https://ria.ru/20231101/stambul-1906819994.html

В Турции сотни авиапассажиров отмененных рейсов пытаются заселиться в отели

В Турции сотни авиапассажиров отмененных рейсов пытаются заселиться в отели - РИА Новости, 01.11.2023

В Турции сотни авиапассажиров отмененных рейсов пытаются заселиться в отели

Сотни пассажиров авиакомпании Turkish Airlines ("Турецкие авиалинии") в ночь на четверг оказались в трудной ситуации после отмены десятков рейсов авиакомпании... РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T23:06

2023-11-01T23:06

2023-11-01T23:06

стамбул

каир (город)

вена

turkish airlines

турция

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СТАМБУЛ, 1 ноя – РИА Новости. Сотни пассажиров авиакомпании Turkish Airlines ("Турецкие авиалинии") в ночь на четверг оказались в трудной ситуации после отмены десятков рейсов авиакомпании из-за технических проблем и оформляют в международном аэропорту Стамбула (IST) ночевки в отелях за счет компании, передает корреспондент РИА Новости. Авиакомпания ранее отменила все рейсы, вылетающие из Стамбула с 19.00 до 22.00 (время совпадает с мск) из-за технической проблемы с системой резервации. Специалисты уже начали устранять сбой в системе резервации рейсов, сообщил ранее гендиректор авиакомпании Биляль Экши. У стойки оформления номеров в отелях за счет авиакомпании выстроилась колоссальная очередь из пассажиров с багажом. Не всех устраивает такой расклад: собиравшийся в Баку пассажир Орхан рассказал РИА Новости, что не может ждать еще ночь и поэтому приобрел билет Авиакомпании AZAL, несмотря на немаленькие цены. При этом в зоне вылета и на паспортном контроле нет очередей, атмосферы хаоса не наблюдается. Согласно онлайн-табло в аэропорту, по состоянию на 21.00 отменены все рейсы авиакомпании вплоть до 22.10, в том числе вылетающий в это время рейс в московский аэропорт Внуково. Однако отмены коснулись и нескольких рейсов авиакомпании в ночи - к примеру, рейса в Каир в 01.10 и в аэропорт Туркестан в 01.20. У других авиакомпаний отмен почти нет, однако наблюдаются задержки вылетов около 2-3 часов для рейсов, вылетающих после 22 часов. Сама Turkish Airlines уже начала объявлять новое время вылета ряда рейсов - так, рейс в Вену вылетит в 05.40 четверга вместо 21.30.

https://ria.ru/20231101/aviareysy-1906783650.html

стамбул

каир (город)

вена

турция

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

стамбул, каир (город), вена, turkish airlines, турция