стамбул, Каир (город), Вена, Turkish Airlines, Турция
В Турции сотни авиапассажиров отмененных рейсов пытаются заселиться в отели

В Стамбуле в аэропорту сотни пассажиров оформляют отели из-за отмены авиарейсов

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПассажиры в Международном аэропорту Стамбула
Пассажиры в Международном аэропорту Стамбула - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Пассажиры в Международном аэропорту Стамбула. Архивное фото
Читать ria.ru в
СТАМБУЛ, 1 ноя – РИА Новости. Сотни пассажиров авиакомпании Turkish Airlines ("Турецкие авиалинии") в ночь на четверг оказались в трудной ситуации после отмены десятков рейсов авиакомпании из-за технических проблем и оформляют в международном аэропорту Стамбула (IST) ночевки в отелях за счет компании, передает корреспондент РИА Новости.
Авиакомпания ранее отменила все рейсы, вылетающие из Стамбула с 19.00 до 22.00 (время совпадает с мск) из-за технической проблемы с системой резервации. Специалисты уже начали устранять сбой в системе резервации рейсов, сообщил ранее гендиректор авиакомпании Биляль Экши.
У стойки оформления номеров в отелях за счет авиакомпании выстроилась колоссальная очередь из пассажиров с багажом. Не всех устраивает такой расклад: собиравшийся в Баку пассажир Орхан рассказал РИА Новости, что не может ждать еще ночь и поэтому приобрел билет Авиакомпании AZAL, несмотря на немаленькие цены.
При этом в зоне вылета и на паспортном контроле нет очередей, атмосферы хаоса не наблюдается.
Согласно онлайн-табло в аэропорту, по состоянию на 21.00 отменены все рейсы авиакомпании вплоть до 22.10, в том числе вылетающий в это время рейс в московский аэропорт Внуково. Однако отмены коснулись и нескольких рейсов авиакомпании в ночи - к примеру, рейса в Каир в 01.10 и в аэропорт Туркестан в 01.20.
У других авиакомпаний отмен почти нет, однако наблюдаются задержки вылетов около 2-3 часов для рейсов, вылетающих после 22 часов.
Сама Turkish Airlines уже начала объявлять новое время вылета ряда рейсов - так, рейс в Вену вылетит в 05.40 четверга вместо 21.30.
Самолеты авиакомпании Turkish Airlines в Международном аэропорту имени Ататюрка в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
"Турецкие авиалинии" отменили все рейсы из Стамбула с 19 до 22 часов
Вчера, 18:36
 
СтамбулКаир (город)ВенаTurkish AirlinesТурция
 
 
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